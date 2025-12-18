LG ve Dolby iş birliğiyle: Dünyanın ilk modüler kablosuz ses sistemi tanıtıldı

Tam Boyutta Gör LG, mevcut soundbar serisinin büyük bir kısmının 2026 yılına kadar büyük ölçüde değişmeden devam edeceğini belirtmiş olsa da, CES 2026’da Sound Suite olarak adlandırılan ilgi çekici yenilikçi ürün tanıttı: LG Sound Suite. H7 soundbar, M7 ve M5 kablosuz surround hoparlörler ve W7 subwoofer'dan oluşan modüler bir ürün yelpazesi sunuyor. Hoparlörler, çift hoparlörden tam 13.1.7 kanallı surround ses ev sinema sistemi kurulumuna kadar yirmiyi aşkın farklı konfigürasyon sunuyor.

LG Sound Suite, Dolby Atmos FlexConnect ses teknolojisiyle geliyor

Tam Boyutta Gör LG, Dolby ile birlikte geliştirdiği yeni ev ses sistemi Sound Suite’i kullanıcıya ve bulunduğu ortama akıllıca uyum sağlayan ve tercihe uyacak şekilde esnek bir şekilde genişleyen premium ses sistemi olarak tanımlıyor.

Sound Suite'in kalbinde şık ve çekici bir ünite olan ve zarif formuna 20 farklı sürücü ünitesini sığdırmayı başaran yepyeni H7 soundbar yer alıyor. Bu sürücüler arasında, üç adet tam aralıklı yukarı doğru ses veren hoparlör ünitesi, dört woofer ünitesine sekiz pasif radyatörün eşlik ettiği dahili bas sistemi, ses çubuğunun her iki ucuna yerleştirilmiş yan ses veren üniteler, ön kenarda da ön sol, ön sağ ve ön merkez kanallarını sağlayan üç adet tam aralıklı hoparlör bulunuyor.

LG'nin Sound Suite ürünü, H7'ye gerçek bir surround ses sistemi oluşturmak için dört adede kadar harici yeni kablosuz M5 veya M7 'arka' hoparlör eklemenize, daha fazla bas eklemek isterseniz de yeni bir harici kablosuz W7 subwoofer eklemenize olanak tanıyor. Kompakt M5 isteğe bağlı ek hoparlörler, üst kenarlarında yukarı doğru ses veren bir üniteye ek olarak bir tweeter ve woofer içeren ön hoparlör dizisine sahip; daha büyük M7'ler ise iki tam aralıklı sürücü ve bir woofer'ın yanı sıra M5'lerde bulunanlardan daha büyük yukarı doğru ses veren ünite sayesinde önden ses veren bir stereo kurulum sağlıyor.

W7, alışılmadık yuvarlak köşeli kare şekli sayesinde odanın düzenine en uygun şekilde kenarına dik veya sırt üstü yatırılabilmesine olanak tanıyarak subwoofer standartlarına göre alışılmadık derecede çekici ve esneklik sunuyor. Gövdesinin içinde büyük 8 inçlik “Peerless” sürücü, tam 22 litre hava hareket alanı ve 25.9 Hz’e kadar düşük frekanslara ulaşabilme özelliği bulunuyor. Bu, bugüne kadar çıkan herhangi bir LG soundbar subwoofer'ının en derin frekans erişimi.

Bu hoparlörler, H7'ye çok çeşitli farklı konfigürasyonlarda ekleniyor. Daha da önemlisi, Dolby Atmos FlexConnect teknolojisinin FlexConnect sistemindeki her kablosuz hoparlörü fiziksel konumu nasıl olursa olsun ses sahnesindeki yerine en uygun sesi verecek şekilde otomatik olarak kalibre edebilmesi. Bu sayede hoparlörlerin nereye konumlandırıldığı fark etmeksizin en iyi surround ses deneyimi elde ediliyor. Bu, Sound Suite'i piyasadaki en kolay kullanımlı ve gerçekten en esnek yükseltilebilir soundbar haline getiriyor.

M5 ve M7 hoparlörlerinin ekstra bir özelliği daha var; Her biri ayrı ayrı kablosuz hoparlör olarak veya stereo hatta dört hoparlörlü müzik kurulumunda ses çubuğundan tamamen bağımsız olarak kullanılabiliyor. LG, Alpha 11 AI Gen3 işlemci çipini daha da güçlendirerek Sound Suite'e özel bazı yeni AI Sound Pro+ özellikleri eklemiş. Örneğin; derin öğrenmeye dayalı yapay zeka ses ayırma teknolojisi, ses deneyimini optimize etmek için yeniden düzenleme amacıyla ses bileşenlerini ayırabiliyor. Derin öğrenmeye dayalı kanal yükseltici de 2 kanallı içeriği sürükleyici 7.1.4 kanallı deneyime dönüştürebiliyor. Otomatik ses türü tanıma sistemi, izlenen içeriğin türünü algılayarak Sound Suite sisteminin sesini buna göre optimize ediyor.

Dolby, FlexConnect teknolojisinin LG'nin yakında piyasaya sürülecek AV ürün yelpazesinin tek parçası olmadığını da açıkladı. Bu özellik, LG'nin 2026’da çıkacak televizyonlarının yanı sıra bir yazılım güncellemesiyle 2025 TV modellerine de gelecek. İsterseniz, H7 soundbar'a ihtiyaç duymadan M5 ve M7 hoparlörleri doğrudan TV'nin ses sistemine ekleyebiliyorsunuz. FlexConnect, tüm hoparlörleri dengeleyerek ikna edici ve sürükleyici bir surround ses deneyimi sunmayı vadediyor. LG TV'lerle doğrudan FlexConnect bağlantısı, özellikle TV'lerini duvara monte eden kişiler için uygun bir seçenek olabilir.

