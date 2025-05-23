Fiat'tan üç tekerlekli elektrikli mini kamyonet: Fiat Tris

Fiat Tris özellikleri
Kamyon, şasi kabin ve açık kasa olmak üzere 3 farklı konfigürasyonda satışa sunulan Tris, 3,17 metre uzunluğuyla oldukça küçük bir araç. Buna rağmen 685 litre yükleme hacmi ve tek Euro palet ile 550 kg taşıma kapasitesi sunabiliyor.
Arka tekerleklere bağlı olan 48 Volt'luk elektrik motoru 12 beygir (9 kW) güç sunarak kamyoneti 45 km/s hızla hareket ettirebiliyor. Tris, 6.9 kWh batarya kapasitesiyle 90 km menzil sunuyor. Standart ev tipi fişlerle şarj olabilen kamyonet, %0'dan %80'e 3 saat 30 dakikada şarj olabiliyor. Tam şarj ise 4 saat 40 dakikada gerçekleşiyor.
Fiat Tris, ilk olarak Afrika ve Orta Doğu pazarında satışa sunulacak, ilerleten dönemde Avrupa'da da satışa sunulması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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