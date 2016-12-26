Prostat kanseri tedavisinde yeni gelişme





Günümüzde erkeklerde görülen hastalıklar sıralamasında 2. sırada bulunan ve kanser tanısı konulan her 3 erkekten 1’inde görülen prostat kanserinin tedavisine uzmanlar yeni bir yöntem ekleyeceğe benziyor.

Şu ana dek prostat kanserinde kanserin tedavisi için radyoterapi, hormonla tedavi ve cerrahi yöntemler uygulanıyordu. Bu yöntemler gerek bütün vücuda uygulanması sebebiyle yan etkilerinin geniş çapta olması gerekse de erkeklik hormonu diye bilinen androjenlerin tedavi amaçlı baskılanması sebebiyle vücutta bazı istenmeyen sonuçlara neden olmaktaydı.

Etken Madde Lazer ile Aktive Oluyor

Geliştirilen yeni yöntem sayesinde tedavi lokal bir şekilde yapılıyor ve bu sayede yan etkileri büyük ölçüde azalmış oluyor. Yeni tedavide bentik bakterilerden (denizin derinliklerinde yaşayan bakterilerden) elde edilen ve ışığa duyarlı oldukça özel bir molekül olan WST11 hastaya veriliyor.

Ardından perineumdan (anüs ve testis arası bölge) prostat bezine fiber optik kablolarla çalıştırılan kırmızı bir lazer ulaştırılıyor. Lazer ışığının açılmasıyla WST11 maddesi aktive oluyor ve bölgeye radikal molekülleri salınıyor. Bu sayede sadece prostat bezindeki kanser hücreleri harap edilmiş oluyor ve çevre hücreler klasik yöntemlere göre çok daha az etkilenmiş oluyor.

Yüksek İyileşme Oranı

Bununla birlikte aktarılanlara göre çalışma 415 katılımcıyla gerçekleştirilmiş ve hastaların yarısında iyileşme gözlemlenmiş ki bu da geleneksel yöntemlerde görülen ortalama %14’lük başarı oranından oldukça yüksek.

Öte yandan çalışma şu anda yalnızca henüz orta ve başlangıç safhasında bulunan hastalarda etkili. Umarız yeni tedavi ileri safhalardaki hastalara da uygulanabilir hale gelir. Son olarak London Üniversitesi hastanesinden baş araştırmacı Mark Emberton gelişmeyi prostat kanseri tedavisinde oldukça büyük bir çalışma olduğunu belirtti ve prostat dokusunun korunması sebebiyle kanserin tedavisi için iyi bir haber şeklinde değerlendirdi.