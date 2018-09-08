Pocophone F1 elimizde: Fiyat/performans şampiyonu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Xiaomi'nin yeni alt markası olan Pocophone F1 elimize ulaştı. Amiral gemisi sınıfı telefon performansını 300 dolardan başlayan fiyatlarla sunan telefon, fiyat/performans yarışının en iddialı üyesi.
Xiaomi'nin yeni alt markası Pocophone, F1 adını verdiği ilk modeliyle bir anda gündeme bomba gibi düştü. 300 dolar civarından başlayan fiyatına rağmen Snapdragon 845 işlemci, sıvı soğutma sistemi, 4000mAh pil ve çift arka kamera gibi özellikleri bünyesinde barındırıyor. İşte kutu açılışı, ilk izlenim ve merak edilen tüm detayları.
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Xiaomistler: OFFFF BEEE NE TELEFON YAPMIŞLAR HARİKA OLMUŞ HAYATIMIN TELEFONU(SADECE İŞLEMCİ VAR.)
XİAOMİ: %5 ten fazla kar etmediğimize edersek bunu reklam veya promosyon şeklinde kullanıcıya döndüreceğimize dair açıklama yapalım. Bizim fanlar zaten över. (Kar marjı hesaplanırken, üretim maliyeti lojistik servis ağı ve desteği çalışanlara verdiği ücret mağazalarının ve çalıştırdığı kişilerin ücretleri ve reklam ve promosyon gelirleri gibi tükettikleri para harcadıkları her şeyden sonra kalan kısımdır zaten adamlar bu konuda doğru söylüyor olabilir ama abartılacak bir durum yok.)
Xiaomistler: VAY BEEEE GÖRÜYOR MUSUN ADAMLAR KRAL KRAL %5 ten fazla kar etmiyorlarmış demek ki %5 düşünce telefonun maliyeti bu kadarmış.
Ayrıca çinde birçok büyük firma sıkça kampanya düzenliyor ve promosyon veya indirimler yapıyor yani sizin verdiğiniz para size değil çin kullanıcısına dönüyor.
Mi8 çıkar 420 dolara Mi8Ee çıkar 620 dolara Çıkış fiyatları 1$=4,45Tl yani 1869TL
Xiaomistler: UFFFF BEEEE HARİKA OLMUŞ BEEE MÜKEMMEL OLMUŞ BEEEE DER.
Türkiye de ilk çıkışta 3800 e sonra 3499 ve 3299 a alır. Hatta paralelden değil direk kaçak yolla alanlar 4bine alır. firmalar dolar artıyor diyerek fiyatı önce tavan yaptırır sonra 3299 da tekrar bırakır. 4.45 nere? 6.45 nere?
620 dolarlık mi8ee ise kaçakcılar tarafından 1250-1000 dolar arasından Tr de satılır.
Xiaomiciler ABİ HARİKA BEEE PARASINI EDİYOR BEEEE DER. Mi8ee nin özellik olarak farkı yüz algılama sisteminin daha gelişmiş olması ve ekranda parmak izi okuyucu bulunmasıdır. 3.5mm stereo hoparlör gibi özelliklerden mahrumdur.
Mi8+Mi8ee+PocophoneF1 tüm özellikler=Meizu 16(Xiaomide yüz algılama sistemi gelişmiş ve pocophoneda 4000mAh batarya var. Meizu da ise kameralar kaliteli ve Malzeme kalitesi üst safhada Op6 ve mi8 kullanan çoğu arkadaşta 2 si arasında kalite hissiyatının çok farkettiğini belirtiyor.)
