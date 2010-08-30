Pro2000 Netbox: Modem Boyutunda PC video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
Intel'in atom platformu sayesinde PC'ler modem boyutlarına kadar indiler. Pro2000 Pd301 modem kadar alanda tam fonksiyonlu bir PC'nin özelliklerini sunuyor.
Intel'in atom platformu sayesinde PC'ler modem boyutlarına kadar indiler. Pro2000 Pd301 modem kadar alanda tam fonksiyonlu bir PC'nin özelliklerini sunuyor. Parlak beyaz kasası ve kablosuz ağ anteniyle görünüş olarak da ADSL modemleri andıran Pd301, bakalım oturma odalarımızda ya da ofislerde yer bulabilecek kadar yetenekli mi?
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Ofis diyince neden hep akla sekreter işi microsoft office ürünleri geliyor anlamış değilim. Autocad gibi diğer programlarla da test edilse bence iyi olurdu.
Bu şekilde daha çok ürün incelemesi bekliyorum haliyle.
bu zamanda iyi para 800 tl, bizim kapıcının maaşı