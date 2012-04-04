Phanteks yeni işlemci soğutucusunu kullanıma sundu

Avrupa merkezli komponent üreticisi Phanteks, yüksek performanslı yeni işlemci soğutucusu PH-TC14CS C-Type'ı duyurdu. 160 x 151 x 140.5 mm boyutlarında ve 900 gram ağırlığında olan soğutucuya üzeri nikel kaplı olan 8mm kalınlığında beş adet ısı borusu eşlik ediyor. Patenti Phanteks firmasında olan fiziksel antioksidan termal koruma ve soğuk plazma spey kaplama teknolojileri ile donatılan soğutucunun aynı zamanda düşük profilli kurulumlarla da kullanılabiliyor. Çok sayıda Alüminyum yaprak ile donatılan soğutcu 12cm ve 14cm'lık iki adet fan ile donatılabiliyor.

Fanların çalışma hızına bağlı olarak 13.4 dbA ile 19.6 dbA arasında gürültü yaratan yeni soğutucunun kutu içeriğinde harici PWM adaptörü de bulunuyor. Hata öncesi kullanım ömrü 150,000 saat olarak açıklanan yeni soğutucu Mavi, Kırmızı ve Siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile sunuluyor. Phanteks PH-TC14CS C-Type işlemci soğutucusu yurt dışında 75$ etiket fiyatı ile satılıyor.