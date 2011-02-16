Philips Çok Fonksiyonlu Lazer Yazıcılar

Philips markası; ses ve görüntü, kişisel bakım, anne ve çocuk bakımı, ev ürünleri, PC ürünleri, telefonlar ve aksesuarlar gibi bir çok ürünü ile hayatımıza girmiş olup, yeni ürün grubu olan çok fonksiyonlu lazer yazıcılarıyla bugünlerde Türkiye pazarına NOVA Elektronik güvencesiyle giriyor.

Kısaca NOVA Elektronik'ten bahsetmek gerekirse; 2008 yılında kurulmuş olup bünyesinde AEG (Küçük ev aletleri, kişisel bakım ürünleri), Clatronic (küçük ev aletleri), TP-Link (network ürünleri), AgfaPhoto (Dijital Fotoğraf makineleri), Cooler Master (PC kasası, power supply ve soğutucular), Dexim & MiLi (iPhone aksesuarları), Saitek (Uçuş similasyon ve oyun aksesuarları) gibi alanında efektif çözümler sunan birçok markanın distribütörlüğünü yapmaktadır.

Philips' in çok fonksiyonlu lazer yazıcılarının öne çıkan önemli özelliklerinden bazılarını ise şöyle sıralayabiliriz;

- Dakikada 20 sayfa baskı hızı

- 250 sayfalık geniş kağıt tepsisi

- 600x2400 optik çözünürlük

- %40 toner tasarrufu

- Hızlı faks gönderimi 2.5sn/sayfa

- Doğrudan USB çubuğundan baskı ve tarama

- Network bağlantısı

Bizden duymamış olun ama Philips birkaç yeni ürününü daha yakın bir gelecekte yine NOVA Elektronik üzerinden Türkiye pazarına sunmayı planlıyor.

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