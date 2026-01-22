Xiaomi'den çift sürücülü premium hoparlör: Sound 2 Pro

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi, ev ses sistemleri ürün gamını Sound 2 Pro adlı yeni hoparlörle genişletti. Daha büyük olan Xiaomi Sound 2 Max’in hemen altında konumlandırılan Sound 2 Pro, güçlü ses çıkışı, iki yollu ses yapısı ve yenilenmiş tasarımıyla dikkat çekiyor.

Xiaomi Sound 2 Pro özellikleri

Xiaomi’nin yeni Sound 2 Pro modeli, sağlamlık ve premium hissiyat sunan metal bir kasaya sahip. Tasarım dili, daha büyük Sound 2 Max’e oldukça benzerken; boyut ve güç açısından daha kompakt tutularak daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmesi amaçlanmış. Hoparlör, orta frekanslar ve tizler için ayrı sürücüler kullanan iki yollu bir geçiş (crossover) yapısıyla donatılmış. Bu yapı sayesinde 40W gücünde bir mid-woofer ve 20W’lık tweeter ile net tizler ve güçlü baslar sunuyor.

Toplamda 60W dengeli ses çıkışı sağlayan Sound 2 Pro, bağlantı seçenekleri açısından da oldukça zengin. Kablosuz müzik aktarımı için Bluetooth 5.2, daha stabil ve güçlü ev ağı bağlantısı için ise Wi-Fi 6 desteği sunuyor. Bunun yanı sıra RCA ve USB-C girişleri sayesinde televizyonlar, dizüstü bilgisayarlar ve diğer ses kaynaklarıyla kolayca bağlantı kurulabiliyor. Kullanıcılar aynı anda dört adet Sound 2 Pro hoparlörü eşleştirerek daha geniş alanlarda senkronize ses deneyimi yaşayabiliyor.

Hoparlör ayrıca Xiaomi HyperOS akıllı ev ekosistemiyle uyumlu çalışıyor. Xiaomi, Sound 2 Pro’yu Çin’de 1.399 yuan (200 dolar) fiyat etiketiyle satışa sunuyor. Şu an için ürün yalnızca Çin pazarında satışa sunulmuş durumda ve küresel lansmanla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

