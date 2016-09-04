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Philips OneBlade inceleme "Tıraş bıçağına teknolojik dokunuş"

2 yıl
50,1b
1
Diğer Ev Elektroniği
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Almanya'nın Berlin şehrinde düzenlenen dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarlarından biri olan IFA 2016 kapsamında Philips standını ziyaret ettik. Philips OneBlade'i deneme fırsatı bulduk.
Philips OneBlade, klasik tıraş bıçağı ile saç sakal düzleştiriciyi bir araya getiren 2si1 arada yapısıyla tıraş makinelerine iyi bir alternatif sunuyor.
Islak kuru fark etmeksizin kullanılabilen tıraş makinesi, jilet kadar inceltilmiş ve esnek hareket edebilen kafasıyla klasik tıraş bıçağı rahatlığını teknoloji ile buluşturmuş.
Bu videomuzda bize çekimlerimizde yardımcı olan Donanım Günlüğü editörü Yavuz Şahin, deneyimlerini anlatıyor. 

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strathmorea 2 yıl en beğenilen
Kaç arkadaş siteye girerken kendisinden nick ve şifre girmesi isteniyor. Geleneksel her ay reyting düşmesi önlemi olarak nick parola hatırlamama, hatırla desende sayfa değiştirirken tekrar nick parola isteme, böylece sayfaya 2-3 kere restart attırma yöntemi başladı. Bunu sürekli yazacağım ama siz bu yaptığınızdan utanmayacaksınız sayın donanım haber yetkilileri. Bsc sitesinde bu olmuyordu ama son 2 aydır o site de bunu yapmaya başladı ki bsc nin son zamanlarda inişe geçmesinden aynı yöntemi yapacağınızı tahmin ediyordum. Ayıp.!
Kaç arkadaş siteye girerken kendisinden nick ve şifre girmesi isteniyor. Geleneksel her ay reyting düşmesi önlemi olarak nick parola hatırlamama, hatırla des...
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alito 2 yıl
Ya bırakın şimdi, en iyi jilet budur!!





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QuexSeeL 2 yıl
Giriş modeli 200 avroyu duydum ve kapattım videoyu.
Olay makinede değil başlıkta, mevcut makinelere uyumlu başlık geliştirilir ya da muadil ürünler düşer piyasaya.
Giriş modeli 200 avroyu duydum ve kapattım videoyu.Olay makinede değil başlıkta, mevcut makinelere uyumlu başlık geliştirilir ya da muadil ürünler ...
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ultrAslanOzZzY 4 ay
Aldım bugün denedim ben hayatımda böyle kesen bir alet görmedim mübarek çim biçme makinesi , lakin elimden lavaboya düştü yaklaşık 30cm ve başlığının altındaki tırnak kırıldı
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utberkay 2 yıl
Bunu alip deneme frsati olan oldu mu?Panasonic lv65 mi alsam bunu mu alsam karar veremedim.Pro modeli amazondan 270 tl cvarina geliyor.lv65 770 tl.Amacim sinek kaydi tras olmak.
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sdc55 2 yıl
fiyatı da iyiyse alınır her gün traş olan biri için
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DH Misafiri 2 yıl
200 euroya ben 10 sene tras olurum :) abartmislar. Mach 3 yetiyo rahat rahat. Philips tras makinesi almistim zamaninda 3 haftada çope attim. Makineler gereksiz.
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DH Misafiri 2 yıl
Çok iyi. diğer markalarda benzerini çıkarır fiyatı ucuzlar.
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metinolmetin 2 yıl
Gene bir traş videosu seyrettik, tekrar vurgulamak gerekirse ıslak traşın yerini hiç bir şey tutmaz, tutamaz.
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selmand 2 yıl
Ni-CD pille yola devam ediyorlar sanırım?
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strathmorea 2 yıl en beğenilen
Kaç arkadaş siteye girerken kendisinden nick ve şifre girmesi isteniyor. Geleneksel her ay reyting düşmesi önlemi olarak nick parola hatırlamama, hatırla desende sayfa değiştirirken tekrar nick parola isteme, böylece sayfaya 2-3 kere restart attırma yöntemi başladı. Bunu sürekli yazacağım ama siz bu yaptığınızdan utanmayacaksınız sayın donanım haber yetkilileri. Bsc sitesinde bu olmuyordu ama son 2 aydır o site de bunu yapmaya başladı ki bsc nin son zamanlarda inişe geçmesinden aynı yöntemi yapacağınızı tahmin ediyordum. Ayıp.!
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thedeparted 2 yıl
Traş olma biçimine baktığımda çok kullanışsız olduğunu gördüm. Yıllardır makina-jilet kullanırım ve küçücük o başlıkla o şekilde kesmek çok kullanışsız geldi gözüme. Panasonic'in traş makinaları inanın bundan daha pratik ve hızlı, üstelik daha sinek kaydı traş yapabiliyor.
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alito 2 yıl
Ya bırakın şimdi, en iyi jilet budur!!





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CaSsErDoDo 2 yıl
20 tl'lik simbo neyinize yetmiyor :)
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Firaristt 2 yıl
En alt model 200€=660tl... Haftada 2-3 defa berbere gitsek bence aynı paraya gelir.
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