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Philips uyumanıza yardımcı olacak bir kafa bandı geliştirdi

Geceleri uyku kalitenizde problem yaşıyorsanız ve sabahları yorgun kalkıyorsanız, Philips SmartSleep sizin için geliyor. Philips SmartSleep özellikleri ve fiyatı haberimizde.
1 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Philips uyumanıza yardımcı olacak bir kafa bandı geliştirdi

Uyumanıza yardımcı olacak Somnox robot modelinden sonra Philips de kendi çözümü ile CES 2018 fuarında yerini aldı. Philips SmartSleep klinik olarak onaylanmış ilk giyilebilir cihaz ünvanını aldı.

Philips SmartSleep özellikleri ve fiyatı

Uyku esnasında derin uyku olarak tabir edilen bölüm özellikle ertesi günü zinde olmak ve hücrelerin yenilenmesi açısından önem taşıyor. Pek çok kişide derin uyku süresi kısa kalıyor ve yorgun uyanma, zinde kalamama gibi problemler ortaya çıkmaya başlıyor.

Philips SmartSleep bandı bu noktaya odaklanmış. Bant iki farklı sensörü ile kullanıcının uyumaya başladığı andan itibaren anlık olarak takibini yapıyor. Uyku kalitesinde düşüklük tespit ettiği zaman ise devreye giriyor.

Ayrıca Bkz. "Philips Hue akıllı aydınlatma sistemi bilgisayarınızdaki içeriğe göre senkronize olacak"

Bant uyumanıza yardımcı olmak amacıyla beyaz ses adı verilen bir ses yayıyor. Firmanın gelişmiş uyku analizleri sonucunda derin uykuyu uzatacak şekilde özelleştirilmiş rahatlatıcı ses dalgaları yayılıyor. Böylece kullanıcının uyku kalitesi arttırılmış oluyor.

Philips SmartSleep anlık değil de uzun vadede işe yarayan bir cihaz. Klinik testlerde iki hafta sonunda kullanıcıların uyku kalitesinde artış yaşadığı ve sabah daha zinde olarak güne başladıkları görülmüş. Elbette uyku kalitesinin arttırmanın bir bedeli var ve bu da 399$. Eğer analizler kalsın sadece beyaz sese ihtiyacım var diyorsanız farklı platformlarda 100TL civarında bu tür cihazlar satılıyor. 

 

http://www.ubergizmo.com/2018/01/philips-smartsleep-headband-white-noise-help-sleep/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 1 yıl
o parayı versem zaten 2 ay yatamam
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Paroksetin 1 yıl
Bu ses dalgaları ile bir takım etkiler yaratabilme durumu nasıl oluyor yaa.
Youtube da falan gördüm bunlardan kulaklık takıyorlar. Ben denedim bir kaç defa farklı ses tonları ama hiçbir şey olmadı. Tam olarak nasıl çalışıyor?? Sesi mi takip edeceğiz?? bu sırada hayal mı kuracağız?? nereye nasıl odaklanacağız?
Yoksa koca bir placebo etkisi olan balon bir konu mu??
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tugares 1 yıl
O kadar paraya kafamda deli sorular oluşur. Bant mant çare olmaz
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tugares 1 yıl
O kadar paraya kafamda deli sorular oluşur. Bant mant çare olmaz
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Ziong 1 yıl
O kadar parayı buna verirsem rahat uyuyabileceğimi zannetmiyorum.
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arel.gr 1 yıl
her şeye bir kulp.
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alasterkasor 1 yıl
Bende diyorum ne eksikti işte bu tabikide...
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Haplo 1 yıl
Bildiğin binaural ses muhabbeti değil mi bu? iDoser'ın Sleep Angel diye bir sesi vardı 25-30 dakikalık, uyumak için baya işe yaradığını hatırlıyorum. Ama bir gram uykum yokken "şununla bir uyumayı deneyeyim" dediğimi hatırlamıyorum; yani zaten uykum geldiği için uykuya dalıyor olabilirim. Diğer yandan bazı 30-60 dakikalık drug serileri de vasat bir uyuşukluk veriyordu. Lâkin Gates of Hades ya da Hands of God gibi üzerilerinde "bunları dinlerken dikkatli olun" gibi uyarılarda bulunan ve sistemin kökten uydurukluğunu gösteren şeyler de vardı; Youtube'da bakarsanız bunları dinlerken milletin kafayı sıyırdığını görüyorsunuz ama farklı zaman ve koşullarda defalarca denememe rağmen hiçbir etkisi olmamıştı. Enteresan bir konu olduğunu ve ciddiyetle araştırılması gerektiğini düşünüyorum ama an itibariyle görüşüm büyük oranda safsata olduğu yönündedir.
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kucukyenici 1 yıl
399$'a sarılıp yatarsanız uyku kaliteniz daha da artar. :-)
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