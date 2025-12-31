LG, CES 2026 öncesinde yeni xboom hoparlör ailesini tanıttı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör LG, CES 2026 yaklaşırken ürün duyurularına devam ediyor. Şirket şimdi de xboom markası altında konumlandırdığı yeni nesil hoparlörlerini resmen duyurdu. Şirketin bu yeni ürünlerde de yine Black Eyed Peas üyesi will.i.am ile işbirliği yapıyor. will.i.am, projede ürünlerin geliştirme sürecinden tasarıma ve pazarlamaya kadar aktif görev üstleniyor.

Yeni xboom serisindeki tüm hoparlörler, çalınan içeriği ve bulunduğu ortamı analiz ederek EQ ayarlarını otomatik olarak optimize eden bir yapay zeka algoritması ile geliyor. Bu sayede kullanıcı, manuel ayar yapmaya gerek kalmadan daha dengeli ve net bir ses elde edebiliyor. Bazı modellerde ise müzikle senkronize çalışan yapay zeka destekli ambiyans aydınlatma sistemi bulunuyor. Sistem, çalan parçanın ritmine ve karakterine göre ışık efektlerini dinamik şekilde ayarlıyor.

xboom Stage 501

Tam Boyutta Gör Serinin en güçlü üyelerinden biri olan xboom Stage 501, özellikle parti ve karaoke kullanımını hedefliyor. Bu model, neredeyse tüm şarkılardan vokali ayırabilen ve aynı zamanda ses perdesini ayarlayabilen gelişmiş bir yapay zeka özelliğine sahip. Yaklaşık 25 saatlik pil ömrü sunan hoparlör, prize takılı olarak da kullanılabiliyor. Toplamda 220W çıkış gücü sağlayan Stage 501, çift woofer ve tam aralıklı sürücülerle donatılmış durumda. Beş kenarlı gövde tasarımı sayesinde cihaz hem dikey hem yatay olarak kullanılabiliyor.

xboom Blast

xboom Blast, klasik boombox formuna sahip ve uzun pil ömrüyle dikkat çekiyor. 99Wh kapasiteli bataryası, tek şarjla 35 saate kadar kesintisiz müzik dinleme imkanı sunuyor. Taşınabilirlik için yan kısımda halat tipi taşıma sapı yer alırken, darbelere karşı koruma sağlayan kenar tamponları da cihazın dış mekan kullanımına uygunluğunu artırıyor.

Mini ve Rock

Tam Boyutta Gör Serinin en küçük üyesi olan xboom Mini, neredeyse her yere yerleştirilebilecek kompakt bir tasarıma sahip. 10 saatlik pil ömrü, askı kayışı ve entegre tripod bağlantı noktası ile özellikle esnek kullanım arayanlara hitap ediyor.

LG’den tuval görünümlü yeni TV geliyor: LG Gallery TV 19 sa. önce eklendi

xboom Rock ise adından da anlaşılacağı üzere dayanıklılığa odaklanıyor. Mini’den daha büyük olsa da halen avuç içine sığabilecek boyutlarda olan bu model, 10 saate kadar pil ömrü sunuyor Rock, yedi farklı askeri standarttan geçirilerek zorlu dış mekan koşullarına uygunluğu test edilmiş durumda. Bu model, LG’nin mevcut XG2 hoparlörünün geliştirilmiş bir versiyonu olarak konumlandırılıyor.

Fiyat ve çıkış tarihi 2026’da netleşecek

LG, yeni xboom hoparlörlerin fiyat ve kesin satış tarihlerini henüz açıklamadı. Ancak şirket, tüm modellerin 2026 yılı içinde piyasaya sürüleceğini doğruladı. Ürünler, 6-9 Ocak 2026 tarihleri arasında Las Vegas’ta düzenlenecek CES 2026 fuarında LG standında sergilenecek.

