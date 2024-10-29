Elektrikli araçlar için özel olarak tasarlanan karavan: Pebble Flow

Karavan sahipleri bilir ki aracınızın çekme gücü oldukça önemlidir. Bu elektrikli araçların çoğunda düşük olmakla beraber çekme ile oluşacak ekstra enerji sarfiyatı sizi şarj istasyonlarında sık sık şarj etme gereksinimine sokacaktır.
Pebble bunu karavanın içine 45 kWh batarya ve iki motor ekleyerek kendinden itişli hale getirerek çözmüş. Bu sayede yolda karavanı çekerken bu motor size destek çıkacak ve menzilinizin azalmasını engelleyecek.
Ayrıca motor sayesinde karavanı tek tuşla ilerleterek aracın bağlantı noktasına kolay çekilde monte edebiliyorsunuz. İsterseniz park yerinde kendi kendine hareket edebilecek ve gün içerisinde güneşe göre konumunu pratik şekilde değiştirebileceksiniz.
Çatısında bulunan 1 kW gücündeki güneş panelleri ile bataryasını şarj ediyor. Bu şekilde yola çıkmadan önce belki de ekstra şarj etmenize bile gerek kalmayacak. Bu batarya sayesinde hem karavan için güç sağlayacak hem de acil durumlarda konutunuza elektrik verebilecek.
Karavan olarak oldukça aerodinamik şekilde tasarlanmış. Rüzgar direnci diğer karavanlara göre %300 azaltılmış. Bu sayede yolda daha az enerji tüketimi gerçekleşiyor. Hatta rüzgarlık denen bir kısım kamp moduna geçerken aşağı inerek pencerenin önünü açmakta. Karanvanın ısıtma soğutması ise tamamen ısı pompası ile sağlanmakta.
İç tasarımı ise 4 kişilik bir aileye göre tasarlanmış durumda. Ön taraftaki yemek masasının olduğu kısım 2 kişilik yatağa dönüştürülüyor. Arka taraftaki çalışma masasının ve oturma odasının olduğu kısım ise gece iki kişilik yatağa yine dönüşmekte. Orta kısımda ise mutfak, duş ve tuvalet mevcut.
Yaşam alanında ferah hissettirmek için 270° camlar kullanılmış. Yatak odasının üstü de cam olduğundan gece yıldızları seyretmek mümkün hale geliyor. Tek tuşla ön, arka ayaklar ve merdiveni indirerek kamp moduna çevirmek mümkün. Tüm camlar elektrokromik tasarlandığı için perde bulunmuyor, istendiğine tüm camlar opak moda dönebiliyor.
Tüm bunlar ve fazlası 125.000 $ harcamak gerekiyor şimdiden 500$’a rezervasyon yapmak mümkün. Üretim için 2024 sonu hedefleniyor ve firma bunu sağlamak için yeni 5500 m2’lik üretim ve merkez binasına taşındığını geçtiğimiz ay açıkladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu