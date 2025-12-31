LG, CES 2026 öncesinde yeni xboom hoparlör ailesini tanıttı

Yeni xboom serisindeki tüm hoparlörler, çalınan içeriği ve bulunduğu ortamı analiz ederek EQ ayarlarını otomatik olarak optimize eden bir yapay zeka algoritması ile geliyor. Bu sayede kullanıcı, manuel ayar yapmaya gerek kalmadan daha dengeli ve net bir ses elde edebiliyor. Bazı modellerde ise müzikle senkronize çalışan yapay zeka destekli ambiyans aydınlatma sistemi bulunuyor. Sistem, çalan parçanın ritmine ve karakterine göre ışık efektlerini dinamik şekilde ayarlıyor.
xboom Stage 501
xboom Blast
xboom Blast, klasik boombox formuna sahip ve uzun pil ömrüyle dikkat çekiyor. 99Wh kapasiteli bataryası, tek şarjla 35 saate kadar kesintisiz müzik dinleme imkanı sunuyor. Taşınabilirlik için yan kısımda halat tipi taşıma sapı yer alırken, darbelere karşı koruma sağlayan kenar tamponları da cihazın dış mekan kullanımına uygunluğunu artırıyor.
Mini ve Rock
xboom Rock ise adından da anlaşılacağı üzere dayanıklılığa odaklanıyor. Mini’den daha büyük olsa da halen avuç içine sığabilecek boyutlarda olan bu model, 10 saate kadar pil ömrü sunuyor Rock, yedi farklı askeri standarttan geçirilerek zorlu dış mekan koşullarına uygunluğu test edilmiş durumda. Bu model, LG’nin mevcut XG2 hoparlörünün geliştirilmiş bir versiyonu olarak konumlandırılıyor.
Fiyat ve çıkış tarihi 2026’da netleşecek
LG, yeni xboom hoparlörlerin fiyat ve kesin satış tarihlerini henüz açıklamadı. Ancak şirket, tüm modellerin 2026 yılı içinde piyasaya sürüleceğini doğruladı. Ürünler, 6-9 Ocak 2026 tarihleri arasında Las Vegas'ta düzenlenecek CES 2026 fuarında LG standında sergilenecek.