Elektrikli araç satışlarında Toyota C-HR şampiyon

Ülkemizde yavaş yavaş kendisini göstermeye başlayan elektrikli araçların satışları da dikkat çekiyor. Tüketiciler geçen yıldan daha fazla elektrikli araçlara yönelmeye başlamış durumda.

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Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Platformu (TEHAD) verilerine göre, elektrikli araç satışlarında büyük yükseliş yaşandı. Aslında satış rakamları henüz binlerle ifade edildiği için artışlar oranları da üç haneli oluyor. İlk olarak bunu belirtmek gerek.

Yılın ilk yarısında toplam 1434 elektrikli araç satışı olurken, geçen yıl aynı döneme göre yüzde 330 artış yaşandı. Rakam hibrid ve sadece elektrikli rakamlarını içeriyor. Ayırmak gerekirse 1401-33 şeklinde bir sıralama mevcut.

Ülkemizde şarj istasyon ağı yeterince yaygın olmadığı için tüketiciler de elektrikli araçlara yönelmiyor. Sadece elektrikli olarak BMW i3 modeli 28 adet satmış ve geçen yıla göre iyi bir artış yakalamış. Diğer bir elektrikli model Renault Zoe ise düşüş yaşadı ve 5 adet satış yapabildi.

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Hibrid olarak ise yılın şampiyonu Toyota C-HR oldu. Yeni ÖTV düzenlemelerinin de etkisiyle 1203 adet satan model rekor kırdı. Onun haricinde diğer en çok satan hibrid araç Toyota Yaris oldu. RAV 4 ise 40 adet sattı. Ülkemizde erken işe girişmenin de etkisiyle Toyota ipi önde göğüslemiş durumda.

Diğer bir dikkat çeken veri ise Haziran ayında piyasaya giren Hyundai Ionic modeli 23 adet satış rakamı yakalamış. Bu da önümüzdeki dönemde Toyota’ya sıkı bir rakip olacağını gösteriyor.

Ülkemizde elektrikli araçlara olan devlet teşviği ve indirimleri devam edecek. Bu bakımdan satışların katlanarak artması bekleniyor.