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Pipo’dan cebe sığan bilgisayar

Taşınabilirlik konusunda kendisini oldukça geliştiren Çinli Pipo, katlanıp cebe koyulabilen bir klavye bilgisayar geliştirdi. Bilgisayar, dahili bataryası ile dikkat çekiyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Donanım Haber
Ekrem71
Haber Editörü
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Pipo’dan cebe sığan bilgisayar

Gerek ısınma sorunları nedeniyle gerekse enerji ihtiyacı nedeniyle, çok küçük boyutlarda bilgisayar sistemlerine nadiren rastlıyoruz. Tüketiciler küçük yapılar için genelde akıllı telefon ve tablet bilgisayarlara yöneliyor. Bununla birlikte, zaman zaman alternatif örneklere rastlıyoruz.

Çinli Pipo tarafından geliştirilen KB2 bilgisayarı ise, katlanıp cebe sığabilecek hale gelmesi ile dikkat çekiyor. Donanım bileşenleri de buna göre seçilirken, dahili bir batarya da ihmal edilmemiş. Katlama esnasında, klavye tuşlarına herhangi bir baskı da olmuyor.

Pipo KB2 aslında bir klavye bilgisayar. Katlandığı zaman ise avuç içi boyutlarına geliyor. Küçük olmasına karşın, tüketicinin ihtiyacı olan her şey düşünülmüş. 4 çekirdekli Intel Atom Z8300-X5 yonga setinden gücünü alan cihaz, 500MHz hızında çalışan Intel HD grafik birimi barındırıyor.

Ayrıca Bkz. "AMD FX-8350 ve FX-6350 işlemcileri, Wraith soğutucusu ile gelecek"

2GB/4GB DDR3L RAM seçeneği olan cihazda, depolama kapasitesi de 32GB/64GB olarak belirlenmiş. WiFi AC ve Bluetooth 4.1 bağlantıları ile güncel standartları yakalayan cihaz, WiDi teknolojisi ile kablosuz olarak Full HD görüntü aktarımı yapabiliyor.

Tüketiciler, genişleme tercihleri için USB 3.0, USB 2.0, HDMI, microUSB ve microSD yuvalarından faydalanabiliyor. 2500mAh kapasiteli batarya ile, gündelik kullanımda bir iki saatlik süre sağlanabiliyor. Taşınabilirliği sevenler için iyi bir alternatif olacak Pipo KB2, henüz net bir fiyata sahip değil. 

 

http://hexus.net/tech/news/systems/92216-pipo-kb2-travel-size-folding-keyboard-cherry-trail-pc/ Yorum Yaz
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Marquis-de-Sade` 3 yıl en beğenilen
tolgatelli
....Katlandığı zaman ise avuç içi boyutlarına geliyor...O kadar büyük avuç içi kimin merak ettim!

Yav arkadaş el boyutunda olsun kafa boyutunda olsun. Adam helal ne güzel yapmışlar fikir çok iyi vs diyeceğine editörü eleştiriyor nasıl avuç boyu diyerek.
tolgatelli....Katlandığı zaman ise avuç içi boyutlarına geliyor...O kadar büyük avuç içi kimin merak ettim!Yav arkadaş el boyutunda o...
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e-Militarist 3 yıl
Güzelmiş. Nokia'nın geri dönmesini bekleyenler bunu beklesinler bence.
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ÖzdalDoğru 3 yıl
Adamlar güzel fikirler buluyorlar gerçekten. Yalnız cihazları biraz daha kaliteli olabilse ve pazarlamadan anlasalardı iyi satış yaparlardı. O televizyon neden o kadar tavana yakın mesela, daha iyi bir tanıtım uzmanı yok vs
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tobepeople 3 yıl
Asyalıların boyları gibi elleri de ufak bir bakıma büyük gözüküyor ancak bir basketbolcu eline alsa da tutsa komple kaplar hani onu :D
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silversmith 3 yıl
Güzel olmuş tebrik ederiz. İleri ki yıllarda esnek ekranlar yaygınlaştıkça da klavyenin içerisine entegre rulo halinden ekrana dönüşebilen mekanizma da hiç fena olmaz. Bu ekran basit bir hareketle tamamen klavyeden çıkarılıp bağımsız ve kablosuz olarak da kullanılabilmeli. :)
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savasserter 3 yıl
Widi den çok umutluydum ta ki kullanana kadar. Film izlemiyorsanız gecikme internet yada ofis kullanımında çok rahatsız ediyor, bu nedenle ekrana bağlamak şart. Bu da elinin altında kütük gibi ve kıpırdamaması gereken bir hdmi kablo demek. Haberdeki cihaz çok parlak bir fikir gibi görünse de bana kalırsa en basiti stick pc ler. Tek derdi klavye ve fare taşıma zorunluluğu.
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mehmedaltair 3 yıl
Hayret Çinlilerden orijinal bir fikir çıkmış
hep böyle devam etseler ne güzel olacak boş boş çakma tasarımlı telefonlar yapmak yerine
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kadirirdem 3 yıl
değişik güzel ama...
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Marquis-de-Sade` 3 yıl en beğenilen
tolgatelli
....Katlandığı zaman ise avuç içi boyutlarına geliyor...O kadar büyük avuç içi kimin merak ettim!

Yav arkadaş el boyutunda olsun kafa boyutunda olsun. Adam helal ne güzel yapmışlar fikir çok iyi vs diyeceğine editörü eleştiriyor nasıl avuç boyu diyerek.
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tolgatelli 3 yıl
....Katlandığı zaman ise avuç içi boyutlarına geliyor...
O kadar büyük avuç içi kimin merak ettim!
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halitozbasli 3 yıl
İşe yarardı tablet pcler bu kadar çok yaygınlaşmadan önce.
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cosica 3 yıl halitozbasli
malesef ikisi aynı şey değil. bilgisayarı iş için kullananlar hala masaüstü sistemlere muhtaçlar. elimde masaüstü ve laptop kullanılmaz hale gelince yeni alacağım bilgisayar ya böyle ufak bir sistem -tabi güçlü olacak- ya da all-in-one sistem. tablet bilgisayar şahsen benim işimi görmekten çoook ama çok uzak. ama haklısın tablet gibi mobil cihazlar yaygınlaşınca bunların satışı azaldı doğal olarak, sırf nete girmek oyun oynamak için tablet telefonu tercih ediyor insanlar ki mantıklı.
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