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Tesla’nın Süperşarj istasyonlarına heyecan verici güncelleme

Tesla sahiplerinin araçlarını ücretsiz ve çok hızlı şarj edebilmesine olanak tanıyan Süperşarj istasyonları, çok yakında fosil yakıtların avantajını ortadan kaldıracak bir güncellemeye uğrayacak.
2 yıl
14,7b
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35
Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Tesla, eletrikli otomobil dünyasını kendi üslubunca şekillendirmeye devam ediyor. Sektörün çok önünde giden şirketin Model 3 için çalışmalarını hızlandırdığı şu günlerde yeni bir düzenlemeye daha hazırlandığı Elon Musk’ın sosyal medyadan yanıtladığı sorularda açık edildi.

Bir kullanıcının Süperşarj istasyonlarına bir güncelleme planlanıp planlanmadığına yönelik soruya yanıt veren Musk, Superşarj istasyonlarının üçüncü sürümünün yakında lanse edileceğini açık etmişti. Kullanıcının Süperşarj istasyonlarındaki güç çıkışının 350kWh olabilir mi şeklindeki sorusuna ise 350 kWh’ın çocuk oyuncağı kalacağını söyleyen Musk, heyecan yaratmayı başardı.

Tesla’nın Süperşarj istasyonlarına heyecan verici güncelleme
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10 Dakikada Tam Şarj Hayal mi? 

Halihazırda mevcuttaki Süperşarj istasyonlarının büyük bir çoğunluğu 120kWh güç aktarabiliyor. Bu da yaygın olarak kullanılan Model S 75D’nin Süparşarj istasyonlarında tam şarja yarım saat civarında ulaşabilmesi anlamına geliyor. Eğer Musk 350kWh için çocuk oyuncağı ifadesini kullanıyorsa 700kWh gibi bir rakamdan bahsediyor olabilir.

Buradan yola çıkarak bir hesaplama yaparsak 700kWh’lik kapasiteye sahip bir Süperşarj istasyonu 10 dakika civarında bir sürede aynı aracı şarj edebilir hale gelecek. Bu da 10 dakikalık şarj ile 400km yol gidilebileceği anlamına geliyor. Akaryakıt istasyonlarındaki benzin pompaları dakikada yaklaşık 30-40 litre arasında yakıt pompalayabiliyor. Yani ortalama bir otomobilin deposu iki dakika içinde tam olarak doluyor. Eğer bir otomatik ödeme sistemi kullanmıyorsanız ödeme işlemi ile birlikte yakıt alımınız en az 5 dakika sürüyor.

Buradan yola çıkarak, Süperşarj istasyonunda ödemeyle vakit kaybetmeyeceğinizi de düşünürsek 10 dakika son derece makul bir zaman haline geliyor. Bu da elektrikli araçların en büyük handikaplarından birinin yavaş yavaş ortadan kalkmaya başladığına çok güzel bir kanıt olacaktır.

2012 yılında Tesla’nın CTO’su JB Straubeli Tesla’nın Süperşarj istasyonlarındaki vizyonunu 5-10 dakika içinde araçların şarj olabilmesi olarak açıklamıştı. O dönem için zor bir hayal görünen bu olay, Süperşarj V3 ile birlikte gerçek olabilir. Tesla’nın 2017 yol haritası içinde bu hamlesinin de yer aldığı iddialar arasında.


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12 Angry Men 2 yıl en beğenilen
Adamlara helal olsun çalışıp üretiyorlar, halkının refah seviyesini yükseltiyorlar. Bizdekilerde nasıl daha fazla vergi alırız onu düşünüyorlar.
1 Yanıt Yanıtla +43
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BekirTemel 2 yıl
Ben günümüz dünyasında hızlı hareket etmenin çok önemli görüldüğü şu zamanda, 10 dakikada da 5 dakikada da tam şarjın mümkün olacağına şüphem yok ancak önemli olan bu hızın batarya performansına yada ömrüne nasıl bir etkisi olacağıdır eğer olumsuz bir yönü olamaz ise mükemmel bir iş başarmış olurlar.
Ben günümüz dünyasında hızlı hareket etmenin çok önemli görüldüğü şu zamanda, 10 dakikada da 5 dakikada da tam şarjın mümkün olacağına şüphem yok ancak önemli ...
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1 Yanıt Yanıtla +22
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12 Angry Men 2 yıl SigSauer6
Orijinalden alıntı: SigSauer6
Orijinalden alıntı: 12 Angry Men

Adamlara helal olsun çalışıp üretiyorlar, halkının refah seviyesini yükseltiyorlar. Bizdekilerde nasıl daha fazla vergi alırız onu düşünüyorlar.


