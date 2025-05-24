İnanılmaz! Ramjet motorlu topçu mühimmatıyla 150 km’ye kadar hassas vuruş

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Tam Boyutta Gör Savunma sanayii teknolojileri bir adım daha ileri taşınıyor. ABD merkezli Tiberius Aerospace, top mermilerine jet motoru entegre ederek geleneksel topçu anlayışını kökten değiştirecek yeni nesil bir mühimmat geliştirdi. Sceptre TRBM 155HG adı verilen bu 155 mm’lik topçu mermisi, burnuna entegre edilen ramjet motoruyla 150 kilometreye kadar menzil sunuyor ve Mach 3.5 (süpersonik) hızlarda seyredebiliyor.

Top mermisi mi, füze mi?

Geleneksel NATO standartlarındaki 155 mm topçu mühimmatları genellikle yaklaşık 35 km menzile sahipken, bu menzil bazı ileri teknolojilerle 70 kilometreye kadar çıkarılabiliyordu. Ancak Tiberius’un geliştirdiği Sceptre, ramjet motoru sayesinde bu sınırı adeta paramparça ediyor. Yaklaşık 150 km menzil, topçu mühimmatları için daha önce görülmemiş bir menzil.

Tam Boyutta Gör Sceptre TRBM 155HG, 19 Mayıs 2025’te Londra’da düzenlenen Future Artillery konferansı öncesinde kamuoyuna tanıtıldı. Şirketin verdiği bilgilere göre mermi, herhangi bir NATO uyumlu 155 mm obüsle ateşlenebiliyor. Ramjet motoru, çalışma prensibi gereği mermi namludan çıktıktan sonra devreye giriyor ve mühimmatı yay şeklindeki yörüngenin ötesinde, düz ve yüksek irtifalı bir rotada süpersonik hızla hedefine yönlendiriyor.

Sceptre, 65.000 feet (yaklaşık 20 kilometre) irtifaya kadar çıkabiliyor. Bu yükseklik, mühimmatın elektronik harp sistemlerinden etkilenmeden, GPS ve ataletsel navigasyon sistemleriyle yönlendirilmesini sağlıyor. Ayrıca yapay zekâ destekli hedef düzeltme algoritmaları sayesinde 5 metrelik bir hata (CEP) payıyla hedefi vurabiliyor. Taşınabilen patlayıcı yük ise 5,2 kg seviyesinde.

Füzelere göre daha düşük maliyet

Tam Boyutta Gör Sceptre, sıvı yakıtla çalışıyor ve JP-4, JP-8 ya da dizel gibi yaygın yakıt türleriyle uyumlu. “Just-in-time” yani anlık yakıt ikmal sistemi sayesinde 20 yıl boyunca depolanabiliyor. Tiberius Aerospace, sistemin ABD’de saha testlerinden geçtiğini ve aynı menzile sahip füzelere kıyasla çok daha düşük maliyetli olduğunu belirtiyor.

Sceptre’ın sunduğu en dikkat çekici avantajlardan biri, düşük maliyetli yapısı. Geleneksel GMLRS füzeleri 160.000 ila 500.000 dolar arasında değişen maliyetlere sahipken, Sceptre bu maliyetin yalnızca yüzde 10’u düzeyinde.

Modern savaş ortamlarında giderek önem kazanan “derin taarruz” kabiliyeti, Sceptre ile kara birliklerinin eline geçiyor. Uçaksavar tehditlerinin yoğunlaştığı günümüzde, hava platformlarına bağımlı kalmadan, cephe gerisindeki komuta, radar ve lojistik noktalarını imha etme kabiliyeti artık çok büyük önem arz ediyor. Tiberius Aerospace, gelişim ve test süreçlerini bu yıl tamamlamayı hedefliyor.

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Ramjet motorlu topçu mühimmatıyla 150 km’ye kadar hassas vuruş

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