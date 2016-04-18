AMD FX-8350 ve FX-6350 işlemcileri, Wraith soğutucusu ile gelecek

AMD’nin yıl başlarında tanıttığı Wraith adındaki yeni nesil stok işlemci soğutucusu, daha fazla modelde kendisine yer bulmaya başladı. AMD FX-8370 modelinden sonra FX-8350 ve FX-6350 işlemcilerinde de stok Wraith soğutucusu olacak.

Hali hazırda, AMD işlemcileri için D3 adında bir soğutucu kullanılıyordu. 70mm fan barındıran AMD D3, 125 Watt değerine kadar soğutma yapıyor ve 51 desibel civarında gürültü çıkarıyordu. Yeni Wraith soğutucusu ise daha sessiz ve daha performanslı.

80mm fan ve daha büyük alüminyum ısı dağıtıcı kullanan Wraith, önceki modelden yüzde 24 daha fazla soğutma alanına sahip. Ayrıca hava iletiminde 55.7 CFM değerine ulaşıyor ve yüzde 34 daha iyi bir performans sergiliyor. Gürültü oranı ise 39 desibel seviyesinde tutuluyor.

Ayrıca Bkz.

"Thermaltake Core W200 kasa serisi satışa çıkıyor"

AMD’nin beğenilen 8 çekirdekli işlemcisi FX-8350, Piledriver mimarisini temel alıyor ve 32nm fabrikasyon sürecine sahip. 4GHz-4.2GHz arasında değişen çekirdek hızları yanında 16MB ön bellek yer alıyor. FX-6350 ise 6 çekirdekli ve 3.9GHz seviyelerine kadar çıkabiliyor. İşlemcide 14MB ön bellek bulunuyor.

Her iki işlemci de 125Watt ısıl tasarım gücüne sahip olduğu için Wraith soğutucusu oldukça uygun bir alternatif olacak. Pek çok testte, soğutucunun iyi bir performans sergilediği ve oldukça sessiz olduğu ifade edilmişti. AMD FX-8350 işlemcisi hali hazırda 640TL, FX-6350 işlemcisi ise 440TL fiyat etiketine sahipti. Wraith soğutucusu ile birlikte kutu fiyatının değişip değişmeyeceği bilinmiyor.