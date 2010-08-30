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Pro2000 Netbox: Modem Boyutunda PC video inceleme

8 yıl
69,5b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Intel'in atom platformu sayesinde PC'ler modem boyutlarına kadar indiler. Pro2000 Pd301 modem kadar alanda tam fonksiyonlu bir PC'nin özelliklerini sunuyor.

Intel'in atom platformu sayesinde PC'ler modem boyutlarına kadar indiler. Pro2000 Pd301 modem kadar alanda tam fonksiyonlu bir PC'nin özelliklerini sunuyor. Parlak beyaz kasası ve kablosuz ağ anteniyle görünüş olarak da ADSL modemleri andıran Pd301, bakalım oturma odalarımızda ya da ofislerde yer bulabilecek kadar yetenekli mi?


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snadboy 7 yıl
bu kadar küçük bir masaüstünü bu fiyata topla ilk müşterin benim. at gözlüğüyle bakmayın diğer yönlerini de düşünerek konuşun. bu pc bir ofis için gayet ideal ve sade
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prosecutor 8 yıl
Cihazı denedim kesinlikle 720p mkv leri bile takılarak oynatıyor. Fanı gürültülü. Wireless çekim gücü çok zayıf. Yani 300-400 tl'ye bile alınmaz. Bu arada donanimhaber incelemesinin firmayı ve ürünü kayırıcı olduğunu tüketiciyi bu nedenle yanlış yönlendirdiğini düşünüyorum.
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Antor 8 yıl
Önce o fiyat 300-400 e düşmediği, sonra HD video problemleri çözülmediği, (ses kalitesi hakkında bilgilendirilme yapılmamış bu arada) sürece alınmaz.
Ofis diyince neden hep akla sekreter işi microsoft office ürünleri geliyor anlamış değilim. Autocad gibi diğer programlarla da test edilse bence iyi olurdu.
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istavrit59 8 yıl
Ürüne değilde ürün incelemesine odaklandım. Bu kadar akıcı, doyurucu içerikle bu tanıtımı hazırlayan DH ekibine teşekkürler. İzlerken hiç sıkılmadım. Sunan Editör Mesut Çevik'i de tebrik ederim. Çok akıcı ve güzel anlattı.
Bu şekilde daha çok ürün incelemesi bekliyorum haliyle.
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aytacikomadrid 8 yıl
bence çok kullanışlı ilerde dsha üst modelleri de destekleyecegini umuyorum şu anda biraz pahalı ama fiyatları da zamanla düşecektir artık dana gibi kasalardan kurtulmanın vakti gelmişte geçiyordu bile...
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Kaan* 8 yıl
Buna ekstradan hdd takılıyorsa download pc olabilir. (videonun tamamını izlemedim)
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wardak 8 yıl
830 tl civarına başka markaların daha güçlü donanımlı olanı var. 2GB ram ve 500 GB hdd gibi. aynı özellikte netbook lar varken bu ürünleri almak mantıksız gibi. bu ürünlerin en donanımlısı en fazla 400 500tl civarında olmalı ki oyle boyle satılsın. bu videodaki ürünse bence en fazla 300tl eder. eger gercekten 800tl yse ne kadar satarlar merak ediom.
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aspirin_00 8 yıl
gerçekten 800 tl mi o fiyata iyi masaustu toplanır.
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TELESCOPE 8 yıl

aspirin_00

gerçekten 800 tl mi o fiyata iyi masaustu toplanır.


bu zamanda iyi para 800 tl, bizim kapıcının maaşı
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prosecutor 8 yıl
Bu fiyata satılmaz o ne öyle 800 tl
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CASmIO 8 yıl
firefox 4.0 beta ve chrome 7.0 beta ION ve diğer grafik hızlandırıcıları destekliyor, saygılar.
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DH Misafiri 8 yıl
aslinda urun hardware olarak foxconn'un urunu, viewsonic de foxconn. urun uzerindeki mıknatısların temel fonksiyonu opsiyonel olarak gelen optik surucu ile butunluk saglanması. optik surucu alirsaniz şık bir sekilde kullanabiliyorsunuz, muknatıslar optik surucuyu tutuyor..dikkat ederseniz videodaki beyaz ayakta gorebilirsiniz, ayagin bir tarafi daha genis, optigi kullandiginizda bu genis tarafa cihazi yerlestiriyorsunuz. urunun ion yaninda d510 modeli de var bu model uzerinde ayrica broadcom yongasi kullanarak HD destegi guclendirilmis. ayrica urunun parlak beyazi yaninda parlak siyah rengi de bulunuyor.
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