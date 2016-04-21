Pipo’dan cebe sığan bilgisayar

Gerek ısınma sorunları nedeniyle gerekse enerji ihtiyacı nedeniyle, çok küçük boyutlarda bilgisayar sistemlerine nadiren rastlıyoruz. Tüketiciler küçük yapılar için genelde akıllı telefon ve tablet bilgisayarlara yöneliyor. Bununla birlikte, zaman zaman alternatif örneklere rastlıyoruz.

Çinli Pipo tarafından geliştirilen KB2 bilgisayarı ise, katlanıp cebe sığabilecek hale gelmesi ile dikkat çekiyor. Donanım bileşenleri de buna göre seçilirken, dahili bir batarya da ihmal edilmemiş. Katlama esnasında, klavye tuşlarına herhangi bir baskı da olmuyor.

Pipo KB2 aslında bir klavye bilgisayar. Katlandığı zaman ise avuç içi boyutlarına geliyor. Küçük olmasına karşın, tüketicinin ihtiyacı olan her şey düşünülmüş. 4 çekirdekli Intel Atom Z8300-X5 yonga setinden gücünü alan cihaz, 500MHz hızında çalışan Intel HD grafik birimi barındırıyor.

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2GB/4GB DDR3L RAM seçeneği olan cihazda, depolama kapasitesi de 32GB/64GB olarak belirlenmiş. WiFi AC ve Bluetooth 4.1 bağlantıları ile güncel standartları yakalayan cihaz, WiDi teknolojisi ile kablosuz olarak Full HD görüntü aktarımı yapabiliyor.

Tüketiciler, genişleme tercihleri için USB 3.0, USB 2.0, HDMI, microUSB ve microSD yuvalarından faydalanabiliyor. 2500mAh kapasiteli batarya ile, gündelik kullanımda bir iki saatlik süre sağlanabiliyor. Taşınabilirliği sevenler için iyi bir alternatif olacak Pipo KB2, henüz net bir fiyata sahip değil.