3.5mm giriş, Kaliteli Stereo Hoparlör, Kaliteli Kamera, Ekranda Parmak izi okuyucu, Super Amoled Ekran(mi8 deki amoled ve 6000:1 kontrast) 16 10000:1 kontrast, mengine dediğimiz taptic(haptic) feedback tan çok daha iyi çalışan ve mekanik hissiyatı veren dokunmatik motoru, Aıs Ois Laser Otofokus PDAF 6 lı çift ton ring flaş vb vb daha üstün özellikleri 395 dolara çıktı. Demekki XİAOMİ %5 kazanıyorsa meizu bu özelliklerle mi8ee den daha dolu bir cihazı bu fiyata satıyorsa Meizu zararına satıyordur. 395 dolar Meizu16th 420 dolar Mi8
Meizu 16 8 128 483 dolar
Daha eksik özelliklere sahip daha düşük ekran kasa oranı sunan Mi8ee 8 128 620 dolar
137 dolar daha pahalı ve ekran kalitesi daha düşük(Super Amoled 10000:1 Amoled 6000:1) daha düşük ekran kasa oranı kamera malzeme kalitesi daha düşük çift stereo hoparlör yok. 3.5mm giriş yok vsvs ama Xiaomi %5 kara yapıyormuş VAYBEEE
bunu bazılarınız at gözlüğünü çıkarsın diye yazıyorum. Xiaomi de işlemci harici bir şey yok. Malzeme kalitesi yüksek ürünleri Mix serisiydi onlarında kamerası berbattı diğer cihazlarınında kamerası iyi değildi. Mix2s ve Mi8 le bir nebze düzeldi. ve Mix serisi de kendi markası içerisinde kaliteli yoksa diğer Markalarda malzeme hissiyatı çok daha yüksek cihazlar var. Mi6 ve Mi Note 3 kamerası tamamiyle bir balon ve Dxomark palavra para verip sponsor olanın öttüğü bir yer tıpkı antutu gibi.
Mi6 ekran yanması ghost screen sarı leke ölü pixel ekran titremesi ışık süzmesi vbvb sayısız Kalitesizliğe sahipken, Orta tuşunda kullanıcı basmadığı halde tuşa basılıyor ve menü geri gidiyorken Kalitesiz Ips ekranı düşük kulaklık çıkışı kalitesiz ahize ve hoparlöre sahipken ve kamerası kötünün iyisiyken Ekran Kasa soyulma problemi varken bu kadar Kronik probleme rağmen şişirildi şişirildi durdu.
Huawei P10, Xperia Xz1, Nokia 8, Meizu Pro7 Plus bu cihazdan her yönden üstün cihazlardı. Ama Xiaomi Övücüler Tarikatı yüzünden birçok kişi gitti Bu kalitesiz mi6 yı aldı.
saydığım 4 cihazında kamerası(Belki Nokia8 hariç tutulabilir denedik bu cihazları) mi6 dan kat kat iyi,
Nokia ve Meizu nun sesi kat kat iyi meizunun kulaklık gücüde çok iyi
Ekran Kalitesi 2k super amoled 6.5 kat daha fazla kontrast
Diğeri fhd ıps
çift ses çipi Dac amp opa gibi özellikler
açın bu cihazların fiyatlarına ve özelliklerine bakın kendi sitelerinden aradaki uçurumu anlarsınız. Xiaomi reklam yapmayı iyi bilen insanların duygularını manipüle eden bir şirket Sadece İşlemciyle dünyanın gözünğ boyadı. Meizu 16 çıkıyor diye tanıtıldığı gün ve satışa çıktığı gün indirimler yaptı. Yetmedi normalde çalışan Uygulama Migration Tool Meizu 16 çıktıktan sonra Xiaomi tarafından yasaklı uygulama listesine alındı.
Flyme 7 vs Miui 9
Flyme 7.5 vs Miui10 yapacaklar ikisinide üst amiral gemisinde kullandırlarsa yapsınlar. 2 markada birbirine denk yazılım konusunda miui 10 la gelenler flyme 4 le geliyordu ama flyme ında eksiklikleri var.
Sevdiğim markalar
Sony Oppo Vivo Nubia Meizu OnePlus Huawei
Belirli yönlerden takdir ettiğim markalar
Apple Samsung Xiaomi
Xiaomi ülkemizde gerek editörler gerekse kullanıcı kitlesi tarafından oldukça abartılıyor. Apple Iphone dan başka marka kullanmamışlar nasıl her şeyde özellikle kamera vb de en iyi apple ı sanıyorsa, Xiaomi ciler de En uygun fiyata en kaliteli ürünü hatta Birçoğuna göre EN kaliteli ürünü Xiaominin verdiğini zannediyor. Büyük ihtimalle bunların birçoğu kendi cihazını aldığı tarihle yakın tarihte başka bir markanın cihazını görememiş kişiler,
Mi6 ve Mi Note 3 ü yere göğe sığdıramıyorlar
şimdi mi8 i
yarın pocophone f1 i
OnePlus ın Ve Üstte saydığım Nubia Meizu Oppo Vivo gibi markaların alt segment üst segment tgüm cihazları malzeme olarsk xiaomi den çok çok kaliteli, Nubia nın Kamera yazılımı çok gelişmiş ancak Yazılım sıkıntıları var.
Oppo Meizu ve OnePlus ise çok çok daha iyi.
Buna saldıranlarda olacak biliyorum. Bir tane akıllı çıkıp şu Xiaomi fanlığından kurtulsa yeter. İsteyen istediğini yazabilir cevap vermeyeceğim çünkü kanser bir kitle duruyor. Dediğim gibi merak eden her ürünün sitesine baksın özelliklerini kıyaslasın.
Xiaomi malzeme kalitesi çok düşük diye eleştirildi Mix serisi ortaya çıktı.
Kamerası eleştirildi Mix2s Mi8 ortaya çıktı
bu konularda ilerlediler ancak kesinlikle birçok marka daha iyi dxomark balon
ekranı eleştirildi amoled e geçildi
hala samsung meizu op huawei gibi markalar daha iyisini kullanıyor her yönden olduğu gibi
Sese dair birçok çinli firma para harcarken xiaomi nin yine bir yaptırımı yok
Yalnızca İşlemci ile yürüdü gitti dünya da umarım birgün herkes anlar ne olduğunu.
Şunuda söylemek isterim akıllı ev aletleri gerçekten harika ve f/p
Ancak telefon tablet konusunda tam anlamıyla bir fiyasko ve de birçok ürünün broşürleri afişleri reklamları sayfadaki görselleri ciddi göz aldatmacası içeriyor. Amazfit Pace i ekran kalitesi iyi diye görüp alan herkes hüsrana uğradı(ben gibi) yalnızca sportif özellikleri iyi.
Bu fotoğrafıda bu konularda atar oldum çünkü doğruyu yazınca FAN FANATİK DİYENLER falan oluyor. Ben telefon ve tablet konusunda üst amiral gemisi cihazlarına şans verdim hep hüsran oldu. Ve kullandığım onlarca burası yarısı bile değil xiaomi ürünü var traş makinesi termos masa lambası laptop gibi bazısı acayip kötüyken bazısı gayet parasını hakediyor. laptoptan çok memnunum buradaki tens cihazlarından da memnunum ancak Usb Type-C olan traş makinesi çöp, saati birçok yönden kötü onun yerine Gear S2 amazfit 2 yerine s3 frontier daha mantıklı her yönden, size bu ürünleri övüp sizi markaya bağlayıp daha sonra para etmez ürünleri size satan büyük bir kaçakcı kitlesi var. Saat konusuna gelirsek Pacefied daki türkçe dil paketi arkadaşım tarafından yapıldı kullanmadı etmedi değiliz markaya da elimizden geleni yapıyoruz. Şunu da unutmadan söyleyeyim döneminde satılan piston 2 20-30tl harika bir kulaklıktı o fiyata öyle bir cihaz yoktu. Şuan ise Xiaomi kulaklık konusunda en en en son tercih edilecek markaların başında geliyor. En Son Kullandığım Kulaklığı Type-C Hires özellikliği 60-70 dolara satılan modeliydi. Xiaomi ciler bu fiyatı Meizu Sony Sennheiser gibi markalara verseler çok daha iyi kaliteli ses alacaklar ancak akıllarına XİAOMİ EN İYİ MARKA DAHA UYGUNA DAHA İYİSİ YOK olarak kazınmış
Düzenleme: Soran arkadaşlar olmuş
FOTOĞRAFTAKİ TÜM ÜRÜNLER XİAOMİ MARKA yazdım zaten oraya da Sadece Xiaominin farklı markalarına ait
MiHome
Yeelight
Huami
Xiaomi
Mijia
Viomi
Zhimi
ZMI
1moredesign
Kiss Kiss Fish
Aqara
Amazfit
Youpin
BlackShark
Poco
gibi
Xiaominin çinde bir yardım destek fonu bulunuyor Tıpkı diğer büyük markaların olduğu gibi yani bir nevi kickstarter, indiegogo vb benzerleri gibi düşünebilirsin gerek şirketin kendisi gerekse tasarımcılar bir fikir ortaya sunar ve sonra beğenilen ürünler firma tarafından ortaya çıkarılır fikir sahibi kişiler tüm marka haklarını Xiaomi ye verirler. Bunun için birşey ödüyorlar mı firma olarak bilmiyorum. Genelde firma bünyesine giriyorlar ama :) Daha sonra bu ürünler ortaya çıkar bazısı Direk yeni bir alt marka olur bazısı İse Mijia Yeelight MiHome gibi markaların altında Ürün olarak yerini alır.
Reis tr de senin gibi hızlı ve stabil çalışan çok fazla insana ihtiyacımız var, video için teşekkürler emeğinize sağlık.