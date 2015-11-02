Playstation VR inceleme ilk izlenim "Playstation 4'ün Sanal Gerçeklik atağı"

Sony Playstation'ın sanal gerçeklik atağı Playstation VR'ı bilinen bütün detayları ile ele alıyor, deneyimlerimizi paylaşıyoruz. Çıkmış bütün oyunlarda denediğimiz kask, konsoldan ötesini ifade ediyor

İlk olarak Playstation VR’ın teknik özellikleri ile başlayayım. Her göz için 960x1080 piksel çözünürlükte görütü verebilen 5.7” boyutunda OLED ekrana sahip olan gözlük, 90Hz ve 120Hz tazeleme oranlarını destekliyor.

kaskın henüz prototiplerini deneme şansına eriştik fakat son ürüne çok yakın olan prototiplerdeki deneyimimiz esnasında ağırlığı ve ergonomisi ile ilgili bir problem yaşamadık. Kafaya oldukça güzel bir şekilde oturan kask aynı zamanda 3 boyutlu ses desteği de sunuyor ve ekstra kulaklık bağlanarak kullanılıyor.

Bildiğiniz gibi DualShock 4 üzerinde yer alan ledler aynı kaskta olduğu gibi kamera tarafından algılanarak konum bilgisi işlenebiliyor. Kask, en düşük 90 normal şartlarda ise 120 Kare/sn gösterecek şekilde dizayn edilmiş. Sony, yüksek kare/sn gösterim oranları ile kask kullanımından oluşabilecek baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetlerini en aza indirmeyi planlıyor.

Playstation 4’ün donanımı düşünüldüğünde ise 90 ve 120FPS gibi değerlerin abartı olduğu açık. Cihazın gücü özellikle modern oyunlarda kimi zaman Full HD çözünürlük altında ancak 30FPS’e yetebilirken 3 boyutlu görsellik sunulurken nasıl olacak da bu yüksek kare/sn oranları tutturulacak sorusu ilk akla gelen şey oluyor.

Elimizdeki gerçekler üzerinden konuşmamız gerekirse Playstatin 4’ün hali hazırdaki donanımı modern oyunları aynı grafik kalitesi ile sanal gerçekliğe aktarma konusunda yetersiz geliyor.

Geliştiricilere bu durumun nedenlerini sorduğumuzda ise Playstation 4 için geliştirilen ve düz versiyonu bile donanımsal limitler nedeniyle Full HD 30 Kare/sn olan DriveClub’ın kask için 60 Kare/sn’de çalıştırılması gerektiği ve sürekli 60 kare/sn değerinin yakalanabilmesi için de grafiklerden feragat edildiğini cevabını aldık.

Move kontrolcüler bir yerden sonra sanki bir uzvunuşmuşçasına rahat bir kontrol sağlıyor. Oyun içinde sahnenin gereksinimlerine göre kimi zaman bir silah kimi zamanda eşyaları tutabildiğinizi ellere dönüşen kontrolcüler hızlı tepki veriyor ve tetik tuşları ile kontrol oldukça rahat.

