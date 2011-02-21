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Plextor PX-128M2S SSD SATA 3.0, SATA 2.0'a karşı!

8 yıl
48,6b
1
HDD / SSD
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Plextor'ın SATA 3.0 desteği ile rakipleri arasından sıyrılan PX-128M2S model isimli 128GB kapasiteli SSD'sini hem SATA 2.0 hem de SATA 3.0 portlarında test edip performans farklarını inceliyoruz.


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Budfox 7 yıl
HDD Sata3 ama 350/200 okuma yazma vermiş..
Benim bildiğim corsair force serisi sata3 lü ssd leri 550/510 okuma yazma veriyor..
Bu videoya bakıp da sata3 mü ...Tamamen gereksiz demek yanlış olabilir..
Keza ben depolama amaçlı 2 tb lık sata3
hdd aldım cidden sata2 ye nazaran çok fark var..
SSD de bu farkın bu kadar olmasa bile oldukça ciddi oranda olacağını düşünüyorum..
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DH Misafiri 7 yıl
bırakın ssd yi hddye devam bi garibana:)
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ujkdhtyfhed 8 yıl
Ürün incelemelerinde fiyatlardan da yaklaşık olarak bahsedilse iyi olur.
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msw 8 yıl
İşte yine müşteriyi soyma girişimleri, herşey ortada.
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Tanarri 8 yıl
bilgilendirme için çok teşekürler yeni bişi öğrenmiş oldum.
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mace 8 yıl
Sayın Tanarri;
sata 3 icin bahsedilen arabilirim 6gb/s yani 6 gigabit/s dir. Bu da teorik olarak 750 Megabyte/s hıza denk gelmektedir. Keza sata2 için de bu şekildedir yani 3gb/s = teorik 375 Megabye/s. 8 bit=1 byte dır.
Teşekkürler
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donanımcı123 8 yıl

mace

Sayın Tanarri;
sata 3 icin bahsedilen arabilirim 6gb/s yani 6 gigabit/s dir. Bu da teorik olarak 750 Megabyte/s hıza denk gelmektedir. Keza sata2 için de bu şekildedir yani 3gb/s = teorik 375 Megabye/s. 8 bit=1 byte dır.
Teşekkürler


Evet 6gb/s ama maalesef üreticiler yine müşteriyi yolmaya devam edecek yine 310 mb okuma hızı olan diskleri fahiş fiyatlarla piyasaya çıkaracak, zaman geçtikçe ufak ufak hız arttırımlarıyla yeni modeller fahiş fiyatlarla çıkacak tabi ana kart uyumsuzlukları, kontrolcü sorunları nedeniyle o hızları kolay kolay göremeyeceğiz. Bu inceleme videosuda bu anlattıklarımı özetlemiş, sözde sata 3 bir ssd var ama performans konusu hiç tatmin edici değil.
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Tanarri 8 yıl
sata3 negibi bi nimeti varki anlamadım? sata3 6Gb/s sata2 3Gb/s sadece iki katı tamam güzelde bu ssd 350mb/sn okuma 200mb/sn yazma hızı var yani kontrolcü değişti zaman 400 500 cıkanları görücezde... değer yine sata2 ve sata3 de aynı olucak xD yani sata3 yine bi üstünlük kuramıycak 6Gb/s nereeeee 400 500mb/sn nereee altıda biri bile değil sata2 keza öle 3Gb/s nere 400 500mb nere üçde biri yine değil xD tabi burda firmalar bi sata3 bi ekstıra bişi getiriyomuş gibisinden sata2 lerde kötü performans verip sata3 de daha iyi sonuç verdiricek bi unsur katmazlarsa işin içine göz boyama hesabı... sata2 kulanan biriside gidip 400 500mb lik ssdleri alıp aynı hızda kulanabilir gibime geliyo! tabi tabi samsung un yaptı gibi 20 küsür tane ssd birleşitirip rekor amaçlı düşünülürse ben sata3 sınırına yetişicem diyip 30 40 tane birleştirmiycekse sata3 olmasının hiç bi getirisi yok bence... bilemem yanlışmı biliyorum?.
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aspirin_00 8 yıl
450 ila 500 mb yazma ve okuma olayını sunan ssd di vardı. bu uçuk fiyatlı ssd leri alan var mı acaba merak ediyorum .
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ozkan_tpc 8 yıl
Konu ssd olunca sata I II III , okuma yazma hızları vs. yerine fiyat ve kapasite değerleri , özellikle fiyat beklentisi ağır basıyor.
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Batuist 8 yıl
inceleme için teşekkürler.. sata3 şimdilik sadece bir pazarlama aracı olmaktan öteye geçemiyor anlaşılan..
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donanımcı123 8 yıl
Sata 3 mü ? Pehh.
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poweredbyofk 8 yıl
güzel inceleme
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