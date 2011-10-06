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Pentax'ın yeni nesil fotoğraf makinelerini konuştuk

8 yıl
84,8b
1
Fotoğraf Makineleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasının lider isimlerinden Pentax ile K5 ve K7 gibi SLR fotoğraf makineleri ile kompakt dijital çözümlerini ve aynasız kameraları konuştuk. Pentax Türkiye ürün müdürü Serdar Ozansoy ile aynı zamanda Türkiye'deki çalışmalarını, sektörü ve fotoğraf makinesi satın alırken nelere dikkat edilmesi gerektiği gibi öne çıkan çeşitli konuları da değerlendirdik.
 

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pentax 8 yıl en beğenilen 1ses1
1ses1

1200mm de var adam yalan söylüyor o zaman. Yani diyorki diğer firmalara ne gerek var bizde herşey var 3000 lira kadar lesn seçeneğimiz var. E yalan bu hiç bilmiyorki burası DH illa bir bilen çıkacak yazacak soracak. Al işte alasım var olsa bile bu söylemden sonra almam kim bilir daha ne eksik bilgi ile pazarlama yapıcak.

Yada şöyle birşey yapmak lazım madem 3000 lira ozman bana 1200 mm 3000 liraya versin sözünün eri olsun madem bütün lensleri max 3000 lira civarı ise.

Türkiye'de kendi firmasının garantisi altında satmış olduğu lenslerden bahsediyordur.Pentax markasında sayısız çeşit lens var.Ama Nar Teknolojinin satmış olduğu lensler 3000 TL'yi geçmeyen lenslerdir.
1ses11200mm de var adam yalan söylüyor o zaman. Yani diyorki diğer firmalara ne gerek var bizde herşey var 3000 lira kadar lesn seçeneği...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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eagle fly free 8 yıl
Pentax Türkiye, bahsedilen distribütör problemlerinin olduğu zamanlarda dahi kendisini terk etmeyen sadık kullanıcı kitlesine minnettarlığını göstermek istiyorsa, yurt dışı garantili ürünlere de servis vermeye başlasın. :)
Pentax Türkiye, bahsedilen distribütör problemlerinin olduğu zamanlarda dahi kendisini terk etmeyen sadık kullanıcı kitlesine minnettarlığını göstermek istiyor...
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1 Avatar
vahocan 8 yıl
Bu makineyi almak çok istiyordum :(
D3100 Alıcam sanırsam maddi durumlar yüzünden fakat bu makine ile ayni fiyat sayiliyor :(
Pentax 18-55mm lens ile birlikte 1.600 TL Vatancomputer
D3100 %25 Indirim ile 1.650 TL :(
Pentax alamama sebebim lens :(
Örnek Portre için 50mm lens nereden bulabilirimki pentax için :(
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jimi1984 8 yıl
1.600 TL ise söyle ben gidip hemen alim :D Bende tüm lensler var :)
Yazık 1600 TL'ye kim kaybetmiş K5 satsın o fiyata :D :D
En aşağı fiyatı 3.000 TL civarıdır bu makine :)

Sen Pentax KR için diyorsun sanırım dostum :)
50mm lens ise sahibinden com'da bulabilirsin yada hayyam fotoğrafçılar çarşısından... Manuel lens alırsan fiyatı çok ucuz kalitesi güzel olur...
AF lens ararsan 400-550 TL arası 50mm 1.4f pentax lensi bulmak mümkün...
Şansa F serisi bulursan 350-400 TL'ye alırsın kalite kallavi canavar bir lensin olur :D :D
Sen bilirsin tabi ki...
Tavsiyem D3100 alma onun yerine Canon 1100D al... Gerçi bunların ikisinden KR daha iyi özellik ve güzellik olarak ama sen bilirsin :) Git dene tüm makineleri al eline oyna... İçine hangisi sinerse onu al :)
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ßy Emre 8 yıl
İnceleme için teşekkür ederim :)
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arandur 8 yıl
Pentax zaten DSLR alanında başarılı ve tanınan bir marka. Bu alanda sıkıntısı lens havuzu. K-5 ile ilgileniyorum fakat ürünün birazcık pahalı olduğunu düşünüyorum. Sadece gövde spot olarak 2500 TL.
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1ses1 8 yıl
ozturert
pugulli61Dikkatimi çekti pahalı lenslerimiz en fazla 3000 lira dye söyledi. ama pahalı sayılabilecek lensleri yok zaten. Diğer firmalara kıyasla. sanki diğer firmaların özellikle canonun lensleri gibi çeşitklilik göremedim orjinal sitesinde. 400mm f4 lens değerinde lens göremedim sitede. Bu tür lens kullandığımdan onu dikkate aldım. k-5 serisinide merak etttim açıkcası ama istediğim lens seçeneği olmazsa alınması mantıksız. Yeni başlıyanlar için çok iyi bir cihaz ama yeni başlayıp fotoğrafcılığı sevdiğinizde lens seçenekleri kısıtlıysa ozaman zorlanırsınız.
Pentax artık 300mmnin üzerine lens üretmiyor. Eski lenslerini bulursanız olur, veya Sigma bakacaksınız.

