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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Phanteks yeni işlemci soğutucusunu kullanıma sundu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
9,5b
1
18
Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Phanteks yeni işlemci soğutucusunu kullanıma sundu
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Avrupa merkezli komponent üreticisi Phanteks, yüksek performanslı yeni işlemci soğutucusu PH-TC14CS C-Type'ı duyurdu. 160 x 151 x 140.5 mm  boyutlarında ve 900 gram ağırlığında olan soğutucuya üzeri nikel kaplı olan 8mm kalınlığında beş adet ısı borusu eşlik ediyor. Patenti Phanteks firmasında olan fiziksel antioksidan termal koruma ve soğuk plazma spey kaplama teknolojileri ile donatılan soğutucunun aynı zamanda düşük profilli kurulumlarla da kullanılabiliyor. Çok sayıda Alüminyum yaprak ile donatılan soğutcu 12cm ve 14cm'lık iki adet fan ile donatılabiliyor.
Fanların çalışma hızına bağlı olarak 13.4 dbA ile 19.6 dbA arasında gürültü yaratan yeni soğutucunun kutu içeriğinde harici PWM adaptörü de bulunuyor. Hata öncesi kullanım ömrü 150,000 saat olarak açıklanan yeni soğutucu Mavi, Kırmızı ve Siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile sunuluyor. Phanteks PH-TC14CS C-Type işlemci soğutucusu yurt dışında 75$ etiket fiyatı ile satılıyor. 
Phanteks yeni işlemci soğutucusunu kullanıma sundu
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Phanteks yeni işlemci soğutucusunu kullanıma sundu
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V4LKyR 7 yıl
cmt
V4LKyR
cmt Hata öncesi kullanım ömrü 150,000 saat olarak açıklanan yeni soğutucu...150000/24=62506250/365=17yılKaç yıl test ediyorlarda 17 yıl ömür biçiyorlar anlayamadım. Tahminde bulunulacak bir süreye benzemiyor. En kaliteli malzemeleri kullandık demenin diğer yolu mu yoksa?
Ürünlerin MTBF (Mean Time Between Failures) ve MTTR (Mean Time To Repair/Recovery) değerlerinin ölçüm teknikleri üniversitelerde ders olarak verilmektedir. Basit işler değildir. Bu yorum Windows 8 üzerinde yazılmıştır.
Bu şekilde hesaplamanın yanılma payı ne kadardır? Süre uzun ve diğer firmalarda üst seviye ürünlerinde 150 bin saat ibaresini sıklıkla kullandıkları için soruyorum. 160000 hiç duymadım mesela. Bu yorum yazılmamış sadece düşünülmüştür ama buraya nasıl gelmiştir bilinmemektedir.

Bu değerler ürünü oluşturan alt parçaların (örneğin bir laptop için, içerisindeki harddisk'in MTBF ve MTTR değeri, ekranın MTBF ve MTTR değeri vs.) üretim süreçlerinde çeşitli testlere tabi tutulması sonucu elde edilen verilerin bir takım hesaplamalara tabi tutulması ile saptanır. Endüstride ve son kullanıcı pazarında ürünün temel özelliklerinden biridir. Örneğin bu değer SSD'lerde ortalama 2 milyon saat olarak ifade edilir.
Bu yorum da Windows 8 üzerinde yazılmıştır fakat az sonra format atılıp Windows 7'ye geri dönülecektir.
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7Mhz 7 yıl V4LKyR
V4LKyR

cmt

V4LKyR
cmt Hata öncesi kullanım ömrü 150,000 saat olarak açıklanan yeni soğutucu...150000/24=62506250/365=17yılKaç yıl test ediyorlarda 17 yıl ömür biçiyorlar anlayamadım. Tahminde bulunulacak bir süreye benzemiyor. En kaliteli malzemeleri kullandık demenin diğer yolu mu yoksa?
Ürünlerin MTBF (Mean Time Between Failures) ve MTTR (Mean Time To Repair/Recovery) değerlerinin ölçüm teknikleri üniversitelerde ders olarak verilmektedir. Basit işler değildir. Bu yorum Windows 8 üzerinde yazılmıştır.
Bu şekilde hesaplamanın yanılma payı ne kadardır? Süre uzun ve diğer firmalarda üst seviye ürünlerinde 150 bin saat ibaresini sıklıkla kullandıkları için soruyorum. 160000 hiç duymadım mesela. Bu yorum yazılmamış sadece düşünülmüştür ama buraya nasıl gelmiştir bilinmemektedir.


Bu değerler ürünü oluşturan alt parçaların (örneğin bir laptop için, içerisindeki harddisk'in MTBF ve MTTR değeri, ekranın MTBF ve MTTR değeri vs.) üretim süreçlerinde çeşitli testlere tabi tutulması sonucu elde edilen verilerin bir takım hesaplamalara tabi tutulması ile saptanır. Endüstride ve son kullanıcı pazarında ürünün temel özelliklerinden biridir. Örneğin bu değer SSD'lerde ortalama 2 milyon saat olarak ifade edilir.

Bu yorum da Windows 8 üzerinde yazılmıştır fakat az sonra format atılıp Windows 7'ye geri dönülecektir.

