Protez altıncı parmak: ThirdThumb

3D yazıcılarla hazırlanan protezlerin, kaza ya da hastalıklar sonucunda herhangi bir uzvunu kaybeden insanların vücutlarına eklenerek bu kişilere yardımcı olduğunu daha önce görmüştük. Kraliyet Sanat Koleji(Royal Collage of Art)’nde yüksek lisans öğrencisi olan Dani Clode ise 3D yazıcıyla hazırladığı protezleri, alışık olduğumuzun aksine, sağlıklı bir insan vücuduna yerleştirme fikri üzerine çalışmış ve ortaya sıra dışı bir ürün çıkarmış. Clode’un geliştirdiği Third Thumb isimli protez parmak bilekten ele bağlanarak altıncı bir parmağa sahip olmanızı sağlıyor.

İki küçük motora sahip olan Third Thumb’ın motorları bağlantı kablolarıyla bataryanın da yer aldığı bilekliğe uzanıyor. Rahat hareket imkanı sunmak adına esnek bir malzemeden üretilen Third Thumb’ın kontrolü ise ayaklarla sağlanıyor. Ayağa yerleştirilen basınç sensörleri ayağın hareketini bluetooth aracılığıyla Third Thumb’ın motorlarına iletiyor ve parmak hareket ediyor. Ayak kontrolü oldukça zor görünse de Clode’a göre Third Thumb’ı kullanmak otomobili kullanmak için gaz ve fren pedallarını aynı anda kontrol etmekten bile daha kolay.

Yeni Bir Protez Anlayışı

Doni Clode; piyano çalmak, araba sürmek ve dikiş makinesi kullanmak gibi günlük hayatta yapılan bazı işlerde insanların ayaklarıyla farklı şeyleri kontrol edebildiğini ve böylece Third Thumb’ın da kullanımına alışacaklarını düşünüyor. Clode’u böyle bir protez üretmeye iten şey ise protez kelimesinin kökeni. Clode, protez kelimesinin günümüzdeki kullanımının aksine aslında eklemeyi, yerine koymayı ya da değiştirmeyi değil, genişletmeyi ifade ettiğini söylerken bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz teknolojik uzuvların düşündüğümüz kadar uzak olmadığını da ortaya koyuyor.

Henüz sadece prototip halinde olan Third Thumb, ticari kullanıma sunulup yaygınlık kazanır mı, bilinmiyor ancak Thinder Thumb’ın tanıtım videosunda görüldüğü üzere altıncı parmak hissi deneyenleri oldukça etkilemiş.

[vimeo=https://vimeo.com/220291411]

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-4675060/Third-Thumb-printed-prosthetic-provides-fine-motor-control.html