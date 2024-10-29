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    Elektrikli araçlar için özel olarak tasarlanan karavan: Pebble Flow

    Üzerindeki elektrikli motoru sayesinde elektrikli araçların menzil kapasitesini etkilemeyen karavan geliştiriliyor. Pebble Flow isimli karavan hakkındaki detaylar haberimizde.
    Elektrikli araçlar için özel olarak tasarlanan karavan: Pebble Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araçların hayatımıza girmesi ile değişecek şeylerden birisi de karavan olacak gibi gözüküyor. Pebble elektrikli araç sahipleri için karavan deneyimini tamamen değiştirecek bir konsept sunuyor.

    Karavan sahipleri bilir ki aracınızın çekme gücü oldukça önemlidir. Bu elektrikli araçların çoğunda düşük olmakla beraber çekme ile oluşacak ekstra enerji sarfiyatı sizi şarj istasyonlarında sık sık şarj etme gereksinimine sokacaktır.

    Pebble bunu karavanın içine 45 kWh batarya ve iki motor ekleyerek kendinden itişli hale getirerek çözmüş. Bu sayede yolda karavanı çekerken bu motor size destek çıkacak ve menzilinizin azalmasını engelleyecek. 

    Elektrikli araçlar için özel olarak tasarlanan karavan: Pebble Tam Boyutta Gör

    Ayrıca motor sayesinde karavanı tek tuşla ilerleterek aracın bağlantı noktasına kolay çekilde monte edebiliyorsunuz. İsterseniz park yerinde kendi kendine hareket edebilecek ve gün içerisinde güneşe göre konumunu pratik şekilde değiştirebileceksiniz.

    Çatısında bulunan 1 kW gücündeki güneş panelleri ile bataryasını şarj ediyor. Bu şekilde yola çıkmadan önce belki de ekstra şarj etmenize bile gerek kalmayacak. Bu batarya sayesinde hem karavan için güç sağlayacak hem de acil durumlarda konutunuza elektrik verebilecek.

    Karavan olarak oldukça aerodinamik şekilde tasarlanmış. Rüzgar direnci diğer karavanlara göre %300 azaltılmış. Bu sayede yolda daha az enerji tüketimi gerçekleşiyor. Hatta rüzgarlık denen bir kısım kamp moduna geçerken aşağı inerek pencerenin önünü açmakta. Karanvanın ısıtma soğutması ise tamamen ısı pompası ile sağlanmakta. 

    Elektrikli araçlar için özel olarak tasarlanan karavan: Pebble Tam Boyutta Gör

    İç tasarımı ise 4 kişilik bir aileye göre tasarlanmış durumda. Ön taraftaki yemek masasının olduğu kısım 2 kişilik yatağa dönüştürülüyor. Arka taraftaki çalışma masasının ve oturma odasının olduğu kısım ise gece iki kişilik yatağa yine dönüşmekte. Orta kısımda ise mutfak, duş ve tuvalet mevcut.

    Elektrikli araçlar için özel olarak tasarlanan karavan: Pebble Tam Boyutta Gör

    Yaşam alanında ferah hissettirmek için 270° camlar kullanılmış. Yatak odasının üstü de cam olduğundan gece yıldızları seyretmek mümkün hale geliyor. Tek tuşla ön, arka ayaklar ve merdiveni indirerek kamp moduna çevirmek mümkün. Tüm camlar elektrokromik tasarlandığı için perde bulunmuyor, istendiğine tüm camlar opak moda dönebiliyor.

    Tüm bunlar ve fazlası 125.000 $ harcamak gerekiyor şimdiden 500$’a rezervasyon yapmak mümkün. Üretim için 2024 sonu hedefleniyor ve firma bunu sağlamak için yeni 5500 m2’lik üretim ve merkez binasına taşındığını geçtiğimiz ay açıkladı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Sempron 3200 5 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 yıl önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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