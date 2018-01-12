Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Philips Hue akıllı aydınlatma sistemi bilgisayarınızdaki içeriğe göre senkronize olacak

Philips’in akıllı aydınlatma platformu Hue artık bilgisayarınızda oynayan içeriğe göre tepki verebilecek. Böylece bütün bir ev ruh halinize kendisini uyduracak.
1 yıl
2,1b
1
10
Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Philips’in aydınlatma sistemlerini ekranda oynatılan içeriğe göre senkronize etme çalışmaları uzun yıllardır var. Philips Ambilight televizyonlarda arka RGB aydınlatmanın içeriğe göre değiştiği dönemler dün gibi aklımızda. Daha sonra monitörler, sağlık ekipmanları gibi pek çok alanda bu teknolojiyi görmüştük. Şimdi ise aynı konsept Philips Hue aydınlatma sisteminde var.

Bütün ev eşlik edecek

CES 2018 fuarında tanıtılan yeni özellik ile Hue aydınlatma sistemleri bilgisayarınızda oynatılan içeriğe göre yanıp sönecek veya parlaklığını ayarlayacak. Hue Sync uygulaması yıl ortalarına doğru Windows 10 ve macOS High Sierra için yayınlanmış olacak.

Senkronizasyon konusunda zaten Philips’in algoritmaları çok gelişmiş durumda. Bu tecrübe Hue ekosisteminde de başarıyla uygulanacaktır. Senkronizasyonun yoğunluğu kullanıcı tarafından da ayarlanabiliyor.

Ayrıca Bkz. "Vortx ile oyunun havasını hissedin"

Elbette bütün evin ışıklarının bir anda yanıp sönmeye başlaması ne kadar ilgi görür bunu zaman gösterecek. Hali hazırda Philips Ambilight dahil olmak üzere cihaz odaklı ışık senkronizasyonları sunan pek çok ürün piyasada mevcut. Hue Sync ise zaten elinizde mevcut olan ışıklandırma sistemini kullanıyor.

Diğer taraftan mobil Hue uygulaması da üçüncü nesle terfi ediyor. Kullanımı daha kolay ve tasarımı daha sade hale gelen yeni sürümde yüzen menüler yer alıyor. Ayrıca senaryolar ve kontrollere ulaşmak daha kolay. Güncelleme yine yaz aylarında sunulacak. 

 

https://www.theverge.com/ces/2018/1/10/16872378/philips-hue-sync-app-outdoor-lighting-ces-2018 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
otisabi44 9 ay
Arkadaşlar bende 3 lü başlangıç setini alacağım. Ev için (130 m2) tek bir bridge yeterli mi? Bridge salonda ampuller yatak odası + salon + oturma odası yapsam çalışır mı? Yoksa bridge-in yakında mı olması gerekiyor?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erlenmyer 4 ay otisabi44
Merhaba,
bende de aynı endişe vardı ama 130m2 lik bir ev için tek bridge yetti. Kablosuz ağınız her yere ulaşabiliyorsa bridge de ulaşabiliyor. hatta kumanda da sanırım aynı mantıkla çalışıyor diğer odalardan salonu kumanda edebiliyosunuz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
burak_1986 1 yıl
Televizyonum Philips olmasa da Hue Camera uygulaması ile ambilight etkisi yaratıyor. iphone kamerasından TVdeki anlık rengi tanıyor ve ışıkları o renge dönüştürüyor..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muin 1 yıl
Evdeki herhangi bir tv ile hue ışıkları senkronize edilirse o zaman çok güzel olur.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DoomBringer 1 yıl muin
muin
Evdeki herhangi bir tv ile hue ışıkları senkronize edilirse o zaman çok güzel olur.

