Black Shark, iPhone'lar için manyetik Bluetooth hoparlörünü tanıttı

Black Shark Manyetik Hoparlör özellikleri
Hoparlörde 1.45 inç boyutunda ve 4 W gücünde tam aralıklı bir sürücü bulunuyor. Maksimum ses seviyesi ise 90dB’e kadar çıkabiliyor. Black Shark, hoparlörü Red Red Shark markalı bir ses sürücüsüyle donatmış ve DSP Pro 2.0 algoritmasına yer vermiş. Bu gelişmiş ses işleme algoritması, bozulmayı azaltarak özellikle müzik ve oyunlarda basların daha güçlü ve sesin daha net duyulmasını sağlıyor.
En son sürüm Bluetooth 6.0 desteğine sahip olan cihaz, IPX4 sertifikasıyla su sıçramalarına karşı dayanıklılık da sunuyor. Hoparlör, 750 mAh kapasitesindeki batarya ile geliyor ve kullanıma ve ses seviyesine bağlı olarak 6 ila 16 saat arasında oynatma süresi sunuyor. Şarj işlemi USB-C üzerinden yapılıyor ve tam dolum yaklaşık 2,5 saat sürüyor. Bekleme süresi ise 90 gün olarak belirtiliyor.