Pentax'ın yeni nesil fotoğraf makinelerini konuştuk

Fotoğrafçılık dünyasının lider isimlerinden Pentax ile K5 ve K7 gibi SLR fotoğraf makineleri ile kompakt dijital çözümlerini ve aynasız kameraları konuştuk. Pentax Türkiye ürün müdürü Serdar Ozansoy ile aynı zamanda Türkiye'deki çalışmalarını, sektörü ve fotoğraf makinesi satın alırken nelere dikkat edilmesi gerektiği gibi öne çıkan çeşitli konuları da değerlendirdik.

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