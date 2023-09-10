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    Polaroid en gelişmiş şipşak kamerasını sunar

    Polaroid I-2 şipşak kamera gelişmiş LiDAR sistemi, dokunmatik OLED ekranı, ışık metre, manuel ayar, 3 metreye kadar flaş gibi pek alışık olmadığımız özellikler barındırıyor.
    Polaroid I-2 özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Çektiğiniz fotoğrafı anında çıktı alabileceğiniz şipşak ya da Instant Camera konsepti oldukça eskiye dayanıyor. Artık akıllı telefon fotoğrafçılığı revaçta olsa da şipşak kameralar halen popülaritesinden bir şey kaybetmiş değil. Üstelik profesyonel makinelerle yarışır hale geldi.

    Polaroid I-2 özellikleri ve fiyatı

    Polaroid I-2 en gelişmiş şipşak kamera olma özelliğine sahip. LiDAR ile yüksek doğrulukta mesafeyi ayarlayarak odaklanabilen kameranın bir de dokunmatik OLED ekranı bulunuyor. Ayrıca ışık metre ile pozlama da yapabiliyor.

    3 katmanlı lens optik polikarbonat ve akrilik sayesinde firmanın en keskin lensi oluyor. Lensin sabit odağı 98mm iken aralık da f/8-64 arasında. Ayrıca 49mm filtre yuvası ile opsiyonel filtreler de kullanabiliyorsunuz.

    Kamerada otomatik, dinamik aralık öncelikli, deklanşör öncelikli, çoklu pozlama gibi kullanıcıya farklı modlar sunulmuş. Kullanıcı isterse LiDAR sistemini OLED panelden kendisi de manuel olarak ayarlayabiliyor.

    USB Tip-C üzerinden şarj edilen kamera 15 film paketine kadar kullanım sunuyor. 3 metreye kadar bir flaşı da olan kamera i-Type, 600, SX-70 filmlerini destekliyor. Polaroid I-2 için 699 Euro fiyat etiketi belirlenmiş.

    Polaroid I-2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    rszx247 4 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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