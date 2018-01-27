Playstation 4 kırıldı! iPhone X'u ısırarak patlattı | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı

Anasayfa
Haberler
Videolar
Galeriler
Forumlar
Hakkımızda
Reklam
İletişim
İçerik Bildir
Eski Görünüme Dön
V2 Tanıtım
RSS Beslemesi
Giriş
DH ile Giriş
Beni Hatırla
?
Üye değil misiniz?
Yeni Hesap Oluştur
Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var?
Giriş Paneli
Haber
Ekran Kartı
Anakart
İşlemci
Ram
Kasa
Güç Kaynağı
Monitör
Yazıcı
Ağ Ürünleri
Soğutucular / Fanlar
Optik Sürücüler
HDD / SSD
Donanım Haber
Çevre Birimleri
Diğer Elektronik Cihazlar
Donanım
Ekran Kartı
Anakart
İşlemci
Ram
Kasa
Güç Kaynağı
Monitör
Yazıcı
Ağ Ürünleri
Soğutucular / Fanlar
Optik Sürücüler
HDD / SSD
Donanım Haber
Çevre Birimleri
Diğer Elektronik Cihazlar
Anti Virus
Sürücüler
İşletim Sistemleri
Tarayıcılar
Test Yazılımları
Oyunlar
Diğer Yazılım
Programlama Dersleri
Windows
Yazılım
Anti Virus
Sürücüler
İşletim Sistemleri
Tarayıcılar
Test Yazılımları
Oyunlar
Diğer Yazılım
Programlama Dersleri
Windows
iPad
iPhone
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Apple Watch
Apple TV
Apple Car Play
iPod / iPod Touch
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Apple
iPad
iPhone
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Apple Watch
Apple TV
Apple Car Play
iPod / iPod Touch
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Cep Telefonları
Mobil Uygulamalar
Mobil Oyunlar
Android
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Windows
Mobil İşletim Sistemleri
Cep Telefonu Diğer
Mobil Aksesuarlar
Mobilite
Uygulama Haber Video
Taşınabilir Bilgisayarlar
Operatörler - Kurumsal Haberler
Mobil Teknolojiler
Cep Telefonları
Mobil Uygulamalar
Mobil Oyunlar
Android
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Windows
Mobil İşletim Sistemleri
Cep Telefonu Diğer
Mobil Aksesuarlar
Mobilite
Uygulama Haber Video
Taşınabilir Bilgisayarlar
Operatörler - Kurumsal Haberler
Televizyonlar
Medya Oynatıcılar
Blu-Ray / DVD Player
Müzik / Ses Sistemleri
Diğer Ev Elektroniği
Projeksiyonlar
Fotoğraf Makineleri
Video Kameralar
E-Kitap Okuyucu
Oyun Konsolları
Ev Elektroniği
Televizyonlar
Medya Oynatıcılar
Blu-Ray / DVD Player
Müzik / Ses Sistemleri
Diğer Ev Elektroniği
Projeksiyonlar
Fotoğraf Makineleri
Video Kameralar
E-Kitap Okuyucu
Oyun Konsolları
2si1
Alternatif Enerji
Zamazingo
Otomobil Teknolojileri
Mesut Çevik ile Canlı
Uzay
Sinema ve Dizi
Savunma Sanayi
Dijital Perde
Tüketici Hakları
Kripto Para
Havacılık
Diğer Bilim ve Teknoloji
Bilim ve Teknoloji
2si1
Alternatif Enerji
Zamazingo
Otomobil Teknolojileri
Mesut Çevik ile Canlı
Uzay
Sinema ve Dizi
Savunma Sanayi
Dijital Perde
Tüketici Hakları
Kripto Para
Havacılık
Diğer Bilim ve Teknoloji
Web Siteleri
Güvenlik
Sosyal Medya
Diğer
Internet
Web Siteleri
Güvenlik
Sosyal Medya
Diğer
Video
Son Eklenen Videolar
Donanım
Videoları
Ekran Kartı
Anakart
İşlemci
Ram
Kasa
Güç Kaynağı
Monitör
Yazıcı
Ağ Ürünleri
Soğutucular / Fanlar
Optik Sürücüler
HDD / SSD
Donanım Haber
Çevre Birimleri
Diğer Elektronik Cihazlar
Yazılım
Videoları
Anti Virus
Sürücüler
İşletim Sistemleri
Tarayıcılar
Test Yazılımları
Oyunlar
Diğer Yazılım
Programlama Dersleri
Windows
Apple
Videoları
iPad
iPhone