TESLA devlet değil, bir şirket.Şirketler vergi almazlar.Ayrıca sende laf ebeliği yapıcağına git oku , kur şirketine nerede kuracaksan refah seviyemizi yükselt.

Amerika devleti şirketleri destekliyor, bizdeki gibi devletin kurumlarını özelleştirip satıp betona yatırım yapmıyorlar. Her yer imam hatip okulları açmıyorlar, bilime,teknolojiye yatırım yapıyorlar. Ayrıca elon musk trumpın danışmanı oldu.
Senin gibileri görünce şu sözün ne kadar doğru olduğunu görüyorum. ''Her toplum, layık olduğu şekilde yönetilir''
Orijinalden alıntı: SigSauer6Orijinalden alıntı: 12 Angry MenAdamlara helal olsun çalışıp üretiyorlar, halkının refah seviyesini yükse...
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1 Yanıt Yanıtla +22
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DH Misafiri 2 yıl
Adamlarin yaptigi olay gercekten heyecan verici, sizin karsilastirmaniz bir sirketle devletin vergi yasasini karsi karsiya getirmissiniz ,yoksa tesla bagimsizlikmi ilan etti._
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Seleric 2 yıl
bizde olsa şarj istasyonunun önünde 30 tane godaman poz verirdi
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Xeblion 2 yıl
bizimkiler hala çakma cadillac yapamadı
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underlater 2 yıl
Araçların üst kısmına güneş paneli de yerleştirseydi bence çok iyi olurdu. Kışın araçta elektrik yok ve yolda kaldığınızı düşünün. Hava açıksa güneş pili sayesinde en azından aracı sıcak tutabilirsiniz. Veya aracı ağırda olsa hareket ettirir bir şarj istasyonuna veya bir yokuşa getirebilir. Yokuştan aşağı bıraktınız mı arabayı aküler dolmaya başlar :) Üretecek senaryo çok aslında ama öncelikle elektriği kendi üretecek sistemleri entegre etmek gerek araçlarına...
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talsuv61 2 yıl
bize elektrikli arabalar gelsin % 1000 zamlanırlar, hem elektrik hem araba
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RaptorFX 2 yıl
2020de fosil yakıt yasaklanacak denildiğinde gülenlere gelsin...
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aycibin 2 yıl
ipad'in adaptörü daha hızlı şarj ediyor onu kullansınlar :)
10dk baya iddialı süre hakikaten.B ve C segment'te daha çok model üretilirse TR'de de görebiliriz.tabi prius'a yaptıkları muameleyle olmaz o işler.
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artcraft35 2 yıl
bu süper şarj istasyonu bedava mı anlamadım ben
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vezir101 2 yıl artcraft35
artcraft35

bu süper şarj istasyonu bedava mı anlamadım ben

Kaliforniya da teşvik amacı ile şuan için bedava. Yani aracı aldıktan sonra yakıt ücretsiz. Bizde hayal gibi
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Virtual Reality 2 yıl artcraft35
artcraft35

bu süper şarj istasyonu bedava mı anlamadım ben

Evet. Tesla Model S serisi alana. Tesla'nın şarj istasyonlarını kullanmak bir ömür bedava. Model 3 serisi için opsiyonel olacak. Model X de durum nedir bilmiyorum.

Tesla'nın şarj istasyonları elektriğini güneş enerjisinden sağladığı için Tesla şirketinin bu hizmetten pekte zararı yok.
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kadirirdem 2 yıl
Yukarıdaki yorumlarda denilenler gibi bataryaya zarar vermeden mümkünse gerçekten süper hatta telefonlarda da kullanalım bu teknolojiyi...
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ankaland 2 yıl
onlar çalışsın.. 2023 yılında bizim otomobil piyasaya çıktığında bir tane otomobil yollarda göremeyeceksiniz.. adamlar uçan araba yapacak.. tüm yollar yerli otomobile kalacak..
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