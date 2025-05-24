İnanılmaz! Ramjet motorlu topçu mühimmatıyla 150 km’ye kadar hassas vuruş

Top mermisi mi, füze mi?
Geleneksel NATO standartlarındaki 155 mm topçu mühimmatları genellikle yaklaşık 35 km menzile sahipken, bu menzil bazı ileri teknolojilerle 70 kilometreye kadar çıkarılabiliyordu. Ancak Tiberius’un geliştirdiği Sceptre, ramjet motoru sayesinde bu sınırı adeta paramparça ediyor. Yaklaşık 150 km menzil, topçu mühimmatları için daha önce görülmemiş bir menzil.
Sceptre, 65.000 feet (yaklaşık 20 kilometre) irtifaya kadar çıkabiliyor. Bu yükseklik, mühimmatın elektronik harp sistemlerinden etkilenmeden, GPS ve ataletsel navigasyon sistemleriyle yönlendirilmesini sağlıyor. Ayrıca yapay zekâ destekli hedef düzeltme algoritmaları sayesinde 5 metrelik bir hata (CEP) payıyla hedefi vurabiliyor. Taşınabilen patlayıcı yük ise 5,2 kg seviyesinde.
Füzelere göre daha düşük maliyet
Sceptre’ın sunduğu en dikkat çekici avantajlardan biri, düşük maliyetli yapısı. Geleneksel GMLRS füzeleri 160.000 ila 500.000 dolar arasında değişen maliyetlere sahipken, Sceptre bu maliyetin yalnızca yüzde 10’u düzeyinde.
Modern savaş ortamlarında giderek önem kazanan “derin taarruz” kabiliyeti, Sceptre ile kara birliklerinin eline geçiyor. Uçaksavar tehditlerinin yoğunlaştığı günümüzde, hava platformlarına bağımlı kalmadan, cephe gerisindeki komuta, radar ve lojistik noktalarını imha etme kabiliyeti artık çok büyük önem arz ediyor. Tiberius Aerospace, gelişim ve test süreçlerini bu yıl tamamlamayı hedefliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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