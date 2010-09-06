Philips Blu-Ray Ev Sinema Sistemi İle Görüntü Ses ve Tutkuya Dönüşüyor

Philips?in gerçek 3D film deneyimi sunan yeni ev sinema sistemi HTS5220, kristal ses özelliği ve şık tasarımı ile film izlemeyi şölene dönüştürüyor.

Philips, 3D filmlerin tadına varmak isteyenler için mükemmel sinema deneyimini evinize taşıyor. Philips?in yeni Blu-ray ev sinema sistemi HTS5220, Full HD 3D ready özelliği sayesinde gerçek 3 boyutlu HD film izleme keyfini kristal nitelikli üstün ses özelliği ile tamamlıyor.

Yüksek kaliteli hoparlörleri içersine yerleştirilmiş olan yumuşak konik tweeter?lar gelen sesin netliğini artırırken, Dolby TrueHD ve DTS-HD Master Audio Essential Blu-ray disklerinizden en iyi sesi almanızı sağlıyor.

Tasarım harikası görüntüsüyle bulunduğu ortamı canlandıran Philips HTS5220, kablosuz ağ bağlantı özelliğinin yanı sıra ayrı satılan dock aksesuarı ile iPod ve iPhone?a da entegre edilebiliyor. Böylece size de müzik, video ve fotoğraf dosyalarının keyfini çıkarmak kalıyor.

Philips HTS 5220, Blu-ray Disk oynatma özelliği sayesinde ev eğlencesine tamamen yeni bir boyut kazandırıyor. 1920 x 1080 çözünürlükte resimleri taşıyabilme kapasitesine sahip olan Blu-ray Diskler ile mükemmel ayrıntılar, daha pürüzsüz hareketler ve kristal netliğinde görüntülerle sahneler hayat buluyor. Ayrıca Blu-ray, sıkıştırılmamış surround ses sağlayarak ses deneyimini inanılmaz şekilde gerçeğe dönüştürüyor.

HTS5220 ev sinema sistemi 1 299, 90 TL?den satışa sunulacaktır.

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