Madem 300mm yüksek lens üretmiyor gerile gerile 3000 liraladan fazla lens imiz yok denmesi büyük bir kandırmaca. Sanki diğer firmalardaki lenslerin çeşitliliği pentaxda bulunuyor gibi diğer firmalara göre dah ucuz lens satıyoruz oluyor. Her halukarda yukardada yazdığım gibi diğer firmaların lens çeşitliliğini göz ardı edip 3000 liranın altında lens satışımız var demesi bu iş ile fazla alakadar olmıyan yeni başlıyanları cezbetmekden başka birşey değil. Kısaca kandırmak.
Bu araada ben sala pentax kötülemek gibi bir cabamda yok. Temsilcisinin bu şekilde yanlış açıklamasına karşılık bunları yazıyorum. Bu nedemek oluyor iki firma renaılt firması açıklama yapıyor dşyelim ferrari gibi pahalı arabalarımız yok. Sonuçta araba değilmi bunlar. Çeşitliliği göz ardı edip bu şekilde beyan vermek kandırmak dan başka birşey değil.
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eediz 8 yıl
pentax bir numaradir denemeden kimse konusmasin
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synchro 8 yıl eediz
eediz

pentax bir numaradir denemeden kimse konusmasin

adam olun
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OverClocK1ng 8 yıl
Vay be çok özlemişim kendisini. Epeydir görmüyordum. En son TNB ye gittiğimde görüşmüştük...
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FoXDiE 8 yıl
iyi güzel hoşda bu resimlerdeki bilgiler neden yabancı dilde yani bunların türkçeye çevirilmiş olması gerekmezmiydi ?
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DH Misafiri 8 yıl
Pentax'ı tek geçerim...
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DH Misafiri 8 yıl
Böyle bi ülke yönetimi varken kim garantili pentax alır ! neden iki senedir inceleme ürünü göndermiyorlarmış kimseye sorsaydınız keşke. hiç pazarlama faaliyeti yapmışlar mı ? bunlar yüzünden pentax markası kötüleniyor.
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1ses1 8 yıl
1200mm de var adam yalan söylüyor o zaman. Yani diyorki diğer firmalara ne gerek var bizde herşey var 3000 lira kadar lesn seçeneğimiz var. E yalan bu hiç bilmiyorki burası DH illa bir bilen çıkacak yazacak soracak. Al işte alasım var olsa bile bu söylemden sonra almam kim bilir daha ne eksik bilgi ile pazarlama yapıcak.
Yada şöyle birşey yapmak lazım madem 3000 lira ozman bana 1200 mm 3000 liraya versin sözünün eri olsun madem bütün lensleri max 3000 lira civarı ise.
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Gary_2550 8 yıl
Mutlaka kasıt ettiği başka bir şey vardır.
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pentax 8 yıl 1ses1
1ses1

1200mm de var adam yalan söylüyor o zaman. Yani diyorki diğer firmalara ne gerek var bizde herşey var 3000 lira kadar lesn seçeneğimiz var. E yalan bu hiç bilmiyorki burası DH illa bir bilen çıkacak yazacak soracak. Al işte alasım var olsa bile bu söylemden sonra almam kim bilir daha ne eksik bilgi ile pazarlama yapıcak.

Yada şöyle birşey yapmak lazım madem 3000 lira ozman bana 1200 mm 3000 liraya versin sözünün eri olsun madem bütün lensleri max 3000 lira civarı ise.

Türkiye'de kendi firmasının garantisi altında satmış olduğu lenslerden bahsediyordur.Pentax markasında sayısız çeşit lens var.Ama Nar Teknolojinin satmış olduğu lensler 3000 TL'yi geçmeyen lenslerdir.
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pugulli61 8 yıl
Dikkatimi çekti pahalı lenslerimiz en fazla 3000 lira dye söyledi. ama pahalı sayılabilecek lensleri yok zaten. Diğer firmalara kıyasla. sanki diğer firmaların özellikle canonun lensleri gibi çeşitklilik göremedim orjinal sitesinde. 400mm f4 lens değerinde lens göremedim sitede. Bu tür lens kullandığımdan onu dikkate aldım. k-5 serisinide merak etttim açıkcası ama istediğim lens seçeneği olmazsa alınması mantıksız. Yeni başlıyanlar için çok iyi bir cihaz ama yeni başlayıp fotoğrafcılığı sevdiğinizde lens seçenekleri kısıtlıysa ozaman zorlanırsınız.
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pentax 8 yıl
pugulli61

Dikkatimi çekti pahalı lenslerimiz en fazla 3000 lira dye söyledi. ama pahalı sayılabilecek lensleri yok zaten. Diğer firmalara kıyasla. sanki diğer firmaların özellikle canonun lensleri gibi çeşitklilik göremedim orjinal sitesinde. 400mm f4 lens değerinde lens göremedim sitede. Bu tür lens kullandığımdan onu dikkate aldım. k-5 serisinide merak etttim açıkcası ama istediğim lens seçeneği olmazsa alınması mantıksız. Yeni başlıyanlar için çok iyi bir cihaz ama yeni başlayıp fotoğrafcılığı sevdiğinizde lens seçenekleri kısıtlıysa ozaman zorlanırsınız.

400mm var 600mm var ama 3000 TL ye alamazsın tabiki...5000-7000 dolar....
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ozturert 8 yıl pugulli61
pugulli61
Dikkatimi çekti pahalı lenslerimiz en fazla 3000 lira dye söyledi. ama pahalı sayılabilecek lensleri yok zaten. Diğer firmalara kıyasla. sanki diğer firmaların özellikle canonun lensleri gibi çeşitklilik göremedim orjinal sitesinde. 400mm f4 lens değerinde lens göremedim sitede. Bu tür lens kullandığımdan onu dikkate aldım. k-5 serisinide merak etttim açıkcası ama istediğim lens seçeneği olmazsa alınması mantıksız. Yeni başlıyanlar için çok iyi bir cihaz ama yeni başlayıp fotoğrafcılığı sevdiğinizde lens seçenekleri kısıtlıysa ozaman zorlanırsınız.

Pentax artık 300mm'nin üzerine lens üretmiyor. Eski lenslerini bulursanız olur, veya Sigma bakacaksınız.
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