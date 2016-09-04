Philips OneBlade inceleme "Tıraş bıçağına teknolojik dokunuş"

Almanya'nın Berlin şehrinde düzenlenen dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarlarından biri olan IFA 2016 kapsamında Philips standını ziyaret ettik. Philips OneBlade'i deneme fırsatı bulduk.

Philips OneBlade, klasik tıraş bıçağı ile saç sakal düzleştiriciyi bir araya getiren 2si1 arada yapısıyla tıraş makinelerine iyi bir alternatif sunuyor.

Islak kuru fark etmeksizin kullanılabilen tıraş makinesi, jilet kadar inceltilmiş ve esnek hareket edebilen kafasıyla klasik tıraş bıçağı rahatlığını teknoloji ile buluşturmuş.

Bu videomuzda bize çekimlerimizde yardımcı olan Donanım Günlüğü editörü Yavuz Şahin, deneyimlerini anlatıyor.