Hdd ve Ssd'de yoğun kullanarak isabetli hesaplamak kolaydır ama fanlarda öyle bir imkan yok. Fanlarda belirtilen MTBF hesabı bana biraz üstünkörüymüş gibi geliyor çünkü üreticiler farklı tip motorlar kullandıklarını iddia etselerde nedense ömür hesapları, kaliteli fanlarda, hep aynı sonuca ulaşıyor; 150000. Bunu 130, 170 hesaplayan neden çıkmıyor? Bu MTBF fan gibi bir üründe kaç yaklaşık sonuçla hesaplanabilir?

Bu yorum yazılmış ama yazılırken başka şeyler düşünülmüştür; Windows 8'i deneme zamanı gelmiş midir yoksa çıkması beklenmeli midir? Kurulumla kim uğraşacaktır şimdi, zaten yaşta epey ilerlemiş, böyle şeylere sabretmek zor olmaya başlamıştır...
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MERCURY2000 7 yıl
Sessizlik degeri cok iyi. Fiyatta gayet rekabetçi. Soğutma performansıda iyiyse alınabilecek bir ürün.
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vidoko 7 yıl
sessizlik db degerleri çok iyi.soğutma perfrmansıda iyi ise gayet alınabilir bir ürün
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BlacKTraveq0 7 yıl
Yeni bir kasa almam gereklı bunu takabılmem ıcın :(
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alpa07 7 yıl
copy paste
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gacvokem 7 yıl
kısmetse bu Phanteks sogutucularından almayı düşünüyorum yurt dışında çok uygun
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Iron Mask 7 yıl
hitechlegion.com/...

HiTech Legion tarafından test edilmiş ve Editörün Seçimi olmuş.

Bazılarının uydurduğu gibi de titreşim sorunu olmadığı "Near Silent Operation at All Fan Speeds" diyerek tescillenmiş.
Zaten aynı kategoride rakip olduğu NH-C14 ile başedebilmek için sessiz olmak zorunda.
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E_Aydin35 7 yıl
Evet sessizlik konusunda gerçekten iddalı ancak, bunun yanında fiyatda iyi.. Kullanıcı bakımıında belki bir marka empatisi olabilir ama tercih edilecek türden..
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F.@.T.İ.H 7 yıl
noktua c14 ü kopyalamışlar hatta aparatlarına kadar aynı.. eski soğutucuda yaptıkları gibi gine copy-past..
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V4LKyR 7 yıl
cmt
Hata öncesi kullanım ömrü 150,000 saat olarak açıklanan yeni soğutucu...150000/24=62506250/365=17yılKaç yıl test ediyorlarda 17 yıl ömür biçiyorlar anlayamadım. Tahminde bulunulacak bir süreye benzemiyor. En kaliteli malzemeleri kullandık demenin diğer yolu mu yoksa?

Ürünlerin MTBF (Mean Time Between Failures) ve MTTR (Mean Time To Repair/Recovery) değerlerinin ölçüm teknikleri üniversitelerde ders olarak verilmektedir. Basit işler değildir.
Bu yorum Windows 8 üzerinde yazılmıştır.
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Confusion 7 yıl
12+14cm iki fandan 13.4 dbA ile 19.6 dbA ses çıkması fan kanatlarındaki ufak çıkıntıların sesi düşürme konusunda etkili olduğunu gösterir.

birtek fiyat çok yüksek olmuş
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7Mhz 7 yıl V4LKyR
V4LKyR

cmt

Hata öncesi kullanım ömrü 150,000 saat olarak açıklanan yeni soğutucu...150000/24=62506250/365=17yılKaç yıl test ediyorlarda 17 yıl ömür biçiyorlar anlayamadım. Tahminde bulunulacak bir süreye benzemiyor. En kaliteli malzemeleri kullandık demenin diğer yolu mu yoksa?


Ürünlerin MTBF (Mean Time Between Failures) ve MTTR (Mean Time To Repair/Recovery) değerlerinin ölçüm teknikleri üniversitelerde ders olarak verilmektedir. Basit işler değildir.

Bu yorum Windows 8 üzerinde yazılmıştır.

Bu şekilde hesaplamanın yanılma payı ne kadardır? Süre uzun ve diğer firmalarda üst seviye ürünlerinde 150 bin saat ibaresini sıklıkla kullandıkları için soruyorum. 160000 hiç duymadım mesela.

Bu yorum yazılmamış sadece düşünülmüştür ama buraya nasıl gelmiştir bilinmemektedir.
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7Mhz 7 yıl
"Hata öncesi kullanım ömrü 150,000 saat olarak açıklanan yeni soğutucu..."
150000/24=6250
6250/365=17yıl
Kaç yıl test ediyorlarda 17 yıl ömür biçiyorlar anlayamadım. Tahminde bulunulacak bir süreye benzemiyor. En kaliteli malzemeleri kullandık demenin diğer yolu mu yoksa?
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Chris Brown 7 yıl
Bu tarz soğutucular normal kule tipi soğutuculara göre daha fazla titreşim yaparlar. Bu yüzden tercih edilmeleri zor , soğutma çözümleri ne olursa olsun. Soğutucu görünümünde ziyade performansa ve kasa içi durumuna bakmak gerekli.
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ZiveR 7 yıl
Kule Tipi versiyonu cok basarili. Fakat malesef TR'de bulamiyoruz.
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