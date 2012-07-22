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Perkins Smart Brailler ile görme engelliler yazmayı daha kolay öğrenecek

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Görme engellilere yönelik olarak üretilen daktilolar genelde körler alfabesini bilen kullanıcılara hitap ediyor. Perkins Products ve PDT işbirliği ilk kez görme engellilere körler alfabesi ile yazmayı da öğretecek bir daktilo ortaya çıkardı.

Perkins Smart Brailler adı verilen daktilo, iki yıllık bir araştırma neticesinde hazırlandı. Daktilo anlık sesli ve görsel geri bildirim, İngilizce ve daha pek çok dilde dikte özelliği, indirilebilir dersler, USB üzerinden elektronik döküman kaydedebilme, düzenleyebilme ve transfer edebilme, tuşlara basıldığında hem ekranda hem de çıktı olarak yazıların gösterilmesi gibi pek çok yenilikçi özellik sunuyor.

Daktilo 2008 yılında üretilen ve dijital ekranı bulunmayan Next Generation Perkins Brailler adlı daktilo temel alınarak geliştirilmiş.

Perkins Smart Brailler bireysel kullanıcılar kadar görme engellilere eğitim veren kurumlara da hitap edecek şekilde hazırlanmış. Projenin amacı engellilere daha iyi iş imkanlarına kavuşacakları kabiliyetler kazandırmak. Proje 1951 yılından bu yana görme engelliler için yapılmış en iyi daktilo olarak kabul ediliyor.

http://www.perkins.org/smartbrailler/preorder.html Yorum Yaz
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yunxixiner 7 yıl
Perkins Products ve PDT işbirliği ilk kez görme engellilere körler alfabesi ile yazmayı da öğretecek bir daktilo ortaya çıkardı.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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jovanovic 7 yıl
Güzel gelişmeler...
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face1tr 7 yıl
bunun fiyatı nedir? bu daktiloların ülkemizdeki görme engellilere ulaştırılabilmesi için ne gibi adımlar atılabilir?
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