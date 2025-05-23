Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör İtalyan otomobil üreticisi Fiat, kısa mesafeli kargo taşımacılığı için geliştirdiği Tris isimli küçük elektrikli kamyonetini duyurdu. Şık ve sevimli tasarımıyla dikkat çeken üç tekerlekli kamyonet neler sunuyor bir göz atalım.

Fiat Tris özellikleri

Kamyon, şasi kabin ve açık kasa olmak üzere 3 farklı konfigürasyonda satışa sunulan Tris, 3,17 metre uzunluğuyla oldukça küçük bir araç. Buna rağmen 685 litre yükleme hacmi ve tek Euro palet ile 550 kg taşıma kapasitesi sunabiliyor.

Togg’a Dijital Premium Paket üyeliği geldi: Avantajları neler? 7 sa. önce eklendi

Arka tekerleklere bağlı olan 48 Volt'luk elektrik motoru 12 beygir (9 kW) güç sunarak kamyoneti 45 km/s hızla hareket ettirebiliyor. Tris, 6.9 kWh batarya kapasitesiyle 90 km menzil sunuyor. Standart ev tipi fişlerle şarj olabilen kamyonet, %0'dan %80'e 3 saat 30 dakikada şarj olabiliyor. Tam şarj ise 4 saat 40 dakikada gerçekleşiyor.

Fiat Tris, ilk olarak Afrika ve Orta Doğu pazarında satışa sunulacak, ilerleten dönemde Avrupa'da da satışa sunulması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Fiat'tan üç tekerlekli elektrikli mini kamyonet: Fiat Tris

Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,

istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: