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Piranha ile yeni telefonlar ve yerli üretimi konuştuk

4 yıl
25,3b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Piranha Genel Müdürü Tuğrul Verkaya ile Türkiye'de üretimi, Piranha'nın ürün stratejisini, Servis konusunda ne yapacaklarını ve telefon güncellemelerini konuştuk.

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Cenkay KESER 4 yıl en beğenilen
Taktir ettim firmayı. En azından adamlar GM gibi bu telefonu biz tasarladık deyipte insanları kandırmıyor. Dürüst konuşuyorlar gerçekler bu kendimizi kandırmayalım diye. GM'de biz dünyanın en ince tasarımını tasarladık diye gezsin. Ah birde zamanında para aşkı yüzünden DH yönetimi şu kişilsiz firmayı en üst sıralara çıkarttınız ya söyleyecek pek bir şey yok.
Taktir ettim firmayı. En azından adamlar GM gibi bu telefonu biz tasarladık deyipte insanları kandırmıyor. Dürüst konuşuyorlar gerçekler bu kendimizi kandırmaya...
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köfteciŞakir 4 yıl
Servisi berbat herşeye "kullanıcı hatası" diyen yerli montajcı firmaların getirdiği çöplere para vermeyin.Özelliği kırpılmış olsun ama gerçekten kurumsallaşmış marka olsun.Para sokaktan bulunmuyor.
Servisi berbat herşeye "kullanıcı hatası" diyen yerli montajcı firmaların getirdiği çöplere para vermeyin.Özelliği kırpılmış olsun ama gerçekten kurumsallaşmış...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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uçan tekme 4 yıl
bi defa adam mantıklı konuşuyor.yatırım yapılacaksa yazılıma yapılsın aga.yazılım daha önemli günümüzde.diyor

bu kadar doğru konuşan bir genel müdüre daha önce rastlamadım.
bi defa adam mantıklı konuşuyor.yatırım yapılacaksa yazılıma yapılsın aga.yazılım daha önemli günümüzde.diyorbu kadar doğru konuşan bir genel müdür...
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lawbreaker 2 yıl
Tabletlerini almıştım valideye 1 yılda 100 saat kullanmamıştır , birgün bir baktım ekran nokta nokta olmuş, teknosaya götürdüm (ordan almıştım) ordaki çocuk abi iyi bile dayanmış dedi hiç servisle ugraşmadan farkını verip Dell aldım.
Bana note5 ayarında cihazı 500 TL ye bile verseler işim olmaz artık
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DH Misafiri 2 yıl
BEN 4 AY ÖNCE PİRANHA MARKA TELEFON ALDIM 4AY SONRA TELEFON SORUN ÇİKARDI GARANTİ DİYE ÇEKMECEDEKİ SERVİSE YOLADIM 15 GUN TELEFONI BEKLETTİLER 15 GUN SONRA BANA MESAJ ATILAR BENDE 100 TL İSTEDILER PARAYİ ÖDEMESEN TELEFONI YAPMİYACAĞIZ GERİ GÖNDERIZ DEDILER 100 ÖDEDIM BU SEFERDE TELEFON 10 GUN DAHA BEKLETILER 10 GUN SONRA TELEFON GELDI TELEFONLA BERABER BİR FOTRA GELDİ FOTRADA ÖDEDIĞIM 100 TLEYI YAZMAMİŞLER YANİ DEMEK İSTEDIĞM ŞU BU SERVİS ÜÇKATIĞTÇİ HEM MUŞTERİDE PARA ALİYOLAR HEMDE FABİRKADA ALİYORLAR BEN SEVİSE ÖDEDIĞIM PARANIN DEKONTI VAR O DEKONTLE ONLARIN GÖNDREDIĞI FOTRAYİ HEM TUKETÇI HAKİME HEMDE MALİYE ŞİKAYET EDECM EYER BENIM DURUMDA OLAN VATANDAŞ HAKIN ARASIN BU SERVİS DEYIL DOLANDIRCRIR
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DH Misafiri 3 yıl
arıza yapınca atmak isteyen pıranha ürününü alabilir.boş konuşuyor.servis olmadığı için şu anda oto multimedya cihazımın navigasyonunu kullanamıyorum.
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DH Misafiri 3 yıl
Piranha Zen kullanıyorum serviste harika telefonlarıda harika Piranha'nın yeni modellerini sabırsızlıkla bekliyorum her konuda mükemmel hizmet aldım servise yolladığımda 3 günde teslim edildi telefonun yazılımsal olarak hiçbir sıkıntısı çıkmadı Piranha'dan aldığım tableti 3 sene kullandım gerçekten kaliteli Türkiye'de üretim olayıda mükemmel olmuş tebrik ediyorum
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darkmonstar35 4 yıl
Sakın Piranha ürünleri almayın,tablet aldım pişman oldum
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akademi72 4 yıl
donanım haberdeki bu telefonun forum bölümünü inceleyein isterseniz bu telefonda yazılan 13mp kamera tamamen kandırmaca urunu telefonu açılıp kamerası cıkartılmıs 8mp bir kamera var bilginiz olsun yazılım ile 13 yapılmıs ve tuketıcıyı kandırmaktan baska bisy degıl bu
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ounomaus 4 yıl
arkadaş piranha general mobile vs gibi fason firmaların ürünlerini almayın aldırmayın çünkü ne servisleri ne müşteri memnuniyeti vs yok zaten yazılım güncellemesi vs hiç yok aramayın bunu
vereceğiniz parayı gidip ikinci el adam gibi markaların ürünleri alın başınızı ağırtmayın
gittim 2. el lg g2 aldım 3 ay sonra arıza yaptı 40 45 gün serviste durdu adamlar yeni kutu vs ile komple değişim yaptılar
apple firmasını çok övüyorlar (parmak okuyucu falan tasarımını) adamlar yıllardır notebooklarda verdı kimse umursamıyordu bile sadece reklam ama traş
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frantico 4 yıl
Ben Piranha firmasından şikayetçiyim.
Arızalı tabletim var. 3 kere servise yolladım 3 kere aynı şekilde geri geldi. Firmada muhatap yok. 1 ay boyunca yetkili birine ulaşmak için atamadığım takla kalmadı. firma telefonuna bile kimse cevap vermiyor. En Son telefona biri cevap verdi yetkim dışı dedi. Yetkili birine de bağlamadı. Bende müdür bey in şikayet ettiği sitelere başvurdum. Şimdi bu firmaya kanıp ürün alan ben mi suçluyum müdür bey mi yoksa o siteler mi? Şu an tablet çekmecede yatıyor. Tövbe bir daha Piranha mı?
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Elsa 4 yıl frantico
frantico
Ben Piranha firmasından şikayetçiyim.
Arızalı tabletim var. 3 kere servise yolladım 3 kere aynı şekilde geri geldi. Firmada muhatap yok. 1 ay boyunca yetkili birine ulaşmak için atamadığım takla kalmadı. firma telefonuna bile kimse cevap vermiyor. En Son telefona biri cevap verdi yetkim dışı dedi. Yetkili birine de bağlamadı. Bende müdür bey in şikayet ettiği sitelere başvurdum. Şimdi bu firmaya kanıp ürün alan ben mi suçluyum müdür bey mi yoksa o siteler mi? Şu an tablet çekmecede yatıyor. Tövbe bir daha Piranha mı?

Benim de öyle. Piranha almayın aldırmayın çevrenize anlatın.
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advancedmobile 4 yıl
Mesutun yüzüne bakmıyor konuşurken :)
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inexo 4 yıl
dertlenmis adam şikayet vardan
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