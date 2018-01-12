Philips uyumanıza yardımcı olacak bir kafa bandı geliştirdi

Uyumanıza yardımcı olacak Somnox robot modelinden sonra Philips de kendi çözümü ile CES 2018 fuarında yerini aldı. Philips SmartSleep klinik olarak onaylanmış ilk giyilebilir cihaz ünvanını aldı.

Philips SmartSleep özellikleri ve fiyatı

Uyku esnasında derin uyku olarak tabir edilen bölüm özellikle ertesi günü zinde olmak ve hücrelerin yenilenmesi açısından önem taşıyor. Pek çok kişide derin uyku süresi kısa kalıyor ve yorgun uyanma, zinde kalamama gibi problemler ortaya çıkmaya başlıyor.

Philips SmartSleep bandı bu noktaya odaklanmış. Bant iki farklı sensörü ile kullanıcının uyumaya başladığı andan itibaren anlık olarak takibini yapıyor. Uyku kalitesinde düşüklük tespit ettiği zaman ise devreye giriyor.

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Bant uyumanıza yardımcı olmak amacıyla beyaz ses adı verilen bir ses yayıyor. Firmanın gelişmiş uyku analizleri sonucunda derin uykuyu uzatacak şekilde özelleştirilmiş rahatlatıcı ses dalgaları yayılıyor. Böylece kullanıcının uyku kalitesi arttırılmış oluyor.

Philips SmartSleep anlık değil de uzun vadede işe yarayan bir cihaz. Klinik testlerde iki hafta sonunda kullanıcıların uyku kalitesinde artış yaşadığı ve sabah daha zinde olarak güne başladıkları görülmüş. Elbette uyku kalitesinin arttırmanın bir bedeli var ve bu da 399$. Eğer analizler kalsın sadece beyaz sese ihtiyacım var diyorsanız farklı platformlarda 100TL civarında bu tür cihazlar satılıyor.