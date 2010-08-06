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Philips CD270 dect telefonlar ile sevdiklerinizle keyifle sohbet edin

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
DH Bülten
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Philips CD270 dect telefonlar ile sevdiklerinizle keyifle sohbet edin

 

Gelişmiş teknoloji ile üretilen Philips CD270 dect telefonların yüksek kaliteli hoparlörü ve gerçek akustik bölmesiyle yüz yüze konuşuyormuş gibi hissedeceksiniz.

Philips'in XHD ses teknolojisi ile üretilen CD270 telefonlar, parazitsiz, pürüzsüz netlikte telefon görüşmesi yapmanızı sağlıyor. CD270 dect telefonun eller serbest modu ile telefonu kulağınıza götürmeden konuşabilir, böylece rahatlıkla günlük işlerinize ara vermeden  devam edebilirsiniz. 2 satırlı sarı arka ışıklı ekranla kolay bir kullanım sunan CD270 dect telefonlar, 12 saatlik konuşma süresi ile de sizi yarı yolda bırakmıyor.

CD270, sahip olduğu telefon defteri özelliği ile 100 kişiyi belleğinde saklama imkanı sunuyor. Enerji tasarrufu özelliğine sahip ve çevreye duyarlı olacak şekilde üretilen  Philips CD270 dect telefonlar 89,90 TL fiyatla satışa sunuluyor
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