Philips Hue akıllı aydınlatma sistemi bilgisayarınızdaki içeriğe göre senkronize olacak

Philips’in aydınlatma sistemlerini ekranda oynatılan içeriğe göre senkronize etme çalışmaları uzun yıllardır var. Philips Ambilight televizyonlarda arka RGB aydınlatmanın içeriğe göre değiştiği dönemler dün gibi aklımızda. Daha sonra monitörler, sağlık ekipmanları gibi pek çok alanda bu teknolojiyi görmüştük. Şimdi ise aynı konsept Philips Hue aydınlatma sisteminde var.

Bütün ev eşlik edecek

CES 2018 fuarında tanıtılan yeni özellik ile Hue aydınlatma sistemleri bilgisayarınızda oynatılan içeriğe göre yanıp sönecek veya parlaklığını ayarlayacak. Hue Sync uygulaması yıl ortalarına doğru Windows 10 ve macOS High Sierra için yayınlanmış olacak.

Senkronizasyon konusunda zaten Philips’in algoritmaları çok gelişmiş durumda. Bu tecrübe Hue ekosisteminde de başarıyla uygulanacaktır. Senkronizasyonun yoğunluğu kullanıcı tarafından da ayarlanabiliyor.

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Elbette bütün evin ışıklarının bir anda yanıp sönmeye başlaması ne kadar ilgi görür bunu zaman gösterecek. Hali hazırda Philips Ambilight dahil olmak üzere cihaz odaklı ışık senkronizasyonları sunan pek çok ürün piyasada mevcut. Hue Sync ise zaten elinizde mevcut olan ışıklandırma sistemini kullanıyor.

Diğer taraftan mobil Hue uygulaması da üçüncü nesle terfi ediyor. Kullanımı daha kolay ve tasarımı daha sade hale gelen yeni sürümde yüzen menüler yer alıyor. Ayrıca senaryolar ve kontrollere ulaşmak daha kolay. Güncelleme yine yaz aylarında sunulacak.