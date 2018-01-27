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Playstation 4 kırıldı! iPhone X'u ısırarak patlattı | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı

1 yıl
9,4b
1
2si1
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Bu haftanın gündem konuları oldukça değişik. Playstation 4'ün 4.06 sürümlü versiyonu tamamen kırıldı ve beraberinde kopya mı orijinal mi tartışmasını getirdi. Çin'de ise iPhone X'u ısırarak patlattı.

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BlackLead 1 yıl en beğenilen
mesut çevik baktı ki artık playstation türkiye'den pek reklam alamıyor , ps4'in ipini çekti yayında . bu kadar korsana teşvik olur mu ya ?

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Flcnr 1 yıl
Mesut seni yazıcıoğlu önünde CD sattığın yıllardan tanırım, müşteriyi merhaba ben Mesut Çevik diye karşılardın. Tabi meşhur olunca bizi tanımaz oldun ama o korsan ruhu halen taşıdığını görüyor ve yolun bu tarafa düşer diye umutlanıyorum..
Mesut seni yazıcıoğlu önünde CD sattığın yıllardan tanırım, müşteriyi merhaba ben Mesut Çevik diye karşılardın. Tabi meşhur olunca bizi tanımaz oldun ama o kor...
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emre1393 1 yıl
mesut topları yakacan o makine ile, tablet falan kullan.
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wasted.wastelander 1 yıl
Ps4 kirilsin alicam
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Black_34 1 yıl
Şu miningciler yüzünden piyasada kart kalmadı, fiyatlar tavan yaptı. İkinci el kartları hiç söylemiyorum bile.
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pisrabbit 1 yıl
Rusyadan Türkiye ye yapılan buğday ihracatı yani bizim buğday ithalatımızın büyük çoğunluğu samsun üzerinden yapılıyor. Biz de firma olarak rusya ya yaş sebze meyve ihracatı yapıyoruz. konu üzerinde baya bilgiliyim yani. Gümrükçü olarak söylüyorum, Mesut bey sizin gümrükçü arkadaşın bilgisi yetersiz. navlun bedeli bitcoin ya da krem peynir ile bile ödenebilir :). navlun bedelini gümrüğe bildirmek zorunda değilsin. bildirmen gereken durumlar olur o ayrı. kaldı ki buğday taşıyan gemi %99 ihtimalle türk bayraklı değildir,dolayısıla hesapları yurt dışı hesabıdır. nakliyeci ile gönderici istediği şekilde para transferi yapabilir ki bunların arasında gemi kapağında nakit de geçerlidir. bizim firmamız ayrıca gemi nakliyesi de yapmaktadir. kısaca haber büyük ihtimalle doğru çünkü rus tarafından yalan haber yapıldığını ben görmedim. siz de uzmanlara güvenmemek gerektiğini söylüyorsunuz genel olarak. bu konuda neden güvendiniz acaba :)
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36 1 yıl
Eve gidip izleyeceğim
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vollkan59 1 yıl
Kaçak elektrikle bende 20000 kart alırım mining için, ne olacak...
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korogluhakan 1 yıl
Ağzınıza sağlık,oldukça keyifliydi.
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kolerak9 1 yıl
Mesut bey bu programda kendini aşmış umarım böyle eğlenceli videolar gelmeye devam eder :)
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hacı.basat 1 yıl
Android Black Market ilk çıktığı zamanlarda logosu ve ismi nedeniyle bazı kullanıcılar tarafından sadece korsan ürünler dağıtan market zannedilmişti, bu zan üstünden nette bazı kullanıcılar Black market müşterilerine ağıza alınmayacak küfürler yağdırıp banlandıklarında durumu anlayabilmişlerdi.
Aynı duruma burada düşülmemeli, konsol kırdırma olayı da sadece korsan oyun olayı değildir, böyle olsaydı zaten orjinal kullanıcıları konsolu kırdırmazlardı, şöyle eleştirilebilirki AAA seviyesi oyunlar oynayarak eskitilecek bir cihazı video,ses,müzik,internet.. falan gibi orta bilgisayarda yapabileceğiniz işlere daha fazla açıyorlar. Bu da kullanıcının tercihidir, yani kullanıcı arzu ederse ve yapabiliyorsa PS4'e Linux bile kurabilir ve bu yasaldır, bu ortamdan korsan kullanıcıları da kendilerine yer buluyor diye tüm herkesi korsan destekçisi kabul edip buna göre neşretmek korsanla mücadeleyi çıkmaza sokuyor, korsanla mücadele etmek için muğlaklaştırmak yerine hedefi doğru belirlemek lazım.
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cemal85 1 yıl
elinize sağlık Beyler...
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EddyCue 1 yıl
hayretle izledim. korsana ozendirme hakkaten yakismadi.
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36 1 yıl EddyCue
ertanunver
hayretle izledim. korsana ozendirme hakkaten yakismadi.

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