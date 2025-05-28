OnePlus AI duyuruldu: Pek çok yardımcı öge sunuyor

OnePlus AI geliyor
İlk kez OnePlus 13s ile birlikte sunulacak olan OnePlus AI yapay zekâ paketi, kullanıcılara rekabette öne geçmeyi amaçlayan özellikler sunuyor. OnePlus telefonlarda daha önce Alarm Kaydırma adındaki tuş yeni telefonlarda Plus Key olarak değişiyor. Bu tuşa farklı yapay zekâ özellikleri atanabiliyor.
Ayrıca Gemini entegrasyonu sayesinde Google uygulamaları ile tam uyum sağlanmış. Firma hassas verilerin cihaz üzerinde ve bulut işlemi esnasında güvenli bir şekilde tutma garantisi de veriyor. OnePlus AI paketinin yıl içerisinde OnePlus 13 serisine de geleceği belirtiliyor.
Pakette yer alan özellikler şu şekilde:
- AI Plus Mind – Ekran görüntüsünü alarak verileri kategorize eder, ajanda, not gibi detayları Mind Space adındaki alana kaydeder. Daha sonra burayı analiz ederek sürekli etkinlikler başlatır.
- AI VoiceScribe: Çağrılarınızı ya da görüntülü görüşmelerinizi kaydeder, özetler, tercüme eder.
- AI Translation: Metin, canlı ses, kamera odaklı ya da ekran üzeri anlık çeviri
- AI Search: Sistem dosyaları, ayarlar, notlar, ajandalar içerisinde akıllı arama
- AI Reframe: Fotoğrafları analiz ederek birden fazla bölümleme seçeneği sunma
- AI Best Face 2.0: Grup fotoğraflarını 20 kişiye kadar kapalı göz ya da kötü yüz ifadesi gibi hatalardan temizliyor.