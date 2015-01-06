Plantronics Backbeat PRO Test Masamızda

Haber Editörü
Plantronics'in son seri tam donanımlı kablosuz kulaklığı Backbeat PRO'yu, hem müzik dinlerken hem film izlerken hem de oyun oynarken değerlendiriyor, tecrübelerimi sizlere aktarıyorum. Herkese iyi se
Not: Şubat 2015 Türkiye'de satışa sunulacaktır.
Teknik Özellikler:
Frekans Tepkisi: 20 Hz - 20 KHz
Bağlantı Tipi: Bluetooth 4.0 + EDR
Bağlantı Tipi: Bluetooth 4.0 + EDR
Nfc: Bulunuyor
Profiller: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Sürücü: 40 mm Dinamik
Sürücü: 40 mm Dinamik
Eller Serbest Görüşme: Destekliyor
Tipi: Kulağı Çevreleyen (Over-Ear)
Tipi: Kulağı Çevreleyen (Over-Ear)
Aktif Gürültü Önleme: Bulunuyor ( kontrol edilebilir )
Dahili Kontrol: Bulunuyor
Dahili Mikrofon: 2 Adet (dsp)
Multipoint Teknolojisi: bulunuyor.
Ağırlık: 337.4
Çekim Mesafesi: 100 Metre Class 1
Standby Süresi: 21 Gün
Derin uyku: 6 Ay
Dinleme Ömrü: 24 Saat
Otomatik: Durdur, Devam et
aptX Desteği: Bulunuyor
durum bildirimi için 14 farklı dil seçeneği
Dinleme Ömrü: 24 Saat
Otomatik: Durdur, Devam et
aptX Desteği: Bulunuyor
durum bildirimi için 14 farklı dil seçeneği
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Logitech, Steelseries, Razer, Platronics ile ilgili konuşulanlara, audiophile dediğimiz ortamlarda bakarsanız dehşet içinde kalabilirsiniz. Tecavüzcülere öyle laf atmıyor, nefret kusmuyor adamlar
Anladık 3. dünya ülkesiyiz de bir AKG, Beyerdynamic, Shure, Audio Technica, HiFiMan, Sennheiser'ın üst sınıftaki üst düzey kulaklıklarını da dinlemek, görmek bilhassa sizlerde incelemelerini izlemek istiyoruz. Biz de insanız la
Buralarda ya hiç yok (%90) olanda saçma sapan hasta sapık fiyatlarla satılıyor(%10).
Mesela şöyle klasından açık yapılı bir kulaklık görmek, tarafınızdan tanıştırılmak ister diye düşünüyorum buradaki arkadaşlar...
Amplifikatörler ayrı bir dünya zaten. DAC'lar, ODAC'lar, DAC/AMP komboları, Tüp ampfiler ... Şöyle bir çevreme bakıyorum da resmen bizim Türk insanı gerçek sesin ne olduğunu daha duymamış duyamamış. İçimi cız ettiriyor bu gerçek.
Bir başkası olsa umudum olmazdı ama Sezer'e güveniyorum, geleceğe umutla bakıyorum
Akraba ziyaretinde Almanya'da AKG Q701 ve Beyerdynamic DT-880'i adını bilmediğim bayağı kallavi bir Amp ile dinlemiş, deneyim edinmiştim.
O günden bu yana kulağıma burada ki kulaklıkları takamıyorum
Bu biraz fazla büyük göründü bana.
Bu ürünün 24 saat şarjının gitmesine bayıldım. Her ne kadar Sezerin dediği gibi baslar cansızlaşsada bu şarj degeri için yine alınabilecek bir ürün.
İnceleme için teşekkürler Sezer
Kulaklık çok sade ve şık duruyor fiyatı da uygun olursa tadından yenmez .
Edit: Düzenleme .
tahminen türkiyedeki fiyatı 800 1000 tl civarı olur:)