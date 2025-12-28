Giriş
    Samsung, CES 2026'da yeni soundbar ses sistemlerini gösterecek

    Samsung, yeni soundbar ses sistemlerini tanıttı. Yeni ses ürünleri arasında; Dolby Atmos özellikli 11.1.4 kanallı soundbar ve ayrı subwoofer'ı olmayan hepsi bir arada soundbar (HW-QS90H) yer alıyor.

    Samsung HW-Q990H & HW-QS90H soundbar ses sistemi Tam Boyutta Gör
    Samsung, uzamsal ses ve cihazlar arası entegrasyona büyük önem veren 2026 ses serisini tanıttı. Yeni Q Serisi ses çubukları ve Music Studio hoparlörleri, ayrı ayrı değil, birlikte çalışacak şekilde tasarlanmış ve Apple'ın HomePod ve Apple TV'sini kullanan herkesin aşina olacağı ekosistem stratejisini destekliyor.

    Samsung HW-Q990H soundbar neler sunuyor?

    Samsung'un 2026 yılı için amiral gemisi soundbar'ı HW-Q990H. HW-Q990H, Samsung'un bugüne kadarki en etkileyici ve güçlü soundbar'ı. 11.1.4 kanallı ses sistemi, 7.0.2 kanallı bir soundbar, iki adet 2.0.1 uydu arka hoparlör ve iki adet 8 inç sürücülü kompakt kablosuz bir subwoofer içeriyor. Kompakt ve yerden tasarruf sağlayan tasarımına rağmen, subwoofer'ı güçlü bas sunuyor en azından markanın iddiası bu yönde. Yukarı doğru ses veren hoparlörlerin ve Samsung'un yapay zeka algoritmalarının birleşimi, ses alanını genişleterek genellikle profesyonel ev sinema sistemleriyle ilişkilendirilen ses kalitesi sunuyor.

    Samsung HW-QS90H soundbar neler sunuyor?

    Samsung, bu yıl soundbar serisine yeni bir model ekliyor: HW-QS90H. Bu 'Hepsi Bir Arada Soundbar' modeli, dokuz geniş aralıklı hoparlöre ve dahili 'Dört Baslı Woofer' sistemine sahip 7.1.2 kanallı bir soundbar içeriyor. Ayrı bir subwoofer'ı yok ancak Samsung soundbar'ın yine de derin bas sunduğunu söylüyor. Dahili jiroskop sensörüne sahip dönüştürülebilir uyumlu tasarımı, soundbar'ın duvara monte edilmesine veya masaüstüne yerleştirilmesine olanak tanıyor. Yerleştirmeye bağlı olarak, soundbar kanal dağılımını otomatik olarak ayarlıyor.

    Samsung, yeni soundbar ve hoparlör serisinin evdeki çok çeşitli alanlara daha da uyarlanabilir olacak şekilde tasarlandığını söylüyor. Q-Symphony'nin yeni sürümü artık Samsung TV'ye beş adede kadar ses cihazı bağlamayı destekliyor. Sistem daha sonra oda düzenini ve cihaz yerleşimini otomatik olarak analiz ederek kanal dağıtımını optimize ediyor; böylece diyaloglar daha net ve surround ses daha ayrıntılı oluyor.

    SmartThings uygulaması, kullanıcının ses ayarlarını kontrol etmesine, grup ses çalmayı kontrol etmesine ve Spotify gibi müzik platformlarına erişmesine olanak tanıyor. Aynı uygulama üzerinden müzik kontrollerine ve sesli asistan ayarlarına da erişilebiliyor.