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Apple Watch
Apple TV
Apple Car Play
iPod / iPod Touch
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Mobil Teknolojiler
Videoları
Cep Telefonları
Mobil Uygulamalar
Mobil Oyunlar
Android
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Windows
Mobil İşletim Sistemleri
Cep Telefonu Diğer
Mobil Aksesuarlar
Mobilite
Uygulama Haber Video
Taşınabilir Bilgisayarlar
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ev Elektroniği
Videoları
Televizyonlar
Medya Oynatıcılar
Blu-Ray / DVD Player
Müzik / Ses Sistemleri
Diğer Ev Elektroniği
Projeksiyonlar
Fotoğraf Makineleri
Video Kameralar
E-Kitap Okuyucu
Oyun Konsolları
Bilim ve Teknoloji
Videoları
2si1
Alternatif Enerji
Zamazingo
Otomobil Teknolojileri
Mesut Çevik ile Canlı
Uzay
Sinema ve Dizi
Savunma Sanayi
Dijital Perde
Tüketici Hakları
Kripto Para
Havacılık
Diğer Bilim ve Teknoloji
Internet
Videoları
Web Siteleri
Güvenlik
Sosyal Medya
Diğer
Galeri
Forum
Türkiye Gündemi
Otomobil
Kripto Para
Game of Thrones
Uzay
Galaxy S10
Huawei P30
Genel Hızlı Tercihler
Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Yeni
Popüler
Videolar
Hızlı Erişim
Döşeme stili akış, anasayfadaki içerikleri yan yana 3 veya 4 sütunlu olarak dizer.
Blog görünümünde, anasayfanızdaki içerikler alt alta yatay olarak dizilir.
Hibrit görünümde, içerikler solda döşeme ve modüller için düzenli sağ sütun ile görünür.
Standart
Oynatıcı
MP3
Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET
Playstation 4 kırıldı! iPhone X'u ısırarak patlattı | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı
1 yıl
9,4b
1
2si1
1189
Kısa Bağlantı
Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç
Bildirim Açık
Bu haftanın gündem konuları oldukça değişik. Playstation 4'ün 4.06 sürümlü versiyonu tamamen kırıldı ve beraberinde kopya mı orijinal mi tartışmasını getirdi. Çin'de ise iPhone X'u ısırarak patlattı.
Paylaş
Tweetle
Eposta ile Paylaşın
başlıklı bu
arkadaşınıza postalayın.
En Beğenilen Yorumlar
Yorum Yaz
BlackLead
1 yıl
en beğenilen
editörün seçimi
mesut çevik baktı ki artık playstation türkiye'den pek reklam alamıyor , ps4'in ipini çekti yayında . bu kadar korsana teşvik olur mu ya ?
Yanıtla
+30
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
Flcnr
1 yıl
editörün seçimi
Mesut seni yazıcıoğlu önünde CD sattığın yıllardan tanırım, müşteriyi merhaba ben Mesut Çevik diye karşılardın. Tabi meşhur olunca bizi tanımaz oldun ama o korsan ruhu halen taşıdığını görüyor ve yolun bu tarafa düşer diye umutlanıyorum..
Mesut seni yazıcıoğlu önünde CD sattığın yıllardan tanırım, müşteriyi merhaba ben Mesut Çevik diye karşılardın. Tabi meşhur olunca bizi tanımaz oldun ama o kor...
Devamını Gör
Yanıtla
+25
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
emre1393
1 yıl
editörün seçimi
mesut topları yakacan o makine ile, tablet falan kullan.
Yanıtla
+20
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar
Yorum Yaz
Forumda Gör
En Yeni Yorumlar Üstte
En Eski Yorumlar Üstte
En Beğenilenler Üstte
3
wasted.wastelander
1 yıl
editörün seçimi
Ps4 kirilsin alicam
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
Black_34
1 yıl
editörün seçimi
Şu miningciler yüzünden piyasada kart kalmadı, fiyatlar tavan yaptı. İkinci el kartları hiç söylemiyorum bile.
