Printronix termal/AIDC ürün grubunu satıyor

TSC, Printronix Auto-ID Inc. adlı bağımsız bir şirket olarak kapandıktan sonra çalışacak olan Printronix’ Endüstriyel Termal sabit ve mobil yazıcıların, barkod doğrulama, RFID ve PrintCart ürün gruplarına ait tüm fikri ve marka haklarını elde edecek.Printronix İcra Kurulu Başkanı Werner Heid “Bizim stratejimiz Printronix’in Termal sektöründeki büyüme potansiyelini geliştirmek ve TSC Auto ID’ye Termal ürünleri satma kararımızı tetikleyen kurumsal müşterilerimize daha geniş bir seçenekler yelpazesi sunmaktadır. TSC’nin AIDC ürün gelişimi alanındaki gücü, ürün portföyünün genişliği, Printronix’in, özellikle Asya’daki, ticari etki alanı ve tedarik zincirindeki ölçek ekonomilere ulaşma yeteneği TSC Auto ID’yi mantıklı bir seçim haline getirmektedir,” dedi.TSC Auto ID başkanı olan Sam Wang, “Printronix Termal/AIDC İşletmesinin alınması her iki şirket, onların iş ortakları ve son kullanıcı tabanları için muhteşem fırsatlar sunmaktadır,” dedi. “İki şirket Ürün, Kanal ve Teknoloji bakımından son derece moderndir. Printronix’in endüstriyel baskı alanlarındaki tanınan mükemmelliği TSC’nin masaüstü baskıcılığındaki güçlü temeline en iyi katkıyı yapacak unsurdur. Ayrıca, Printronix’in Amerika ve EMEA’daki gücü de her iki şirketin bu bölgelerde büyümesini hızlandıracaktır. Yeni ekip üyelerinin bize katılacağı ve her iki müşteri tabanı için de daha geniş ve daha rekabetçi bir ürün yaratacağımız için çok heyecanlıyız.”Alınan işletme, Printronix’in dünya lideri pozisyonunda bulunduğu temel darbe teknolojimize odaklanacak olan Printronix, LLC olarak faaliyet gösterecektir.Şöyle devam etti: “Printronix Termal işletmesinin satışları bizim eşsiz güvenilirlik, en düşük işletim maliyeti, dayanıklı medya kullanımı ve ‘çevre dostu’ avantajlar bakımından önemli bir değer sunan geri kalan darbe baskı işlerimiz için iş fırsatlarını zirveye çıkarmamızı sağlayacak. Ayrıca, bizim kurumsal müşterilerimizle iş ortaklığı kurmamızı ve çevre baskı piyasalarındaki ürünlerimizi ve hizmetlerimizi genişletmek için fikri mülkümüzü zenginleştirmemizi ve yeni ortaya çıkan endüstriyel baskı fırsatlarına yatırım yapmamızı sağlamaktadır. İşlemin Ocak 2016’da tamamlanması planlandı.