Yeni Apple HomePod mini geliyor: İşte beklenen yenilikler

Tam Boyutta Gör HomePod mini, 2020'de piyasaya sürülmüş, Apple bir yıl sonra yeni renkler eklemişti. O zamandan beri cihazda herhangi bir güncelleme yapılmadı. Perakendecilerden gelen son güncelleme ve stok sıkıntısı, Apple'ın yakında küçük akıllı hoparlörün yenilenmiş bir versiyonunu piyasaya sürmeye hazırlandığına işaret ediyor.

HomePod mini‌ 2 neler sunacak?

HomePod mini‌ 2’nin daha gelişmiş hesaplamalı ses ve iyileştirilmiş tepki süresi için daha güncel bir çip içermesi oldukça muhtemel. Mevcut ‌HomePod mini‌, Apple Watch Series 5’de bulunan 2019 tarihli S5 çipini taşıyor. Apple'ın performans açısından önemli bir sıçrama olan S9 çipini veya S9'un daha kompakt bir versiyonu olan S10 gibi türevlerinden birini tercih etmesi muhtemel.

HomePod Mini’deki S5 çipi, Apple'ın A12 Bionic mimarisinden türetilmiş ancak daha düşük saat hızlarında çalışıyor ve sürekli açık, düşük güç tüketimiyle çalışacak şekilde ayarlanmış; bu da onu Siri işleme ve gerçek zamanlı ses ayarı gibi görevler için oldukça uygun hale getiriyor. Buna karşılık, S9 ve S10 yongaları A13 yongasını temel alıyor ve daha yüksek CPU ve GPU performansı, daha gelişmiş Neural Engine ve watt başına daha yüksek verimlilik sunuyor.

Yeni ‌HomePod mini‌, Apple tarafından tasarlanan N1 Wi-Fi ve Bluetooth yongasıyla donatılacak. Yonga, mevcut ‌HomePod mini‌'nin Wi-Fi 4 bağlantısına kıyasla çok daha hızlı ve daha düşük gecikme süresi sağlayan Wi-Fi 6E'yi destekliyor.

Apple ayrıca, daha güvenilir ve daha düşük gecikmeli bir Handoff deneyimi için ikinci nesil Ultra Geniş Bant (UWB) yongasını ‌HomePod mini‌’ye getirebilir. Yonga, 2023 iPhone 15 serisiyle geldi. Bu çipin kullanılması halinde, yakındaki cihazların tam konumunu ve yönünü çok daha kısa mesafeden tespit edebilecek.

Yeni renk seçenekleri de oldukça olası ancak test aşamasında olduğu bildirilen kırmızı dışında henüz belirli bir renk seçeneği bilinmiyor. Mevcut ‌HomePod mini‌, mavi, sarı, gece yarısı, turuncu ve beyaz renk seçeneğiyle geliyor.

Gurman, yeni ‌HomePod mini‌’nin yeni nesil Apple TV gibi Apple'ın yeni akıllı ev ekosistemi göz önünde bulundurularak üretildiğini söylüyor. ‌HomePod mini‌ 2, ‌aynı Siri ile mi gelecek, Apple Intelligence desteği olacak mı henüz belli değil.

Mevcut HomePod mini, Apple Türkiye mağazasında 5.399 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

