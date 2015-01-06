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Plantronics Backbeat PRO Test Masamızda

4 yıl
9,8b
1
Diğer Elektronik Cihazlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Dh Sezer
Haber Editörü
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Plantronics'in son seri tam donanımlı kablosuz kulaklığı Backbeat PRO'yu, hem müzik dinlerken hem film izlerken hem de oyun oynarken değerlendiriyor, tecrübelerimi sizlere aktarıyorum. Herkese iyi se


Not: Şubat 2015 Türkiye'de satışa sunulacaktır. 

Teknik Özellikler:

Frekans Tepkisi: 20 Hz - 20 KHz
Bağlantı Tipi: Bluetooth 4.0 + EDR
Nfc: Bulunuyor
Profiller: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Sürücü: 40 mm Dinamik
Eller Serbest Görüşme: Destekliyor
Tipi: Kulağı Çevreleyen (Over-Ear)
Aktif Gürültü Önleme: Bulunuyor ( kontrol edilebilir )
Dahili Kontrol: Bulunuyor
Dahili Mikrofon: 2 Adet (dsp)
Multipoint Teknolojisi: bulunuyor.
Ağırlık: 337.4
Çekim Mesafesi: 100 Metre Class 1
Standby Süresi: 21 Gün
Derin uyku: 6 Ay
Dinleme Ömrü: 24 Saat
Otomatik: Durdur, Devam et
aptX Desteği: Bulunuyor
durum bildirimi için 14 farklı dil seçeneği

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
asekocankat 3 yıl
ben bluetooth bir kulaklık alacağım bunun için ürünleri denemeye çalışıyorum son aşamada sony mdr-1 abt ve plantronics backbeat pro arasında kaldım fiyatları hemen hemen şuan birbirine yakın. sony geniş frekans aralığı ve daha uzun süre giden pil kapasitesi ve daha yaygın oluşu cazip geliyor ama platronics i de direk deneme imkanım olmadı. bu iki cihazı karşılaştırısak; hangisi, ne gibi sebeplerle önde görünmektedir. bu konularda tecrübem fazla değil o yüzden size danışmak istedim. kolay gelsin
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MyMagicLife 4 yıl
özellik olarak baya iyi görünüyor.
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freshmind 4 yıl
Artık şu 20'ye 20 40mm oyuncaklardan gına geldi ...(yanlış anlaşılmasın inceleme babında değil Türkiye piyasasında)

Logitech, Steelseries, Razer, Platronics ile ilgili konuşulanlara, audiophile dediğimiz ortamlarda bakarsanız dehşet içinde kalabilirsiniz. Tecavüzcülere öyle laf atmıyor, nefret kusmuyor adamlar


Anladık 3. dünya ülkesiyiz de bir AKG, Beyerdynamic, Shure, Audio Technica, HiFiMan, Sennheiser'ın üst sınıftaki üst düzey kulaklıklarını da dinlemek, görmek bilhassa sizlerde incelemelerini izlemek istiyoruz. Biz de insanız la


Buralarda ya hiç yok (%90) olanda saçma sapan hasta sapık fiyatlarla satılıyor(%10).

Mesela şöyle klasından açık yapılı bir kulaklık görmek, tarafınızdan tanıştırılmak ister diye düşünüyorum buradaki arkadaşlar...

Amplifikatörler ayrı bir dünya zaten. DAC'lar, ODAC'lar, DAC/AMP komboları, Tüp ampfiler ... Şöyle bir çevreme bakıyorum da resmen bizim Türk insanı gerçek sesin ne olduğunu daha duymamış duyamamış. İçimi cız ettiriyor bu gerçek.

Bir başkası olsa umudum olmazdı ama Sezer'e güveniyorum, geleceğe umutla bakıyorum


Akraba ziyaretinde Almanya'da AKG Q701 ve Beyerdynamic DT-880'i adını bilmediğim bayağı kallavi bir Amp ile dinlemiş, deneyim edinmiştim.

O günden bu yana kulağıma burada ki kulaklıkları takamıyorum
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OverClocK1ng 4 yıl freshmind
+ GRADO da ekleyelim.
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OverClocK1ng 4 yıl
Sezer ben yine de geçen incelediğin Sony'yi daha çok beğendim.
Bu biraz fazla büyük göründü bana.
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meego 4 yıl
800liradan aşağı girmez bu ülkeye.
Bu ürünün 24 saat şarjının gitmesine bayıldım. Her ne kadar Sezerin dediği gibi baslar cansızlaşsada bu şarj degeri için yine alınabilecek bir ürün.
İnceleme için teşekkürler Sezer
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dmrc1143 4 yıl
Plantronics'in backbeat go 2 kulakligini kullandim/kullaniyorum. Bluetooth bir kulaklik ve gercekten bu adamlar kulaklik isinde kaliteyi basariyorlar. Tabi sesin bass'i tizi frekans araligi vs gibi degerlerden pek anladigimi soyleyemem ama kulakliktan duydugum bana gayet kafi ve hos geliyor. Malzeme kalitesinde de bir numara..
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DH Sezer 4 yıl dmrc1143
Malzeme kalitesini aşmışlar zaten : D
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MALTHAEL 4 yıl
Kaan ARLI işini biliyor
Adamda yok yok ceylan avına da çıkar kuaförlükte yapar


Kulaklık çok sade ve şık duruyor fiyatı da uygun olursa tadından yenmez .

Edit: Düzenleme .

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HIGHER 4 yıl
arkadaşlar fiyatı 249 dolar
tahminen türkiyedeki fiyatı 800 1000 tl civarı olur:)
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Emre Kocakaya 4 yıl
Sezer`in Testleri gayet basarili,begenerek izliyorum,temiz anlatimi ve bilgili olsu cok iyi.
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DH Sezer 4 yıl Emre Kocakaya
Teşekkürler Emre her daim işten kaçmadan ne gerekiyorsa yansıtma taraftarıyım. Ürünün sadece müzikal anlamda değerlendirilmemesi gerektiğini anladığım gibi.
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savasuzun 4 yıl
Çok pahalı ya benziyor .. Arada kaçırmış olabilirim kaç pare kulakti. Merak ettim
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