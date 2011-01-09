Polarid de tablet bilgisayar pazarına giriyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Tablet bilgisayar akımına kapılan yeni üreticilerden birisi de Polaroid oldu. Görüntüleme teknolojileri alanında faaliyet gösteren firma, kendi markasını taşıyan 9.7-inç büyüklüğünde tablet sunmaya hazırlanıyor. Kapasitif çoklu dokunmatik ekrana sahip olan tablet bilgisayar, 1GHz'de çalışan Cortex-A8 tabanlı işlemci kullanıyor.
4GB depolama kapasitesi sunan tablet bilgisayarda 2 Megapiksel çözünürlüğünde internet kamerası da bulunuyor. Android 2.2 işletim sistemiyle tanıtılan tabletin çıkış tarihi henüz bilinmediği için işletim sisteminin hangi versiyonuyla sunulacağı henüz bilinmiyor. 6800 mAh kapasiteli pil kullanan tabletin diğer detayları ise henüz bilinmiyor.
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Yoksa ön yüze amblemini koyan pek şirket yok. Hep arkasına koyuyorlar.
Birde Android yerine MeeGo kullanan tablet çıkarsalar daha iyi olacak. MeeGo hem intel hemde Arm işlemcilerde çalışabilecekmiş. Öyle olursa intelli bir tablet alıp hem windows hem MeeGo kullanmak daha mantıklı.
Birde MeeGo'yu kimse sevmese bile yığınla yazılım ve oyun çıkacağına eminim. Nede olsa Nokia hala büyük pazarları tutuyor elinde. İşin içine Intel sayesinde başka firmalar da girerek değişik ürünler görmek mümkün.
Böyle bir fırsat varken Android almak istemiyorum. Birde yeni sürüm için firaya bağımlı kalmazsak süper olacak.
Gerççi meego, Chrome Os'a rakip gibi görünüyor ama olsun.
gerçek mi bu :|