philips ambilight tv
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
INumber1OneI 1 yıl
güzel sistem evime bir tane istiyorum :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arel.gr 1 yıl
360° ışıklandırma varken ampülü gizleyecen, lumen 'i yükseltmek için +masraf ve işçilik philips dedi diye !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
abraxsas 1 yıl
Süper ürün ama fiyatı yüksek olacaktır, Kesin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2073 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
ces2018, philips hue sync app ve
5 etiket daha hue mobile app philips Diğer Ev Elektroniği Ev Elektroniği Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl İngiliz e-ticaret devi Ocado'nun depoları robotlara emanet 1 yıl Apple kazara eski iOS sürümlerini kullanıma sundu 1 yıl HTC U11 EYEs modelinin basın görselleri ve teknik özellikleri sızdı 1 yıl Knittens ile renk eşlemeye eğlenceli bir yorum 1 yıl 14 yıl boyunca binlerce insanı gözetleyen hacker mahkeme karşısına çıkacak 1 yıl Spectre güvenlik yamaları iPhone'ları yavaşlattı 1 yıl Daha güzel daha güçlü l Dell XPS 13 mercek altında 1 yıl BMW Grubu 2017 yılını rekor satış adetiyle kapadı 1 yıl AMD, işlemcilerinin Spectre açıklarına karşı savunmasız olduğunu doğruladı 1 yıl Google dokunmatik ekranları hoparlörlere çeviren bir şirket satın aldı 1 yıl iPhone 6 Plus sahipleri pil değişimi için beklemek zorunda 1 yıl Yeni bir devir başlıyor, 2019'da direksiyonsuz, pedalsız otomobiller 1 yıl iPhone'un Sağlık uygulamasındaki veriler soruşturmada delil olarak kulanıldı 1 yıl Mesut Çevik ile Canlı | Konuk: Timur Akkurt 1 yıl Intel'in yüzde 10'u aşmadığını iddia ettiği performans kaybı gerçekte ne kadar? 1 yıl Assassin’s Creed: Rogue Remastered yeni nesil konsollara geliyor 1 yıl Philips uyumanıza yardımcı olacak bir kafa bandı geliştirdi 1 yıl Samsung Galaxy S9'un kutusu sızdı; özellikleri belli oldu 1 yıl Razer'dan çılgın konsept: Telefon, bilgisayara dönüşüyor 1 yıl Killer 1550 Wireless dünyanın en hızlı 2x2 WiFi AC ağ adaptörü oldu 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Philips Hue akıllı aydınlatma sistemi bilgisayarınızdaki içeriğe göre senkronize olacak Sonraki Lenovo X1 Carbon altı yaşında 1 yıl Bir haftada kripto paraların değeri 200 milyar dolar azaldı 1 yıl 2018 Kia Cerato'nun tasarım görselleri yayınlandı 1 yıl Dell’den HDR destekli 4K lazer projeksiyon cihazı 1 yıl Vortx ile oyunun havasını hissedin 1 yıl PC'niz Meltdown ve Spectre'ye karşı savunmasız mı? Kolayca öğrenin 1 yıl DJI ve Ryze ortaklığıyla Tello Drone modeli duyuruldu 1 yıl Futbolcu gözlemciliği yapıp para kazanabileceğiniz yerli platform: Scoutium 1 yıl Boeing, 227 kg yük taşıyabilen devasa bir drone yaptı 1 yıl Marvel, Black Widow filmi için hazırlıklara başladı 1 yıl Intel patronunun hisse satışı hükümet meselesi oldu 1 yıl Karadeniz’de dalga enerjisinden elektrik üretilmeye çalışılacak 1 yıl Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2018'de elektrikler kesildi 1 yıl Hürkuş: Göklerdeki Kahraman bu yaz vizyona girecek 1 yıl Dell XPS 15 2018 modeli Vega grafik gücüne kavuştu 1 yıl Dell’den dünyanın en güvenilir melez Latitude dizüstü modelleri 1 yıl Ekrandan parmakizi okuyan ilk telefonu kullandık 1 yıl macOS High Sierra'da yeni bir güvenlik açığı daha ortaya çıktı 1 yıl Sahra Çölü'ne kar yağdı! Türkiye'ye ne zaman kar yağacak? 1 yıl WhatsApp'ın grup sohbetlerine gizlice sızmayı sağlayacak bir açık keşfedildi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim