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    Fiat'tan üç tekerlekli elektrikli mini kamyonet: Fiat Tris

    Fiat, kısa mesafeli kargo taşımacılığı için geliştirdiği Tris isimli küçük elektrikli kamyonetini duyurdu.                                                       

    Fiat'tan üç tekerlekli elektrikli mini kamyonet: Fiat Tris Tam Boyutta Gör
    İtalyan otomobil üreticisi Fiat, kısa mesafeli kargo taşımacılığı için geliştirdiği Tris isimli küçük elektrikli kamyonetini duyurdu. Şık ve sevimli tasarımıyla dikkat çeken üç tekerlekli kamyonet neler sunuyor bir göz atalım.

    Fiat Tris özellikleri

    Kamyon, şasi kabin ve açık kasa olmak üzere 3 farklı konfigürasyonda satışa sunulan Tris, 3,17 metre uzunluğuyla oldukça küçük bir araç. Buna rağmen 685 litre yükleme hacmi ve tek Euro palet ile 550 kg taşıma kapasitesi sunabiliyor.

    Arka tekerleklere bağlı olan 48 Volt'luk elektrik motoru 12 beygir (9 kW) güç sunarak kamyoneti 45 km/s hızla hareket ettirebiliyor. Tris, 6.9 kWh batarya kapasitesiyle 90 km menzil sunuyor. Standart ev tipi fişlerle şarj olabilen kamyonet, %0'dan %80'e 3 saat 30 dakikada şarj olabiliyor. Tam şarj ise 4 saat 40 dakikada gerçekleşiyor.

    Fiat Tris, ilk olarak Afrika ve Orta Doğu pazarında satışa sunulacak, ilerleten dönemde Avrupa'da da satışa sunulması bekleniyor.

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    gun 7 saat önce

    Yol eğlencesi için süper çocuklar iyi eğlenir

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    Barış Manço 7 saat önce

    Belki işe yarar uzun yol için ama klasik müzik filan...

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    Richard Parker 13 saat önce

    para getirisi olunca full dolu son sitemi nasıl da getiriyor haşmetli devletimiz

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    turkelvis 2 gün önce

    Klasik müzik çalıyormuş, Angaranın bağlarını isterük

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