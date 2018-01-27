Playstation 4 kırıldı! iPhone X'u ısırarak patlattı | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı

Bu haftanın gündem konuları oldukça değişik. Playstation 4'ün 4.06 sürümlü versiyonu tamamen kırıldı ve beraberinde kopya mı orijinal mi tartışmasını getirdi. Çin'de ise iPhone X'u ısırarak patlattı.

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