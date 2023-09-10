Polaroid en gelişmiş şipşak kamerasını sunar

Tam Boyutta Gör Çektiğiniz fotoğrafı anında çıktı alabileceğiniz şipşak ya da Instant Camera konsepti oldukça eskiye dayanıyor. Artık akıllı telefon fotoğrafçılığı revaçta olsa da şipşak kameralar halen popülaritesinden bir şey kaybetmiş değil. Üstelik profesyonel makinelerle yarışır hale geldi.

Polaroid I-2 özellikleri ve fiyatı

Polaroid I-2 en gelişmiş şipşak kamera olma özelliğine sahip. LiDAR ile yüksek doğrulukta mesafeyi ayarlayarak odaklanabilen kameranın bir de dokunmatik OLED ekranı bulunuyor. Ayrıca ışık metre ile pozlama da yapabiliyor.

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3 katmanlı lens optik polikarbonat ve akrilik sayesinde firmanın en keskin lensi oluyor. Lensin sabit odağı 98mm iken aralık da f/8-64 arasında. Ayrıca 49mm filtre yuvası ile opsiyonel filtreler de kullanabiliyorsunuz.

Kamerada otomatik, dinamik aralık öncelikli, deklanşör öncelikli, çoklu pozlama gibi kullanıcıya farklı modlar sunulmuş. Kullanıcı isterse LiDAR sistemini OLED panelden kendisi de manuel olarak ayarlayabiliyor.

USB Tip-C üzerinden şarj edilen kamera 15 film paketine kadar kullanım sunuyor. 3 metreye kadar bir flaşı da olan kamera i-Type, 600, SX-70 filmlerini destekliyor. Polaroid I-2 için 699 Euro fiyat etiketi belirlenmiş.

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