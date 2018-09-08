Pocophone F1 elimizde: Fiyat/performans şampiyonu

Xiaomi'nin yeni alt markası olan Pocophone F1 elimize ulaştı. Amiral gemisi sınıfı telefon performansını 300 dolardan başlayan fiyatlarla sunan telefon, fiyat/performans yarışının en iddialı üyesi.

Xiaomi'nin yeni alt markası Pocophone, F1 adını verdiği ilk modeliyle bir anda gündeme bomba gibi düştü. 300 dolar civarından başlayan fiyatına rağmen Snapdragon 845 işlemci, sıvı soğutma sistemi, 4000mAh pil ve çift arka kamera gibi özellikleri bünyesinde barındırıyor. İşte kutu açılışı, ilk izlenim ve merak edilen tüm detayları.