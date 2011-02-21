Plextor PX-128M2S SSD SATA 3.0, SATA 2.0'a karşı!

Plextor'ın SATA 3.0 desteği ile rakipleri arasından sıyrılan PX-128M2S model isimli 128GB kapasiteli SSD'sini hem SATA 2.0 hem de SATA 3.0 portlarında test edip performans farklarını inceliyoruz.
mace Sayın Tanarri; sata 3 icin bahsedilen arabilirim 6gb/s yani 6 gigabit/s dir. Bu da teorik olarak 750 Megabyte/s hıza denk gelmektedir. Keza sata2 için de bu şekildedir yani 3gb/s = teorik 375 Megabye/s. 8 bit=1 byte dır. Teşekkürler
Benim bildiğim corsair force serisi sata3 lü ssd leri 550/510 okuma yazma veriyor..
Bu videoya bakıp da sata3 mü ...Tamamen gereksiz demek yanlış olabilir..
Keza ben depolama amaçlı 2 tb lık sata3
hdd aldım cidden sata2 ye nazaran çok fark var..
SSD de bu farkın bu kadar olmasa bile oldukça ciddi oranda olacağını düşünüyorum..
sata 3 icin bahsedilen arabilirim 6gb/s yani 6 gigabit/s dir. Bu da teorik olarak 750 Megabyte/s hıza denk gelmektedir. Keza sata2 için de bu şekildedir yani 3gb/s = teorik 375 Megabye/s. 8 bit=1 byte dır.
Teşekkürler
Evet 6gb/s ama maalesef üreticiler yine müşteriyi yolmaya devam edecek yine 310 mb okuma hızı olan diskleri fahiş fiyatlarla piyasaya çıkaracak, zaman geçtikçe ufak ufak hız arttırımlarıyla yeni modeller fahiş fiyatlarla çıkacak tabi ana kart uyumsuzlukları, kontrolcü sorunları nedeniyle o hızları kolay kolay göremeyeceğiz. Bu inceleme videosuda bu anlattıklarımı özetlemiş, sözde sata 3 bir ssd var ama performans konusu hiç tatmin edici değil.