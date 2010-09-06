Philips LivingAmbiance ile Konforu Yaşayın

Mekanlarınız Tek Bir Dokunuşla Değişecek



Aydınlatma sektörünün öncüsü Philips, tüketicilerini mekanlarını ruh hallerine veya aktivitelerine göre değiştirebilecekleri, devrim yaratan yeni bir aydınlatma konseptiyle tanıştırıyor. Philips LivingAmbiance, uzaktan kumandası ile birden çok armatürü aynı anda kontrol etmeye imkan sağlarken, hafızası ile de seçtiğiniz ayarları istediğiniz zaman yeniden kullanma fırsatı veriyor. Philips LivingAmbiance, beyaz ve renkli ışıklarıyla farklı ortamlar yaratarak, çoklu armatürler ve ampullerin birleşimi olan kablosuz bir sistem sunuyor.

Philips LivingAmbiance, çoklu armatürler (Philips LivingColors beyaz ve renkli armatürler, LivingColors Generation 2 armatürleri ve LivingWhites ampuller dahil ) kurulumu ve kullanımı kolay bir sistemde birleştiriyor. Kullanıcılar, uzaktan kumanda ile mekanları için ruh hallerine veya ortamlarına uygun olarak ışık ayarlarını değiştirebiliyor. Tek bir düğmeyle bir odayı çocukların oynaması için tasarlanmış aydınlık işlevsel bir alandan kitap okunacak rahat bir ortama veya arkadaşlarla vakit geçirebileceğiniz canlı bir mekana dönüştüren Philips LivingAmbiance, mekanlarınıza yeni bir hayat veriyor.

Philips LivingAmbiance, hafızası ile kullanıcılara üç farklı aydınlatma ayarını kaydetme imkanı vererek, kolay bir kullanım sağlıyor. Philips LivingAmbiance?de, mevcut armatürlerin sisteme entegre edilmesini sağlayan özel bir priz bulunuyor. Alternatif olarak mevcut armatürlerinde LivingWhites ampul kullanmak isteyen kullanıcılar da aynı özelliğe sahip olabiliyor. Philips LivingAmbiance, global ZigBee endüstri standartlarına dayanıyor..

Yapılan araştırmalar([1]), insanların neredeyse %80?inin farklı durumlarda evlerindeki ambiyansı kolayca ayarlamak istediğini, ancak %70?inin bunu gerçekleştirmek için sınırlı olanaklara sahip olduklarını hissettiklerini gösteriyor. LivingAmbiance, tek sistem olarak yönetilmek üzere beyaz ve renkli armatür ve ampullerden oluşan değişik kombinasyonlar sunarak bu istekleri karşılıyor. Tek bir kumanda ile her bir armatür ayrı olarak ayarlanabilir veya çoklu ampuller birlikte kontrol edilebiliyor. LivingAmbiance, kablosuz teknoloji özelliği ile pahalı montaj işlemlerine veya tekrar kablolamaya gerek olmadan, zahmetsiz bir kurulum sunuyor.

Philips Tüketici Aydınlatmaları CEO?su Allard Bijlsma konuyla ilgili olarak;

?Sektörün, ayrı ayrı armatürler ve ampuller açısından düşünmenin ötesine doğru hareket etmesi ve aydınlatmayı, bir mekanın bütününde tek bir sistem olarak ele alması gerekiyor? Bu nedenle söz konusu çözümleri insanların yaşam alanlarına monte etme maliyetini ve zorluğunu en aza indirmek için modern teknoloji uygulamamız gerekiyor. Biz, LivingAmbiance ile bunu başardık? Işıkla tasarım yapmanın, insanlara kişiliklerini, ruh hallerini ve tarzlarını ifade etme konusunda yardımcı olduğuna ve Philips?in yaşamı ışıkla nasıl basit bir şekilde iyileştirdiğininmükemmel bir örneği olduğuna inanıyoruz.?

İnsanlara tasarım ve tarzla kişisel ortamlarını tanımlama olanağını vermek, onlar için evlerini özel, kişisel bir yer haline dönüştürmenin çok önemli bir yoludur. Philips LivingAmbiance, bir mekanı ruh halinize, durumunuza veya o an hissettiklerinize göre anında değiştirmek için ışığınızı farklılaştırma imkanı sağlamaktadır. Philips LivingAmbiance sadece aydınlatma, açık veya kapalı, daha parlak veya dim edilmiş ışıkla sınırlı değildir, insanların oyun oynaması, keşfetmesi ve denemesi için aydınlatma olanaklarından oluşan geniş bir dünyaya açılmaktadır.

Philips LivingAmbiance, LED potansiyelini yeni biçimlerle kullanan, çeşitli renkli ve beyaz ışık özellikleri olan en yeni LivingColors jenerasyonundan ve LivingWhites enerji verimli ampullerden oluşan bir konsepttir.

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