Yanıtla
+1
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
pisrabbit
1 yıl
editörün seçimi
Rusyadan Türkiye ye yapılan buğday ihracatı yani bizim buğday ithalatımızın büyük çoğunluğu samsun üzerinden yapılıyor. Biz de firma olarak rusya ya yaş sebze meyve ihracatı yapıyoruz. konu üzerinde baya bilgiliyim yani. Gümrükçü olarak söylüyorum, Mesut bey sizin gümrükçü arkadaşın bilgisi yetersiz. navlun bedeli bitcoin ya da krem peynir ile bile ödenebilir :). navlun bedelini gümrüğe bildirmek zorunda değilsin. bildirmen gereken durumlar olur o ayrı. kaldı ki buğday taşıyan gemi %99 ihtimalle türk bayraklı değildir,dolayısıla hesapları yurt dışı hesabıdır. nakliyeci ile gönderici istediği şekilde para transferi yapabilir ki bunların arasında gemi kapağında nakit de geçerlidir. bizim firmamız ayrıca gemi nakliyesi de yapmaktadir. kısaca haber büyük ihtimalle doğru çünkü rus tarafından yalan haber yapıldığını ben görmedim. siz de uzmanlara güvenmemek gerektiğini söylüyorsunuz genel olarak. bu konuda neden güvendiniz acaba :)
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
36
1 yıl
editörün seçimi
Eve gidip izleyeceğim
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
vollkan59
1 yıl
editörün seçimi
Kaçak elektrikle bende 20000 kart alırım mining için, ne olacak...
Yanıtla
+1
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
korogluhakan
1 yıl
editörün seçimi
Ağzınıza sağlık,oldukça keyifliydi.
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
kolerak9
1 yıl
editörün seçimi
Mesut bey bu programda kendini aşmış umarım böyle eğlenceli videolar gelmeye devam eder :)
Yanıtla
+1
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
hacı.basat
1 yıl
editörün seçimi
Android Black Market ilk çıktığı zamanlarda logosu ve ismi nedeniyle bazı kullanıcılar tarafından sadece korsan ürünler dağıtan market zannedilmişti, bu zan üstünden nette bazı kullanıcılar Black market müşterilerine ağıza alınmayacak küfürler yağdırıp banlandıklarında durumu anlayabilmişlerdi.
Aynı duruma burada düşülmemeli, konsol kırdırma olayı da sadece korsan oyun olayı değildir, böyle olsaydı zaten orjinal kullanıcıları konsolu kırdırmazlardı, şöyle eleştirilebilirki AAA seviyesi oyunlar oynayarak eskitilecek bir cihazı video,ses,müzik,internet.. falan gibi orta bilgisayarda yapabileceğiniz işlere daha fazla açıyorlar. Bu da kullanıcının tercihidir, yani kullanıcı arzu ederse ve yapabiliyorsa PS4'e Linux bile kurabilir ve bu yasaldır, bu ortamdan korsan kullanıcıları da kendilerine yer buluyor diye tüm herkesi korsan destekçisi kabul edip buna göre neşretmek korsanla mücadeleyi çıkmaza sokuyor, korsanla mücadele etmek için muğlaklaştırmak yerine hedefi doğru belirlemek lazım.
Yanıtla
+1
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
cemal85
1 yıl
editörün seçimi
elinize sağlık Beyler...
Yanıtla
+2
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
EddyCue
1 yıl
editörün seçimi
hayretle izledim. korsana ozendirme hakkaten yakismadi.
1 Yanıt
Yanıtla
+2
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
36
1 yıl
editörün seçimi
EddyCue
ertanunver
hayretle izledim. korsana ozendirme hakkaten yakismadi.
Niye yakışmadı
Nasıl yakışmadı
Niçin yakışmadı
Yanıtla
+2
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Daha Fazla Yok:
Siz eklemeye ne dersiniz?
Yorum Yaz
Forumda Yanıtla
B
I
U
"
İçerik Göm
DH Video
Twitter
YouTube
Instagram
Vine
Künye
BSC Oyun
IMDb
-
url
img
@
Nasıl eklemek istersiniz?
Misafir olarak yorum eklemeyi seçtiniz
anonim olarak
eklenecektir.
Üyeliğiniz ile
eklemeyi seçtiniz
veya
Üyeliğiniz ile
eklemeyi seçtiniz.
Giriş yapılmamış!
Yorum yapmak için giriş yapın veya e-posta adresinizi yazın.
Misafir?