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Ön yüzünde ve arka band kısmında yer alan ışıklar sayesinde sisteme bağlı olan playstation kamera vasıtasıyla kaskın 3 boyutlu konum hesabı da yapılabiliyor. Kaskın düzgün kullanılabilmesi için playstation kameraya ihtiyacımız var. Kontrolcü olaraksa Move kontrolcülerini veya Playstaton 4 kontrolcüsünü kullanabiliyoruz.Oculus ve Vive’da 90 kare/sn gösterim oranının yeterli görülmiş olması Sony’nin işi olabildiğince garanti altına almak istediğini gösteriyor.Sony, geliştirdiği bir kare tanımlama ve çoklama teknolojisi ile 30 Kare/sn görüntüleri akıcı 60 kare/sn’e 60 kare/sn görüntüleri de 120 kare/sn’e yükseltebildiğini bu işlem sırasında da GPU’nun çok az yorulduğunu iddia ediyor.Sony’nin 3 boyutlu filmlerde de kullandığı aradaki kareleri tahmin etme teknolojisi ne kadar verimli olacak ve oyunlarda görsel kaliteyi etkilemeden başarı sağlayabilecek mi birlikte göreceğiz.DriveClub ile yaşadığımız sürüş deneyimi esnasında görseller Playstation 3 seviyesinde dahi değildi. Evet sanal gerçeklik kaskı ve direksiyon birleştiğinde ortaya eşsiz bir deneyim çıkıyor ve ilk denemenin heyecanıyla grafikleri çok da önemsemiyorsunuz fakat deneyime alıştıkça grafiksel detaylardaki eksiklik rahatsız etmeye başlıyorsunuz.Araçta aynalar dahi yoktu :) Geliştiriciler son sürümde en azından aynalara yer vermeyi ümit ediyorlar.Eğer sürmeyeceğim yan koltukta seyahat edeceğim derseniz grafikler biraz daha toparlıyor ama dediğim gibi hala bir Playstation 3 seviyesinde değilken Playstation 4’ün görsel deneyimini beklemek yanlış olur.Kaskın Playstation kamera ile ortaklığı oldukça verimli çalışıyor. Derinlik algılama kısmında tekleme veya gecikme hissetmiyorsunuz. Sony’nin aktardığı rakamlara göre tüm süreçteki gecikme 18ms’nin altında.Özellikle London Heist olarak isimlendirilen demoda çekmeceleri açmak, silahı kavramak ve biten şarjörleri masadan, çantadan alıp silaha takmak için işlemleri oradaymışçasına rahat yapabiliyorsunuz.Kask bir kablo yardımıyla sisteme bağlanıyor, kamera da yine kablo ile sisteme bağlı. Sanal gerçeklik için sadece kontrolcüler kablosuz iletişim sağlıyorlar.Bu da alacağınız her ek kontrolcü için ekstra şarj ihtiyacı doğruyor ki sanal gerçeklik tutkunlarının bir tane de toplu şarj istasyonu edinmelerinde fayda var. Zira sanal gerçeklik oyunlarında kaskın kablosu bir şekilde idare ediliyor ama şarjı biten kontrolcünüze takacağınız usb kablo problem yaratacaklardır.Sony, Paris oyun haftasında hali hazırda oynadığımız oyunlar yanında 200 den fazla geliştiricinin sanal gerçeklik kaskı için içerik geliştirdiğini duyurdu.Bu önemli zira sanal gerçeklik kaskı konsolun hali hazırdaki gücü düşünüldüğünde kendine özel içeriklerde daha iyi bir deneyim sağlayacak gibi duruyor.GT Sport ise grafiksel olarak neler sunacak merakla bekliyoruz. DriveClub kask düşünülerek geliştirilen bir oyun olmadığı için grafiksel kayıplar oldukça can sıkıcı seviyede olabiliyor fakat kask için sıfırdan tasarlanan bir motor bir nebze de olsa durumu toparlayabilir.450 dolar seviyesinde bir fiyatlandırma ile 2016 ilk çeyrekte raflardaki yerini alması planlanan kaskın, 100$ kamera 100$ da Move seti eklendiğinde kullanıya en az 650 dolarlık bir maliyeti olacak gibi duruyor.Plasytation’ın belki de en güçlü hamlesi olacak Playstation VR, konsolun gücü ile ilgili soru işaretleri eşliğinde kısa bir süre sonra raflardaki yerini alacak. Kim bilir belki de kask ile birlikte sanal gerçeklik oyunlarına özel daha gelişmiş bir Playstation 4 hamlesi de görebiliriz.Şimdilik tek yapabileceğimiz ise bekleyip görmek. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Playstation VR’a sahip olmayı planlıyor musunuz?