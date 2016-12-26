Tesla’nın Süperşarj istasyonlarına heyecan verici güncelleme

Tesla, eletrikli otomobil dünyasını kendi üslubunca şekillendirmeye devam ediyor. Sektörün çok önünde giden şirketin Model 3 için çalışmalarını hızlandırdığı şu günlerde yeni bir düzenlemeye daha hazırlandığı Elon Musk’ın sosyal medyadan yanıtladığı sorularda açık edildi.

Bir kullanıcının Süperşarj istasyonlarına bir güncelleme planlanıp planlanmadığına yönelik soruya yanıt veren Musk, Superşarj istasyonlarının üçüncü sürümünün yakında lanse edileceğini açık etmişti. Kullanıcının Süperşarj istasyonlarındaki güç çıkışının 350kWh olabilir mi şeklindeki sorusuna ise 350 kWh’ın çocuk oyuncağı kalacağını söyleyen Musk, heyecan yaratmayı başardı.

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10 Dakikada Tam Şarj Hayal mi?

Halihazırda mevcuttaki Süperşarj istasyonlarının büyük bir çoğunluğu 120kWh güç aktarabiliyor. Bu da yaygın olarak kullanılan Model S 75D’nin Süparşarj istasyonlarında tam şarja yarım saat civarında ulaşabilmesi anlamına geliyor. Eğer Musk 350kWh için çocuk oyuncağı ifadesini kullanıyorsa 700kWh gibi bir rakamdan bahsediyor olabilir.

Buradan yola çıkarak bir hesaplama yaparsak 700kWh’lik kapasiteye sahip bir Süperşarj istasyonu 10 dakika civarında bir sürede aynı aracı şarj edebilir hale gelecek. Bu da 10 dakikalık şarj ile 400km yol gidilebileceği anlamına geliyor. Akaryakıt istasyonlarındaki benzin pompaları dakikada yaklaşık 30-40 litre arasında yakıt pompalayabiliyor. Yani ortalama bir otomobilin deposu iki dakika içinde tam olarak doluyor. Eğer bir otomatik ödeme sistemi kullanmıyorsanız ödeme işlemi ile birlikte yakıt alımınız en az 5 dakika sürüyor.

Buradan yola çıkarak, Süperşarj istasyonunda ödemeyle vakit kaybetmeyeceğinizi de düşünürsek 10 dakika son derece makul bir zaman haline geliyor. Bu da elektrikli araçların en büyük handikaplarından birinin yavaş yavaş ortadan kalkmaya başladığına çok güzel bir kanıt olacaktır.

2012 yılında Tesla’nın CTO’su JB Straubeli Tesla’nın Süperşarj istasyonlarındaki vizyonunu 5-10 dakika içinde araçların şarj olabilmesi olarak açıklamıştı. O dönem için zor bir hayal görünen bu olay, Süperşarj V3 ile birlikte gerçek olabilir. Tesla’nın 2017 yol haritası içinde bu hamlesinin de yer aldığı iddialar arasında.