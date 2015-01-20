Prize takılı boş adaptörler aşırı enerji tüketimi yapmıyor





Mobil cihazların hayatımıza girmesi ile birlikte artık şarj adaptörleri vazgeçilmez bir unsur haline geldi ve zaman zaman adaptör sürekli prizde takılı kalabiliyor. Genelde sürekli prizde takılı elektronik cihazların kapalı iken bile enerji tükettiği bilinir. Yeni araştırmalar bunun artık değişmeye başladığını gösteriyor.





2012 yılında Berkeley Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre boş olarak prizde takılı olan adaptör ortalama 0.26 watt enerji tüketiyor. Adaptöre bir telefon takıldığında seviye 3.68 watt'a çıkarken, telefon bataryası tam dolu hale geldiğinde bu seviye 2.24 watt'a geriliyor. Boş bir adaptörün bir yılda yaklaşık 6$ civarında elektrik faturasına sebep olduğu belirtiliyor.





Bununla birlikte cihazları şarj olduğu anda tüm İngilizlerin adaptörleri prizden çıkarması halinde Canterbury kadar bir şehrin enerji ihtiyacını karşılayacak miktarın tasarruf edilebileceği belirtiliyor. Yani kişisel olarak büyük gibi görünmese de toplum olarak düşünüldüğünde gerçekten büyük bir miktar sözkonusu. Eğer bir evde tüm cihazlar prizden çekilirse yıllık 50-80 pound arasında tasarruf edilebiliyor.





Araştırmada mobil cihazların Li-Ion bataryaları ile ilgili de önemli veriler paylaşılmış. Li-Ion bataryalar aşırı yükleme olduğunda tehlikeli hale geliyor. Bu bakımdan üreticilerin orijinal şarj adaptörleri ve güç yönetim yongaları bataryayı aşırı yüklemeden korumayı amaçlıyor.





Ayrıca batarya yüzde 100 olduğunda bile telefon şarjda kalmaya devam ederse bataryanın yaşam döngüsünde kısalma olacağı belirtiliyor. Bu bakımdan bu tarz bataryaların mümkünse yüzde 100 doluluk oranına kadar şarj edilmemesi tavsiye ediliyor.

http://www.techradar.com/news/phone-and-communications/mobile-phones/should-we-unplug-our-chargers-each-night--1280918#article-body