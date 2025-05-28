Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    OnePlus AI duyuruldu: Pek çok yardımcı öge sunuyor

    OnePlus AI yapay zekâ paketi, atanmış tuş üzerinden kullanıcılara anlık tercüme, anlık özet, fotoğraf analizi, akıllı arama, çağrı kaydı gibi özellikler sunuyor. 

    OnePlus AI Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy AI ve Apple Intelligence örneğinde olduğu gibi üreticiler artık ortak bir yapay zekâ çözümü sunmak yerine, kendi cihazları için yine kendi adını taşıyan bir ekosistem inşa etmeyi tercih ediyor. 

    OnePlus AI geliyor

    İlk kez OnePlus 13s ile birlikte sunulacak olan OnePlus AI yapay zekâ paketi, kullanıcılara rekabette öne geçmeyi amaçlayan özellikler sunuyor. OnePlus telefonlarda daha önce Alarm Kaydırma adındaki tuş yeni telefonlarda Plus Key olarak değişiyor. Bu tuşa farklı yapay zekâ özellikleri atanabiliyor. 

    Ayrıca Gemini entegrasyonu sayesinde Google uygulamaları ile tam uyum sağlanmış. Firma hassas verilerin cihaz üzerinde ve bulut işlemi esnasında güvenli bir şekilde tutma garantisi de veriyor. OnePlus AI paketinin yıl içerisinde OnePlus 13 serisine de geleceği belirtiliyor. 

    Pakette yer alan özellikler şu şekilde:

    • AI Plus Mind – Ekran görüntüsünü alarak verileri kategorize eder, ajanda, not gibi detayları Mind Space adındaki alana kaydeder. Daha sonra burayı analiz ederek sürekli etkinlikler başlatır. 
    • AI VoiceScribe: Çağrılarınızı ya da görüntülü görüşmelerinizi kaydeder, özetler, tercüme eder.
    • AI Translation: Metin, canlı ses, kamera odaklı ya da ekran üzeri anlık çeviri
    • AI Search: Sistem dosyaları, ayarlar, notlar, ajandalar içerisinde akıllı arama
    • AI Reframe: Fotoğrafları analiz ederek birden fazla bölümleme seçeneği sunma
    • AI Best Face 2.0: Grup fotoğraflarını 20 kişiye kadar kapalı göz ya da kötü yüz ifadesi gibi hatalardan temizliyor. 
       
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Mikro otomobil Türkiye'de satışa sunuluyor

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kustuktan sonra yüzde kırmızı noktalar neden olur yumurta büyüsü ne için yapılır ford kuga 1.6 ecoboost ticket geçen marketler ankara waterfall lastik yorumlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    POCO X7 Pro
    POCO X7 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer TravelMate P2
    Acer TravelMate P2
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum