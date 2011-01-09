Polarid de tablet bilgisayar pazarına giriyor

Tablet bilgisayar akımına kapılan yeni üreticilerden birisi de Polaroid oldu. Görüntüleme teknolojileri alanında faaliyet gösteren firma, kendi markasını taşıyan 9.7-inç büyüklüğünde tablet sunmaya hazırlanıyor. Kapasitif çoklu dokunmatik ekrana sahip olan tablet bilgisayar, 1GHz'de çalışan Cortex-A8 tabanlı işlemci kullanıyor.

4GB depolama kapasitesi sunan tablet bilgisayarda 2 Megapiksel çözünürlüğünde internet kamerası da bulunuyor. Android 2.2 işletim sistemiyle tanıtılan tabletin çıkış tarihi henüz bilinmediği için işletim sisteminin hangi versiyonuyla sunulacağı henüz bilinmiyor. 6800 mAh kapasiteli pil kullanan tabletin diğer detayları ise henüz bilinmiyor.