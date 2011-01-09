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Polarid de tablet bilgisayar pazarına giriyor

8 yıl
7,5b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tablet bilgisayar akımına kapılan yeni üreticilerden birisi de Polaroid oldu. Görüntüleme teknolojileri alanında faaliyet gösteren firma, kendi markasını taşıyan 9.7-inç büyüklüğünde tablet sunmaya hazırlanıyor. Kapasitif çoklu dokunmatik ekrana sahip olan tablet bilgisayar, 1GHz'de çalışan Cortex-A8 tabanlı işlemci kullanıyor.

4GB depolama kapasitesi sunan tablet bilgisayarda 2 Megapiksel çözünürlüğünde internet kamerası da bulunuyor. Android 2.2 işletim sistemiyle tanıtılan tabletin çıkış tarihi henüz bilinmediği için işletim sisteminin hangi versiyonuyla sunulacağı henüz bilinmiyor. 6800 mAh kapasiteli pil kullanan tabletin diğer detayları ise henüz bilinmiyor.


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DH Misafiri 8 yıl
Polaroid zaten uretici degil, isim hakkini satiyor sadece. Cakma durmasi bu yuzden cok normal. IT isinden cikan populer markalarin yeni yolu bu. Cesitli ureticilere marka hakkini ver, her satistan komisyon al.
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ToisAndro 8 yıl
Sanki markanın resimde görünmesi için ekrana etiketini yapıştırmışlar gibi duruyor.
Yoksa ön yüze amblemini koyan pek şirket yok. Hep arkasına koyuyorlar.
Birde Android yerine MeeGo kullanan tablet çıkarsalar daha iyi olacak. MeeGo hem intel hemde Arm işlemcilerde çalışabilecekmiş. Öyle olursa intelli bir tablet alıp hem windows hem MeeGo kullanmak daha mantıklı.
Birde MeeGo'yu kimse sevmese bile yığınla yazılım ve oyun çıkacağına eminim. Nede olsa Nokia hala büyük pazarları tutuyor elinde. İşin içine Intel sayesinde başka firmalar da girerek değişik ürünler görmek mümkün.
Böyle bir fırsat varken Android almak istemiyorum. Birde yeni sürüm için firaya bağımlı kalmazsak süper olacak.
Gerççi meego, Chrome Os'a rakip gibi görünüyor ama olsun.
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CoxeD 8 yıl
Çakma çinmalı gibi olmuş, logo yüzünden.
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isosonsuz 8 yıl
o alttaki logo hakkaten berbar durmuş.
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Reddemon35 8 yıl
Fotograf sektörü bitince çareyi değişiklikte bulmuşlar. Akıllıca bir şirket stratejisi.
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acbold 8 yıl
tam olarak bi açıklama gelmeden konuşmak erken olur.fakat o alttaki logo çok berbat durmuş.(eğer o şekilde kalıcaksa hep)
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trakya1923 8 yıl
6800 mAh kapasiteli pil kullanan tabletin diğer detayları ise henüz bilinmiyor.
gerçek mi bu :|
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