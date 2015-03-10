Piranha ile yeni telefonlar ve yerli üretimi konuştuk

Genel Yayın Yönetmeni
| Tabletlerini almıştım valideye 1 yılda 100 saat kullanmamıştır , birgün bir baktım ekran nokta nokta olmuş, teknosaya götürdüm (ordan almıştım) ordaki çocuk abi iyi bile dayanmış dedi hiç servisle ugraşmadan farkını verip Dell aldım.
Bana note5 ayarında cihazı 500 TL ye bile verseler işim olmaz artık
|BEN 4 AY ÖNCE PİRANHA MARKA TELEFON ALDIM 4AY SONRA TELEFON SORUN ÇİKARDI GARANTİ DİYE ÇEKMECEDEKİ SERVİSE YOLADIM 15 GUN TELEFONI BEKLETTİLER 15 GUN SONRA BANA MESAJ ATILAR BENDE 100 TL İSTEDILER PARAYİ ÖDEMESEN TELEFONI YAPMİYACAĞIZ GERİ GÖNDERIZ DEDILER 100 ÖDEDIM BU SEFERDE TELEFON 10 GUN DAHA BEKLETILER 10 GUN SONRA TELEFON GELDI TELEFONLA BERABER BİR FOTRA GELDİ FOTRADA ÖDEDIĞIM 100 TLEYI YAZMAMİŞLER YANİ DEMEK İSTEDIĞM ŞU BU SERVİS ÜÇKATIĞTÇİ HEM MUŞTERİDE PARA ALİYOLAR HEMDE FABİRKADA ALİYORLAR BEN SEVİSE ÖDEDIĞIM PARANIN DEKONTI VAR O DEKONTLE ONLARIN GÖNDREDIĞI FOTRAYİ HEM TUKETÇI HAKİME HEMDE MALİYE ŞİKAYET EDECM EYER BENIM DURUMDA OLAN VATANDAŞ HAKIN ARASIN BU SERVİS DEYIL DOLANDIRCRIR
|arıza yapınca atmak isteyen pıranha ürününü alabilir.boş konuşuyor.servis olmadığı için şu anda oto multimedya cihazımın navigasyonunu kullanamıyorum.
|Piranha Zen kullanıyorum serviste harika telefonlarıda harika Piranha'nın yeni modellerini sabırsızlıkla bekliyorum her konuda mükemmel hizmet aldım servise yolladığımda 3 günde teslim edildi telefonun yazılımsal olarak hiçbir sıkıntısı çıkmadı Piranha'dan aldığım tableti 3 sene kullandım gerçekten kaliteli Türkiye'de üretim olayıda mükemmel olmuş tebrik ediyorum
|Sakın Piranha ürünleri almayın,tablet aldım pişman oldum
|donanım haberdeki bu telefonun forum bölümünü inceleyein isterseniz bu telefonda yazılan 13mp kamera tamamen kandırmaca urunu telefonu açılıp kamerası cıkartılmıs 8mp bir kamera var bilginiz olsun yazılım ile 13 yapılmıs ve tuketıcıyı kandırmaktan baska bisy degıl bu
|arkadaş piranha general mobile vs gibi fason firmaların ürünlerini almayın aldırmayın çünkü ne servisleri ne müşteri memnuniyeti vs yok zaten yazılım güncellemesi vs hiç yok aramayın bunu
vereceğiniz parayı gidip ikinci el adam gibi markaların ürünleri alın başınızı ağırtmayın
gittim 2. el lg g2 aldım 3 ay sonra arıza yaptı 40 45 gün serviste durdu adamlar yeni kutu vs ile komple değişim yaptılar
apple firmasını çok övüyorlar (parmak okuyucu falan tasarımını) adamlar yıllardır notebooklarda verdı kimse umursamıyordu bile sadece reklam ama traş
|Ben Piranha firmasından şikayetçiyim.
Arızalı tabletim var. 3 kere servise yolladım 3 kere aynı şekilde geri geldi. Firmada muhatap yok. 1 ay boyunca yetkili birine ulaşmak için atamadığım takla kalmadı. firma telefonuna bile kimse cevap vermiyor. En Son telefona biri cevap verdi yetkim dışı dedi. Yetkili birine de bağlamadı. Bende müdür bey in şikayet ettiği sitelere başvurdum. Şimdi bu firmaya kanıp ürün alan ben mi suçluyum müdür bey mi yoksa o siteler mi? Şu an tablet çekmecede yatıyor. Tövbe bir daha Piranha mı?
frantico
Benim de öyle. Piranha almayın aldırmayın çevrenize anlatın.
|Mesutun yüzüne bakmıyor konuşurken :)
|dertlenmis adam şikayet vardan
bu kadar doğru konuşan bir genel müdüre daha önce rastlamadım.