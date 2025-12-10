Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Pebble, mikrofonlu akıllı yüzüğünü tanıttı

    Pebble, uygun fiyatlı akıllı yüzüğünü tanıttı. Pebble Index 01, dahili mikrofonuyla hızlıca sesli not almanıza imkan sağlıyor ancak tek işlevi bu değil.         

    Pebble akıllı yüzük Index 01 Tam Boyutta Gör
    Pebble'ın yeni akıllı yüzüğü parmağa takılan bir ses kaydedici. Pebble Index 01, eşleştirilmiş akıllı telefona sesli notlar kaydediyor ve hatırlatıcı ayarlama, müzik çalmayı kontrol etme gibi işlevleri de yerine getirebiliyor. Belirli kullanım durumları için özel olarak tasarlanmış ürün, 75 dolardan ön siparişe açıldı.

    Pebble Index 01 akıllı yüzük neler sunuyor?

    Pebble Index 01 smart ring özellikleri Tam Boyutta Gör
    Pebble Index 01, tipik akıllı yüzüklerin aksine aktivite veya uyku takibi yapmıyor. Pebble, ürünü telefondaki Pebble uygulamasına sesli notlar kaydetmek için tasarlanmış bir hafıza cihazı olarak tanımlıyor. Kayıtlar varsayılan olarak yerel olarak işleniyor ve saklanıyor. Yüzüğü kullanmak için abonelik gerekmiyor ancak isteğe bağlı bulut hizmeti çevrimiçi yedeklemeye ve daha kaliteli sesten metne dönüştürmeye olanak tanıyor.

    Düğmeye basılı tutmak, ses kaydını başlatıyor. Düğmeyi bıraktığınızda, kaydedilen ses Pebble uygulamasına gönderiliyor. Yüzük, bu şekilde not almak için kullanılabiliyor, mikrofonu kullanarak da anımsatıcı ayarlamak veya yapılacaklar listesi oluşturmak mümkün. Pebble uygulamasında çalışan yerel LLM'ler, girişinizin hangi tür eylemi tetiklemesi gerektiğini belirliyor. Her girişten sonra, telefonda gerçekleştirilen eylemi açıklayan bir bildirim gönderiliyor.

    Pebble, Index 01'in her zaman kayıt yapmadığını, uzun, sürekli ses kayıtları için manuel olarak kayıt yapılmasının amaçlanmadığını vurguluyor. Kayıt yalnızca yüzüğün düğmesi basılı tutulduğu sürece aktif oluyor ve dahili depolama alanı, yaklaşık beş dakikalık kayda imkan veriyor. Kayıtlar eşleştirilmiş telefona aktarıldığında depolama alanında otomatik olarak yer açılıyor.

    Yüzük, paslanmaz çelikten üretilmiş ve gümüş, altın ve siyah olmak üzere üç renk seçeneğiyle geliyor. Boyutları 6 ila 13 arasında değişiyor. Suya dayanıklı ve şarj gerektirmiyor. Pebble, pilin 12 - 15 saat kayıt süresi sağladığını, bunun da günde 3-6 saniye uzunluğunda 10-20 kayda denk geldiğini belirtiyor.

    Pebble Index 01'in fiyatı 75 dolar ve Pebble sitesinden ön sipariş verilebiliyor. Yüzük, Mart 2026'da gönderilmeye başlanacak ve sonrasında fiyatı 99 dolara yükselecek. Önemli bir detay olarak, yüzük şarj olmadığı gibi pili de değiştirilemiyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk 50 metre kızılötesi gece görüş kameralı telefonu

    Profil resmi
    Irai3Eif 3 gün önce

    ileri casusluk ekipmanı...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    portal 2 türkçe dublaj cla 200 renault motoru mu omuz kas yırtığı ameliyatı olanların yorumları kadınlar kulübü mercedes e270 cdi yorumlar sıvı conta kuruma süresi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 17 Pro
    Apple iPhone 17 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Exa Trend3 C3
    Exa Trend3 C3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum