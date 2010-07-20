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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Prolimatech yeni işlemci soğutucusu Super Mega'yı duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
7,5b
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5
Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Prolimatech, Super Mega isimli yeni işlemci soğutucusunu duyurdu. Hali hazırda satışta olan Megahelms modelinin geliştirilmiş bir versiyonu olduğu belirtilen, 130 x 74 x 158.7 mm boyutlarında ve 980 gram ağırlığındaki soğutucu, her biri 6mm bakır tabanlı 6 adet ısı borusuna, Bakır tabana ve çok sayıda Alüminyum yaprağa sahip.

İki adet 120mm veya 140mm fanla kullanılabilen Super Meag, Intel ve AMD'nin güncel tüm işlemcileriyle kullanılabiliyor. Kutu içeriğine PK-1 termal macunun da eklendiği Prolimatech Super Mega, Ağusto ayının sonuna doğru 69.90 Avro seviyesindeki etiket fiyatıyla, Avrupa pazarında kullanıcıların beğenisine sunulacak.


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mehmetgirgin 9 yıl
araba radyatörü gibi
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Virinom 9 yıl
heralde artık bir yıl 13 aydan oluşuyor balsanıza ağusto ayı diye bir ay daha çıkmış [8B]
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max975 9 yıl
kasaya sığdıktan sonra sorun yok
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DH Misafiri 9 yıl
Bendeki hyper 212 andırıyor fakat bunda bakırda serpmişler, kendinden emin duruyor.
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DH Misafiri 9 yıl
Bendeki hyper 212 andırıyor fakat bunda bakırda serpmişler, kendinden emin duruyor.
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