şimdi
Kapat
yorumunuzun önizlemesi
Yorumunuz
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
53:23
Yeni God Of War'ı oynadık | 2si1 Oyun ve Teknoloji Programı
11b izlenme · 1 yıl
01:03:14
Otomobilin mi var derdin var! | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı
11,6b izlenme · 1 yıl
01:21:33
Google'dan oyun konsolu / internete sansür | 2si1 Teknoloji ve Oyun
14,1b izlenme · 1 yıl
49:47
4495 uydu ile uzaydan internet | 2si1 Teknoloji ve Oyun
14,4b izlenme · 1 yıl
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12,3b izlenme · 2 gün
41:58
Fiber'in yolunu açacak düzenleme | 2si1 "Clickbait" Teknoloji ve Oyun Programı
14,6b izlenme · 1 yıl
37:26
Ne güldük ama! | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı
9b izlenme · 1 yıl
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
6,8b izlenme · 1 gün
34:46
2si1'de unutamadıklarımız #2
8,1b izlenme · 1 yıl
01:02:50
Yapay Zeka gümbür gümbür geliyor | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı
10,7b izlenme · 1 yıl
49:58
İBB, Metrobüs gerçeğini kabul etti | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı
12,5b izlenme · 1 yıl
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,3b izlenme · 2 hf.
55:08
Sınırsız, ücretsiz VPN | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı
23,6b izlenme · 1 yıl
43:21
2si1 Teknoloji ve Oyun Programı
10,8b izlenme · 1 yıl
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
12,9b izlenme · 1 gün
56:39
Yurt dışı alış veriş limiti düşürüldü| 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı
17,5b izlenme · 1 yıl
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
6,5b izlenme · 4 gün
Alternatif Görünümler
Alternatif Görünümler
Yeni DH'de
3 farklı anasayfa görünümü
bulunmaktadır. Alternatif görünümleri denemek isteyebilirsiniz, bu ayarı istediğinizde değiştirebilirsiniz.
Anasayfadaki içerikleri yan yana 3 veya 4 sütunlu olarak dizer.
Şu Anda Kullandığınız
Bu görünümde anasayfanızdaki içerikler, alt alta yatay dizilir.
Bu Görünüme Geç
İçerikler solda döşeme dizilir ve modüller için sağ sütun olarak ikiye ayrılır.
Bu Görünüme Geç
Geri Bildirim
DH V2 Beta Sürüm Geri Bildirimleriniz
İletişime geçmek istiyorsanız aşağıdan bir kategori seçiniz. Dilerseniz forumlarımızdaki
ilgili konu
altından da mesajınızı bize iletebilirsiniz.
Hata Bildirimi ve Teknik Konular
Diğer
Eski Görünüme Dönüş
Önceki DH görünümüne döndürüleceksiniz. Bize
DH V2 Beta
sürümünü kullanmama nedeninizi söylemek
isterseniz
formu doldurabilir veya
bu konuya
yazabilirsiniz.
Sadece Eskiye Dön
Tarayıcı Bildirimleri
DH’den anlık haber bildirimi almak ister misin?
Kendini tanımla, bildirim sayını seç!
Az Meraklı
(1-2 Bildirim)
Meraklı
(3-7 Bildirim)
Teknoloji Delisi
(7+ Bildirim)
Bu ayarı daha sonra değiştirebilirsiniz.
Şimdi Değil
Bildirimleri Aç
Aynı duruma burada düşülmemeli, konsol kırdırma olayı da sadece korsan oyun olayı değildir, böyle olsaydı zaten orjinal kullanıcıları konsolu kırdırmazlardı, şöyle eleştirilebilirki AAA seviyesi oyunlar oynayarak eskitilecek bir cihazı video,ses,müzik,internet.. falan gibi orta bilgisayarda yapabileceğiniz işlere daha fazla açıyorlar. Bu da kullanıcının tercihidir, yani kullanıcı arzu ederse ve yapabiliyorsa PS4'e Linux bile kurabilir ve bu yasaldır, bu ortamdan korsan kullanıcıları da kendilerine yer buluyor diye tüm herkesi korsan destekçisi kabul edip buna göre neşretmek korsanla mücadeleyi çıkmaza sokuyor, korsanla mücadele etmek için muğlaklaştırmak yerine hedefi doğru belirlemek lazım.
Niye yakışmadı
Nasıl yakışmadı
Niçin yakışmadı