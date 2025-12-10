Giriş
    Black Shark, iPhone'lar için manyetik Bluetooth hoparlörünü tanıttı

    Black Shark, yeni manyetik Bluetooth hoparlörünü duyurdu. Kaliteli ses çıkışı ve RGB aydınlatmasıyla dikkatleri çeken ürünün fiyatı ve özellikleri neler?       

    Black Shark Manyetik Hoparlör özellikleri
    Black Shark, yeni manyetik Bluetooth hoparlörünü Çin'de duyurdu. 18 dolar fiyattan satışa sunulan ürün neler sunuyor bir göz atalım.

    Black Shark Manyetik Hoparlör özellikleri

    Hoparlörde 1.45 inç boyutunda ve 4 W gücünde tam aralıklı bir sürücü bulunuyor. Maksimum ses seviyesi ise 90dB’e kadar çıkabiliyor. Black Shark, hoparlörü Red Red Shark markalı bir ses sürücüsüyle donatmış ve DSP Pro 2.0 algoritmasına yer vermiş. Bu gelişmiş ses işleme algoritması, bozulmayı azaltarak özellikle müzik ve oyunlarda basların daha güçlü ve sesin daha net duyulmasını sağlıyor.

    Black Shark'tan iPhone'lar için manyetik Bluetooth hoparlör Tam Boyutta Gör
    Metal ve plastik malzemeli gövdeye sahip olan hoparlör, başta iPhone olmak üzere manyetik aksesuarları destekleyen akıllı telefonlara yapışabiliyor. Yatay konuma getirildiğinde ise telefon standı olarak kullanılabiliyor. Hoparlörün üst kısmında ortam ambiyansı için bir RGB aydınlatma bulunuyor. Ayrıca iki hoparlörü eşleştirerek kablosuz stereo ses elde etmeyi sağlayanTWS desteği de sunuluyor.

    En son sürüm Bluetooth 6.0 desteğine sahip olan cihaz, IPX4 sertifikasıyla su sıçramalarına karşı dayanıklılık da sunuyor. Hoparlör, 750 mAh kapasitesindeki batarya ile geliyor ve kullanıma ve ses seviyesine bağlı olarak 6 ila 16 saat arasında oynatma süresi sunuyor. Şarj işlemi USB-C üzerinden yapılıyor ve tam dolum yaklaşık 2,5 saat sürüyor. Bekleme süresi ise 90 gün olarak belirtiliyor.

