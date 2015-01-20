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Prize takılı boş adaptörler aşırı enerji tüketimi yapmıyor

4 yıl
1,1b
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27
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Prize takılı boş adaptörler aşırı enerji tüketimi yapmıyor

Mobil cihazların hayatımıza girmesi ile birlikte artık şarj adaptörleri vazgeçilmez bir unsur haline geldi ve zaman zaman adaptör sürekli prizde takılı kalabiliyor. Genelde sürekli prizde takılı elektronik cihazların kapalı iken bile enerji tükettiği bilinir. Yeni araştırmalar bunun artık değişmeye başladığını gösteriyor. 

2012 yılında Berkeley Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre boş olarak prizde takılı olan adaptör ortalama 0.26 watt enerji tüketiyor. Adaptöre bir telefon takıldığında seviye 3.68 watt'a çıkarken, telefon bataryası tam dolu hale geldiğinde bu seviye 2.24 watt'a geriliyor. Boş bir adaptörün bir yılda yaklaşık 6$ civarında elektrik faturasına sebep olduğu belirtiliyor. 

Bununla birlikte cihazları şarj olduğu anda tüm İngilizlerin adaptörleri prizden çıkarması halinde Canterbury kadar bir şehrin enerji ihtiyacını karşılayacak miktarın tasarruf edilebileceği belirtiliyor. Yani kişisel olarak büyük gibi görünmese de toplum olarak düşünüldüğünde gerçekten büyük bir miktar sözkonusu. Eğer bir evde tüm cihazlar prizden çekilirse yıllık 50-80 pound arasında tasarruf edilebiliyor. 

Araştırmada mobil cihazların Li-Ion bataryaları ile ilgili de önemli veriler paylaşılmış. Li-Ion bataryalar aşırı yükleme olduğunda tehlikeli hale geliyor. Bu bakımdan üreticilerin orijinal şarj adaptörleri ve güç yönetim yongaları bataryayı aşırı yüklemeden korumayı amaçlıyor. 

Ayrıca batarya yüzde 100 olduğunda bile telefon şarjda kalmaya devam ederse bataryanın yaşam döngüsünde kısalma olacağı belirtiliyor. Bu bakımdan bu tarz bataryaların mümkünse yüzde 100 doluluk oranına kadar şarj edilmemesi tavsiye ediliyor.  

http://www.techradar.com/news/phone-and-communications/mobile-phones/should-we-unplug-our-chargers-each-night--1280918#article-body Yorum Yaz
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9unkarekoku 4 yıl
Kullanılmayan her türlü cihazın elektrik bağlantısını keserim, kafam rahat.
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HyperAkif 4 yıl
prizi kökten söktüğüm için sorun olmaz galiba :D
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BraveHeart 4 yıl
50 milyon boşta adaptör olsa saatte 12-15 MW kayıp demek bu. Dikkatli olmamız lazım. 12-15 MW 4-5 rüzgar türbinin 1 saatte ürettiği enerjiye denk hemen hemen. Saatlik kayıp 4.5 milyon lira falan, enerjide zaten dışa bağımlıyız büyük bir miktar yani bu.
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Mesudum 4 yıl
Eskiden böyle değildi bu işler.
Efendim, takardın şarza, saatlerce beklerdi. Şarz tamamlanınca dıt derdi. Çekerdin fişten, çıkarırdın telefonu, atardın ön cebine. Adaptörü de çekmeceye. Sonra bir daha lazım oldu mu, ara dur!
Hey gidi :)
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yokbeolumbe 4 yıl
Nükleer piller gelsin de kurturalım şu olaylardan
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Manchester United 4 yıl
Arkadaşlar prizde kalan adaptörler yangın çıkartıyor deniliyor. Tv de birkaç kez haberlerde görmüştüm. Siz her ihtimale karşı prizden çıkartın. Adaptör ve benzeri cihazları.
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Cihat_, 4 yıl Manchester United
Jane Casey

Arkadaşlar prizde kalan adaptörler yangın çıkartıyor deniliyor. Tv de birkaç kez haberlerde görmüştüm. Siz her ihtimale karşı prizden çıkartın. Adaptör ve benzeri cihazları.

kötü çakma prc mallar yanıyor
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atof 4 yıl
tavsiye etmem prizde takılı bırakmayı aynısı yaptım hiç çekmedim nerdeyse 9 ayda sıfır telefonun adaptörü arızalandı cihazın ömrünün kısalyıor özellikle adaptörün
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thestell 4 yıl
Hem sarj dolunca akım kesiliyor hem de batarya zarar görüyor. Nasıl?
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suvari25 4 yıl
Bu haberi referans aldığınız sitede, cep telefonlarını gece sarjda bırakmanın batarya döngüsüne çok küçük bir olumsuzluğu olduğu yazıyor. Ekrem beyin çevirisinde sanki çok zararlıymış gibi anlaşılabilir. Bunu düzeltmek istiyorum.
Ayrıca haber, batarya kullanımı hakkında, Li-ion bataryalarının tam kapasite dolmayı (100%) ve tamamen boşalmayı (0%) sevmediklerini vurgu yapıyor.
Demem odur ki, insan çaresiz kalabiliyor ve telefonu gece sarjda bırakması gerekebiliyor. O zamanlar gönül rahatlığı ile gece sarj edebilirsiniz. gözünüz arkada kalmasın. Fakat genel olarak bataryalarınızı tam boşaltıp tam doldurmayınız. Bataryalar bu durumda daha çok hırpalanıyorlar
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umut_baris 4 yıl
Bir ev için fazla kayıp olmayabilir ama dünya nüfusuna oranlayacak olursak kayıp kayıptır arkadaş benim için.

Fransa'daki tüketimin yüzde 2 sini bekleme modunda bırakılan cihazlar oluşturuyor.

En ufak detay bile önemlidir benim için.

Elime yapışmıyor ya çek gitsin fişten.

Editörler olarak insanları tembelliğe teşvik etmeyin haber yapacağım diye.

Zaten birbirinizden bi haber olmanız ve çevirileriniz yeterince itibarınızı düşürüyor.

Bari bunu yapmayın.
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zx6r 4 yıl
Orijinal olmayan adaptörler bomba gibi patlıyor prizde bırakmak sakıncalı olabilir.
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doctor_bey 4 yıl
Önce bi bataryaların kullanım sürelerini uzatında sonra prizde ki şarj aletine laf atın; pilim çabucak bitiyor artık tak-çıkar yapmaktan bıktım,bırakıyorum şarj aletini oraya ihtiyacım olduğunda takıyorum, yiyeceği enerjiden de bi şey olmaz efenm.
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