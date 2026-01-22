Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi'den çift sürücülü premium hoparlör: Sound 2 Pro

    Xiaomi, Sound 2 Pro isimli yeni premium segment hoparlörünü satışa sundu. Hoparlör, güçlü ses çıkışı, iki yollu ses yapısı ve metal kasalı şık tasarımıyla dikkatlari çekiyor.

    Xiaomi'den çift sürücülü premium hoparlör: Sound 2 Pro Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, ev ses sistemleri ürün gamını Sound 2 Pro adlı yeni hoparlörle genişletti. Daha büyük olan Xiaomi Sound 2 Max’in hemen altında konumlandırılan Sound 2 Pro, güçlü ses çıkışı, iki yollu ses yapısı ve yenilenmiş tasarımıyla dikkat çekiyor.

    Xiaomi Sound 2 Pro özellikleri

    Xiaomi’nin yeni Sound 2 Pro modeli, sağlamlık ve premium hissiyat sunan metal bir kasaya sahip. Tasarım dili, daha büyük Sound 2 Max’e oldukça benzerken; boyut ve güç açısından daha kompakt tutularak daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmesi amaçlanmış. Hoparlör, orta frekanslar ve tizler için ayrı sürücüler kullanan iki yollu bir geçiş (crossover) yapısıyla donatılmış. Bu yapı sayesinde 40W gücünde bir mid-woofer ve 20W’lık tweeter ile net tizler ve güçlü baslar sunuyor.

    Toplamda 60W dengeli ses çıkışı sağlayan Sound 2 Pro, bağlantı seçenekleri açısından da oldukça zengin. Kablosuz müzik aktarımı için Bluetooth 5.2, daha stabil ve güçlü ev ağı bağlantısı için ise Wi-Fi 6 desteği sunuyor. Bunun yanı sıra RCA ve USB-C girişleri sayesinde televizyonlar, dizüstü bilgisayarlar ve diğer ses kaynaklarıyla kolayca bağlantı kurulabiliyor. Kullanıcılar aynı anda dört adet Sound 2 Pro hoparlörü eşleştirerek daha geniş alanlarda senkronize ses deneyimi yaşayabiliyor.

    Hoparlör ayrıca Xiaomi HyperOS akıllı ev ekosistemiyle uyumlu çalışıyor. Xiaomi, Sound 2 Pro’yu Çin’de 1.399 yuan (200 dolar) fiyat etiketiyle satışa sunuyor. Şu an için ürün yalnızca Çin pazarında satışa sunulmuş durumda ve küresel lansmanla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çin'den otomotiv dünyasını sarsan sedan

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    windows bu ağın proxy ayarlarını otomatik olarak algılayamadı kurtlar vadisi indir yediiklim türkiye geneli deneme cevap anahtarı kaçak elektrik cezası ödenmezse ne olur electrolux çamaşır makinesi yorumları kadınlar kulübü

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S24
    Samsung Galaxy S24
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Monster Huma H4
    Monster Huma H4
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum