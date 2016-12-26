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Prostat kanseri tedavisinde yeni gelişme

Geliştirilen yeni tedavi prostat kanserinin tedavisine yeni bir çözüm getiriyor. Bu sayede ileri safhalara henüz ulaşmamış hastalarda prostatın tamamı alınmadan tedavi mümkün olabilir.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Metehan Göktaş
Yazar
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Prostat kanseri tedavisinde yeni gelişme

Günümüzde erkeklerde görülen hastalıklar sıralamasında 2. sırada bulunan ve kanser tanısı konulan her 3 erkekten 1’inde görülen prostat kanserinin tedavisine uzmanlar yeni bir yöntem ekleyeceğe benziyor.

Şu ana dek prostat kanserinde kanserin tedavisi için radyoterapi, hormonla tedavi ve cerrahi yöntemler uygulanıyordu. Bu yöntemler gerek bütün vücuda uygulanması sebebiyle yan etkilerinin geniş çapta olması gerekse de erkeklik hormonu diye bilinen androjenlerin tedavi amaçlı baskılanması sebebiyle vücutta bazı istenmeyen sonuçlara neden olmaktaydı.

Etken Madde Lazer ile Aktive Oluyor 

Geliştirilen yeni yöntem sayesinde tedavi lokal bir şekilde yapılıyor ve bu sayede yan etkileri büyük ölçüde azalmış oluyor. Yeni tedavide bentik bakterilerden (denizin derinliklerinde yaşayan bakterilerden) elde edilen ve ışığa duyarlı oldukça özel bir molekül olan WST11 hastaya veriliyor.

Ardından perineumdan (anüs ve testis arası bölge) prostat bezine fiber optik kablolarla çalıştırılan kırmızı bir lazer ulaştırılıyor. Lazer ışığının açılmasıyla WST11 maddesi aktive oluyor ve bölgeye radikal molekülleri salınıyor. Bu sayede sadece prostat bezindeki kanser hücreleri harap edilmiş oluyor ve çevre hücreler klasik yöntemlere göre çok daha az etkilenmiş oluyor.

Yüksek İyileşme Oranı 

Bununla birlikte aktarılanlara göre çalışma 415 katılımcıyla gerçekleştirilmiş ve hastaların yarısında iyileşme gözlemlenmiş ki bu da geleneksel yöntemlerde görülen ortalama %14’lük başarı oranından oldukça yüksek.

Öte yandan çalışma şu anda yalnızca henüz orta ve başlangıç safhasında bulunan hastalarda etkili. Umarız yeni tedavi ileri safhalardaki hastalara da uygulanabilir hale gelir. Son olarak London Üniversitesi hastanesinden baş araştırmacı Mark Emberton gelişmeyi prostat kanseri tedavisinde oldukça büyük bir çalışma olduğunu belirtti ve prostat dokusunun korunması sebebiyle kanserin tedavisi için iyi bir haber şeklinde değerlendirdi.


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selcuksert38 2 yıl en beğenilen
bilimsel araştırma ve istatistik bilgidir.
her iki erkekten biri prostat kanseri olma riski taşır.
50 yaşından sonra senede bir kez rutin kan idrar testi gerekli hallerde ultrason veya mrg /mr/mri çektirmek gerekir.
geç farkedilirse tedaviye rağmen kurtulma ve yaşam süresi çoz azdır. genellikle karaciğer beyin veya kemik dokuya sıçrama yapar.
not: sağlık çalışanıyım
bilimsel araştırma ve istatistik bilgidir.her iki erkekten biri prostat kanseri olma riski taşır.50 yaşından sonra senede bir kez rutin kan idrar testi...
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join4freee 2 yıl
"...Ardından perineumdan (anüs ve testis arası bölge) prostat bezine fiber optik kablolarla çalıştırılan kırmızı bir lazer ulaştırılıyor."
Eve fiber girmeden yaşlanıp gideceğiz.
Bu gidişle ileride *ötümüze fiberi döşeyecekler...
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Umutcan 2 yıl
45-50 yaşından büyük her erkek düzenli prostat kontrolü yaptırmalı. Risk yaş ilerledikçe artıyor.
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deoksiriboz1001 2 yıl
dedeler için iyi haber

şaka bir yana 90 yaş sonrası erkeklerde prostat kanseri görülme oranı yüzde 80 lere çıkıyor. tabi yavaş gelişen bir kanser olduğu için o yaştan sonra müdahale etmenin bir anlamı kalmıyor.
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kadirirdem 2 yıl
İşte Teknolojiyi en çokta bunun için seviyorum.Keşke Kansere de kökten bir çare bulunsa.
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selcuksert38 2 yıl en beğenilen
bilimsel araştırma ve istatistik bilgidir.
her iki erkekten biri prostat kanseri olma riski taşır.
50 yaşından sonra senede bir kez rutin kan idrar testi gerekli hallerde ultrason veya mrg /mr/mri çektirmek gerekir.
geç farkedilirse tedaviye rağmen kurtulma ve yaşam süresi çoz azdır. genellikle karaciğer beyin veya kemik dokuya sıçrama yapar.
not: sağlık çalışanıyım
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aspirin_00 2 yıl
lazersiz şunu geliştirseler.... misal hap...
düşüncesi bile insanı öldürüyor...
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