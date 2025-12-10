Pebble, mikrofonlu akıllı yüzüğünü tanıttı

Pebble Index 01 akıllı yüzük neler sunuyor?
Düğmeye basılı tutmak, ses kaydını başlatıyor. Düğmeyi bıraktığınızda, kaydedilen ses Pebble uygulamasına gönderiliyor. Yüzük, bu şekilde not almak için kullanılabiliyor, mikrofonu kullanarak da anımsatıcı ayarlamak veya yapılacaklar listesi oluşturmak mümkün. Pebble uygulamasında çalışan yerel LLM'ler, girişinizin hangi tür eylemi tetiklemesi gerektiğini belirliyor. Her girişten sonra, telefonda gerçekleştirilen eylemi açıklayan bir bildirim gönderiliyor.
Pebble, Index 01'in her zaman kayıt yapmadığını, uzun, sürekli ses kayıtları için manuel olarak kayıt yapılmasının amaçlanmadığını vurguluyor. Kayıt yalnızca yüzüğün düğmesi basılı tutulduğu sürece aktif oluyor ve dahili depolama alanı, yaklaşık beş dakikalık kayda imkan veriyor. Kayıtlar eşleştirilmiş telefona aktarıldığında depolama alanında otomatik olarak yer açılıyor.
Yüzük, paslanmaz çelikten üretilmiş ve gümüş, altın ve siyah olmak üzere üç renk seçeneğiyle geliyor. Boyutları 6 ila 13 arasında değişiyor. Suya dayanıklı ve şarj gerektirmiyor. Pebble, pilin 12 - 15 saat kayıt süresi sağladığını, bunun da günde 3-6 saniye uzunluğunda 10-20 kayda denk geldiğini belirtiyor.
Pebble Index 01'in fiyatı 75 dolar ve Pebble sitesinden ön sipariş verilebiliyor. Yüzük, Mart 2026'da gönderilmeye başlanacak ve sonrasında fiyatı 99 dolara yükselecek. Önemli bir detay olarak, yüzük şarj olmadığı gibi pili de değiştirilemiyor.
