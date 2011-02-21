Plextor PX-128M2S SSD SATA 3.0, SATA 2.0'a karşı!

Plextor'ın SATA 3.0 desteği ile rakipleri arasından sıyrılan PX-128M2S model isimli 128GB kapasiteli SSD'sini hem SATA 2.0 hem de SATA 3.0 portlarında test edip performans farklarını inceliyoruz.

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