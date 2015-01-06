Plantronics Backbeat PRO Test Masamızda

Plantronics'in son seri tam donanımlı kablosuz kulaklığı Backbeat PRO'yu, hem müzik dinlerken hem film izlerken hem de oyun oynarken değerlendiriyor, tecrübelerimi sizlere aktarıyorum. Herkese iyi se

Frekans Tepkisi: 20 Hz - 20 KHz

Bağlantı Tipi: Bluetooth 4.0 + EDR

Nfc: Bulunuyor

Profiller: A2DP, AVRCP, HFP, HSP

Sürücü: 40 mm Dinamik

Eller Serbest Görüşme: Destekliyor

Tipi: Kulağı Çevreleyen (Over-Ear)

Aktif Gürültü Önleme: Bulunuyor ( kontrol edilebilir )

Dahili Kontrol: Bulunuyor

Dahili Mikrofon: 2 Adet (dsp)

Multipoint Teknolojisi: bulunuyor.

Ağırlık: 337.4



Çekim Mesafesi: 100 Metre Class 1

Standby Süresi: 21 Gün

Derin uyku: 6 Ay

Dinleme Ömrü: 24 Saat

Otomatik: Durdur, Devam et

aptX Desteği: Bulunuyor

durum bildirimi için 14 farklı dil seçeneği

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Not: Şubat 2015 Türkiye'de satışa sunulacaktır.