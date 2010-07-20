Prolimatech yeni işlemci soğutucusu Super Mega'yı duyurdu

Prolimatech, Super Mega isimli yeni işlemci soğutucusunu duyurdu. Hali hazırda satışta olan Megahelms modelinin geliştirilmiş bir versiyonu olduğu belirtilen, 130 x 74 x 158.7 mm boyutlarında ve 980 gram ağırlığındaki soğutucu, her biri 6mm bakır tabanlı 6 adet ısı borusuna, Bakır tabana ve çok sayıda Alüminyum yaprağa sahip.

İki adet 120mm veya 140mm fanla kullanılabilen Super Meag, Intel ve AMD'nin güncel tüm işlemcileriyle kullanılabiliyor. Kutu içeriğine PK-1 termal macunun da eklendiği Prolimatech Super Mega, Ağusto ayının sonuna doğru 69.90 Avro seviyesindeki etiket fiyatıyla, Avrupa pazarında kullanıcıların beğenisine sunulacak.