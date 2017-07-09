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Elektrikli araç satışlarında Toyota C-HR şampiyon

Ülkemizde elektrikli araçlara olan ilgi giderek büyüyor. Yılın ilk yarısında satışlarda yüzde 330 artış yaşanırken satışların şampiyonu da Toyota C-HR modeli oldu.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Ekrem71
Haber Editörü
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Ülkemizde yavaş yavaş kendisini göstermeye başlayan elektrikli araçların satışları da dikkat çekiyor. Tüketiciler geçen yıldan daha fazla elektrikli araçlara yönelmeye başlamış durumda.

 

İlgi büyüyor

 

Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Platformu (TEHAD) verilerine göre, elektrikli araç satışlarında büyük yükseliş yaşandı. Aslında satış rakamları henüz binlerle ifade edildiği için artışlar oranları da üç haneli oluyor. İlk olarak bunu belirtmek gerek.

 

Yılın ilk yarısında toplam 1434 elektrikli araç satışı olurken, geçen yıl aynı döneme göre yüzde 330 artış yaşandı. Rakam hibrid ve sadece elektrikli rakamlarını içeriyor. Ayırmak gerekirse 1401-33 şeklinde bir sıralama mevcut.

 

Ülkemizde şarj istasyon ağı yeterince yaygın olmadığı için tüketiciler de elektrikli araçlara yönelmiyor. Sadece elektrikli olarak BMW i3 modeli 28 adet satmış ve geçen yıla göre iyi bir artış yakalamış. Diğer bir elektrikli model Renault Zoe ise düşüş yaşadı ve 5 adet satış yapabildi.

 

Ayrıca Bkz. "Hyundai IONIQ ön inceleme: Türkiye'ye de geliyor!"

Hibrid olarak ise yılın şampiyonu Toyota C-HR oldu. Yeni ÖTV düzenlemelerinin de etkisiyle 1203 adet satan model rekor kırdı. Onun haricinde diğer en çok satan hibrid araç Toyota Yaris oldu. RAV 4 ise 40 adet sattı. Ülkemizde erken işe girişmenin de etkisiyle Toyota ipi önde göğüslemiş durumda.

 

Diğer bir dikkat çeken veri ise Haziran ayında piyasaya giren Hyundai Ionic modeli 23 adet satış rakamı yakalamış. Bu da önümüzdeki dönemde Toyota’ya sıkı bir rakip olacağını gösteriyor.

 

Ülkemizde elektrikli araçlara olan devlet teşviği ve indirimleri devam edecek. Bu bakımdan satışların katlanarak artması bekleniyor. 

 

http://tehad.org/2017/07/08/hibrid-otomobil-satisi-43-kat-artti/ Yorum Yaz
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LambayaFunfDe 2 yıl en beğenilen
Bence çoğu kişi chr den başka elektrikli araba olduğunu bilmiyor.
Bi de f/p konusunda alayını ağlatır satılması normal
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Hasan07-36 2 yıl
Bence haberde Toyota C-HR; BMW i3, Renault Zoe gibi araçlarla aynı klasmanda gösterilmiş gibi olmuş. BMW i3 ve Renault Zoe tamamen elektrikli araçlar. Toyota C-HR ise hibrit. Mesela ben de düşük menzilleri nedeniyle i3 ve Zoe'yi tercih etmem ama yakıt koydukça gittiği için C-HR'yi tercih edebilirim.
Bence haberde Toyota C-HR; BMW i3, Renault Zoe gibi araçlarla aynı klasmanda gösterilmiş gibi olmuş. BMW i3 ve Renault Zoe tamamen elektrikli araçlar. Toyota C-...
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yesil1026 2 yıl
En az 50 kWh pil standart olsa şu elektrikli araçlarda çok daha iyi gider. Ah, ah zaten Ankara'dan doğru düzgün çıktığım yok, şehir içi için i3 tam bana hitap ediyor ama pahalı. Model 3 de Türkiye'de satılacak olsa i3'ten aşağı olmaz fiyat olarak. Nissan ise hiç oralı bile olmuyor. Renault desen pil kirası diye bir illet var. CH-R alıyor millet de doğal olarak. Tam elektrikli olmasa da. Tek sıkıntı arka tarafı çok klostrofobik, karanlık. EŞarj diye birşey var bildiğim kadarıyla, elektrikli araçları şarj etmek için, AVM'lerde ve bazı noktalarda var, soran arkadaşlara hitaben.
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snoppy 2 yıl
Kia'nın Niro'su var. Bazı eksiklikleri olmasına rağmen tasarımı C-HR'den çok daha güzel bence. Henüz ülkemiz pazarına giriş yapmadı maalesef.
kia.com/...
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dobrasam 2 yıl
öncelikle ortada bir cehalet var madem öyle aydınlatalım sizleri, ilk olarak araç hibrit yani elektrik destekli olmakla birlikte akaryakıt ile çalışan bir sisteme sahip bu ne anlama geliyor peki priz arama fişe takma olayı yok, araç hareket halinde iken kendi kendini şarj ediyor ve daha çok verimli çalışıyor ve uzun yol kısa yol olayı yok bu yüzden şuan itibariyle alınacak en mantıklısı Toyota chr, elektrikli araç satın alacak olan insanlar bayilere gitmeden uzun süre araştırma yapıp öyle karar kılıyor
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alemburda34 2 yıl
demekki reklamlar boşa değil.
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HajHaj 2 yıl Angel of the Lord
Tesla'nın supercharger koyacağı yerler belli.
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MetalWave 2 yıl
yaris hybrid e teşvik yapılmadığı için satışı düşük kaldı. ben 2013 yaris hybrid e sahibim.
prius 3 adet satılmış
c-hr şeklinden çok kazandı yoksa prius ile aynı motora sahip
onu boşverde ötv de indirip mtv yi unutana ne demeli! C-HR hybrid i almayıp 1.2 seçenlerin çoğu mtv den dolayı kaçıyor.
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arel.gr 2 yıl
forumu aziz öğretilerinizden mahrum bırakmayın !!!!
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arel.gr 2 yıl
forumu aziz öğretilerinizden mahrum bırakmayın !!!!
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V4LKyR 2 yıl
Yeteri kadar param olsaydı kesinlikle TAM ELEKTRİKLİ bir araba alırdım. Range Roverlardan bilmem Mercedes S serilerinden falan daha iyi bir seçim olurdu, param da cebimde kalırdı.
Çünkü para herşeydir.
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dr20mouse 2 yıl
Şehir içi iyiler ama uzun yolda kullanacak adam için iyi bir seçenek değil bence ne zaman 10 dakikaya dolan pili olup en az 500 km menzil veren araç yaparlar işte o zaman benzin dizel hakkın rahmetine kavuşur. Bide piller 5 yıl kapasitesinin %80'ini korumalı tabi
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srkntatli 2 yıl dr20mouse
Tesla model S P100D var 550 km menzil tam dolum 40 dk.
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SkewCurrent 2 yıl
Bu araç Türkiye'deki bir kazasında feci bir şekilde alev aldı. Alevden mi bilmiyorum ama araç içindeki iki kişi hayatını kaybetti.
Haber: cnnturk.com/...
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