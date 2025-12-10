Pebble, mikrofonlu akıllı yüzüğünü tanıttı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Pebble'ın yeni akıllı yüzüğü parmağa takılan bir ses kaydedici. Pebble Index 01, eşleştirilmiş akıllı telefona sesli notlar kaydediyor ve hatırlatıcı ayarlama, müzik çalmayı kontrol etme gibi işlevleri de yerine getirebiliyor. Belirli kullanım durumları için özel olarak tasarlanmış ürün, 75 dolardan ön siparişe açıldı.

Pebble Index 01 akıllı yüzük neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Pebble Index 01, tipik akıllı yüzüklerin aksine aktivite veya uyku takibi yapmıyor. Pebble, ürünü telefondaki Pebble uygulamasına sesli notlar kaydetmek için tasarlanmış bir hafıza cihazı olarak tanımlıyor. Kayıtlar varsayılan olarak yerel olarak işleniyor ve saklanıyor. Yüzüğü kullanmak için abonelik gerekmiyor ancak isteğe bağlı bulut hizmeti çevrimiçi yedeklemeye ve daha kaliteli sesten metne dönüştürmeye olanak tanıyor.

Düğmeye basılı tutmak, ses kaydını başlatıyor. Düğmeyi bıraktığınızda, kaydedilen ses Pebble uygulamasına gönderiliyor. Yüzük, bu şekilde not almak için kullanılabiliyor, mikrofonu kullanarak da anımsatıcı ayarlamak veya yapılacaklar listesi oluşturmak mümkün. Pebble uygulamasında çalışan yerel LLM'ler, girişinizin hangi tür eylemi tetiklemesi gerektiğini belirliyor. Her girişten sonra, telefonda gerçekleştirilen eylemi açıklayan bir bildirim gönderiliyor.

Pebble, Index 01'in her zaman kayıt yapmadığını, uzun, sürekli ses kayıtları için manuel olarak kayıt yapılmasının amaçlanmadığını vurguluyor. Kayıt yalnızca yüzüğün düğmesi basılı tutulduğu sürece aktif oluyor ve dahili depolama alanı, yaklaşık beş dakikalık kayda imkan veriyor. Kayıtlar eşleştirilmiş telefona aktarıldığında depolama alanında otomatik olarak yer açılıyor.

Yüzük, paslanmaz çelikten üretilmiş ve gümüş, altın ve siyah olmak üzere üç renk seçeneğiyle geliyor. Boyutları 6 ila 13 arasında değişiyor. Suya dayanıklı ve şarj gerektirmiyor. Pebble, pilin 12 - 15 saat kayıt süresi sağladığını, bunun da günde 3-6 saniye uzunluğunda 10-20 kayda denk geldiğini belirtiyor.

Pebble Index 01'in fiyatı 75 dolar ve Pebble sitesinden ön sipariş verilebiliyor. Yüzük, Mart 2026'da gönderilmeye başlanacak ve sonrasında fiyatı 99 dolara yükselecek. Önemli bir detay olarak, yüzük şarj olmadığı gibi pili de değiştirilemiyor.

