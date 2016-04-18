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AMD FX-8350 ve FX-6350 işlemcileri, Wraith soğutucusu ile gelecek

AMD’nin işlemcilerini Wraith soğutucusu ile güncelleme süreci devam ediyor. Önümüzdeki aylarda, AMD FX-8350 ve FX-6350 işlemcileri de, Wraith soğutucusu ile gelecek
3 yıl
4,7b
1
30
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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AMD’nin yıl başlarında tanıttığı Wraith adındaki yeni nesil stok işlemci soğutucusu, daha fazla modelde kendisine yer bulmaya başladı. AMD FX-8370 modelinden sonra FX-8350 ve FX-6350 işlemcilerinde de stok Wraith soğutucusu olacak.

Hali hazırda, AMD işlemcileri için D3 adında bir soğutucu kullanılıyordu. 70mm fan barındıran AMD D3, 125 Watt değerine kadar soğutma yapıyor ve 51 desibel civarında gürültü çıkarıyordu. Yeni Wraith soğutucusu ise daha sessiz ve daha performanslı.

80mm fan ve daha büyük alüminyum ısı dağıtıcı kullanan Wraith, önceki modelden yüzde 24 daha fazla soğutma alanına sahip. Ayrıca hava iletiminde 55.7 CFM değerine ulaşıyor ve yüzde 34 daha iyi bir performans sergiliyor. Gürültü oranı ise 39 desibel seviyesinde tutuluyor.

Ayrıca Bkz. "Thermaltake Core W200 kasa serisi satışa çıkıyor"

AMD’nin beğenilen 8 çekirdekli işlemcisi FX-8350, Piledriver mimarisini temel alıyor ve 32nm fabrikasyon sürecine sahip. 4GHz-4.2GHz arasında değişen çekirdek hızları yanında 16MB ön bellek yer alıyor. FX-6350 ise 6 çekirdekli ve 3.9GHz seviyelerine kadar çıkabiliyor. İşlemcide 14MB ön bellek bulunuyor.

Her iki işlemci de 125Watt ısıl tasarım gücüne sahip olduğu için Wraith soğutucusu oldukça uygun bir alternatif olacak. Pek çok testte, soğutucunun iyi bir performans sergilediği ve oldukça sessiz olduğu ifade edilmişti. AMD FX-8350 işlemcisi hali hazırda 640TL, FX-6350 işlemcisi ise 440TL fiyat etiketine sahipti. Wraith soğutucusu ile birlikte kutu fiyatının değişip değişmeyeceği bilinmiyor. 

 

http://www.guru3d.com/news-story/amd-to-bundle-wraith-cooler-with-fx-8350-and-fx-6350.html Yorum Yaz
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vjdrsjejv 3 yıl en beğenilen
Amd'nin beğenilen işlemcisi mi?
O işlemciyi beğenen mi var ciddi ciddi soruyorum.
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Mr.Aracı 3 yıl
Ayrıca bir açıklama yapma gereği duydum. İntel yerine amd kullanmayı tercih edenlerdenim bende. Fanatiklik olarak değil bunu şöyle açıklamak gerekirse;bilgisayarımda kesinlikle oyun oynamıyorum fps gibi bir derdim yok, kullandığım uygulamalarda frekans değeri yüksek olan işlemciler daha iyi performans veriyor.Yani frekans değeri yüksek olan amd işlemcileri benim için biçilmiş kaftan ayrıca apular gibi grafik belleği ihtiyacımı yeterince karşılayan bir işlemci tipi varken diğerlerine fazladan yatırım yapmak bana uymuyor. Fanatiklik yapmayın arkadaşlar İntel babanızın tükanı değil ya :)
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Mr.Aracı 3 yıl
A10 7890k apu'suda bu stok soğutucu ile geliyor. Zen den önce elinde kalanların etinden sütünden yumurtasından ne varsa yararlanmak adına yapılmış bir yatırım gibi görünüyor.
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DH Misafiri 3 yıl
Dengesiz dengesiz yorum yapanlar demiş intelin yanına yaklaşamaz yok intel kadar olamaz amd beğenilir mi gibisinden sallamış atmışlar. Ulan tek hücreli moronlar haberde intelin adı bile geçmiyor. Amd beğenmiyorsan beğenme ama ne işin var her amd haberinin altında ? Nasıl bir egoist mahluksunuz siz ?
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grafman09 3 yıl
İntel ve Amd'nin piyasadaki durumuna bakacak olursak, biri konsol, diğeri pc pazarını domine ediyor. Amd birde nvidia ile ekran kartında rekabet ediyor. Parça fiyatları aşırı pahalı, Amd, İntel yetmez piyasaya bir üçüncü Chip üreticisi girmesi lazımki uygun fiyatlı performanslı pc toplayalım.. Ama günümüzde herşey küçülüp güçleniyor. Belki on sene sonra kendi topladığımız performanslı dizüstüleri görürüz, diyecemde belki ona da gerek kalmayacak..
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giogo 3 yıl
Fx 8350 kullanıcısıyım. Normal fan sesi bildiğiniz uçak sesi gibi. Daha fazla rahatsız edemez insanı. Bu yüzden ben yeni bir soğutucu alıp takmıştım. Şuan sessiz sorunsuz bir şekilde kullanıyorum ve performansından memnunum.
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Brucedeluxe 3 yıl
An itibari ile 4790k kullanan biri olarak şunu söyleyebilirim FX8350 saf performans olarak Intel işlemcilere yaklaşamasa bile oyun performansında gayet iyi. Bundan önce kullandığım i5 6500 Division oyununda darboğaz yaptığı için değiştirmek zorunda kalmıştım. AMD nin işlemcileri 8 çekirdek olduğundan çoklu çekirdek destekleyen oyunlarda gayet iyi performanslar sunabiliyor.
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MahalleAndroidi 3 yıl
5 sene oldu heralde fx serisi çıkalı
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selahattın ısık 3 yıl
Eşşeğe bakır semer vurmak..
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redoracle 3 yıl
Güzel güzel,demek ki AM4 anakartlarda bu soğutucuyu kullanabileceğiz,çıksa artık şu bristol ridge apular.
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abraxsas 3 yıl
vjdrsjejv

Amdnin beğenilen işlemcisi mi? O işlemciyi beğenen mi var ciddi ciddi soruyorum.


Ciddi cevaplıyorum bende, madem ciddi soruyorsun, çok beğeniyorum.
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silentsv 3 yıl
gcb1903
2012 falandı 8350 çıktığında 3 tane sistem değiştirdim ben şimdi Intele döndüm hala aynı seri.Maalesef son kullanıcı için en kötü senaryo Amdnin küçülmesi ve erimesidir. Rekabet olmazsa gelişim olmaz, fiyatlar artar, destek azalır. Umarım Phenom II ve Hd 5xxx serisinde ki ivmeyi tekrar yakalar.

Aynen 5-6 YILDIR Phenom II 1090T ve HD5870 kullanıyorum gayet memnundum, ama ekran kartı artık yetmediği için 390 aldım ama işlemci hala çok iyi FX6000 serisinden daha yüksek puan alıyor cinebench vs., 8000 serisine de yaklaşıyor yani Pehoom serisini değiştirmeye değecek bir amd işlemci mevcut değil bence. Intele geçmek lazım oda almışken iyi birşey olsun diyorsun 6600 6700 serisi diyorsun. o zaman işlemci ram anakart 2000 TL den aşağı gelmiyor. Bu sebeple ekran kartı değişimi ile bir süre daha devam ederiz sonra da teknolojiden emekliye ayrılırız en azından oyun oynamak için olan kısmından :)
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