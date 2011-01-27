QNAP VioStor VS-2008 video inceleme [ileri düzey video güvenlik sistemi]

Ülkemizde ağ depolama sunucularıyla tanınan QNAP, VioStor markası altında ağ video kamera kayıt sunucuları da üretmekte. Bu videomuzda giriş seviyesi güvenlik sistemi VS-2008'i inceliyoruz.
aspirin_00 o ürüne o kadar para verenekadar nette onca ip came programları var onları kullanırım. fuzuli resmen o parayla tb alırsınız yazık gerçekten ne camerası var nede başka birşey boş kasa hdd yide biz alacaz olduuu..
daysleeperxp webdenal.com/... model ismi farklı ama görüntü aynı, buysa fiyat pahalı.
hoca bi kere en basiti hangi programı kurarsan kur windows en fazla 16 kullanıcının bağlanmasına izin vercektir ayrıca kıymetli verilerini bir kere kaybetsen böyle düşünmezsin sanırım:)
model ismi farklı ama görüntü aynı, buysa fiyat pahalı.
maalesef o baska bir modeli,
bahsi gecen model ve fiyati icin
teknolojiadresim.com/...
:) 2200 TL civarinda fiyati.
qnap iyidir guzeldir. bu aletin nas'tan farki IP uzerinden alacagi 8 videoyu isleyerek hareket var mi bakabilmesi, encode ederek diske yazabilmesi ve yazilimi.
pahali bir video oynatici ve kaydedici olarak dusunebilirsiniz. fiyati... ucuk.
bu ve bu gisi sistemleri BOŞ kutuyu cok iyi satıyorlar heralde bukadar pahalı olduguna göre
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Sözüm bu markaya değil tüm markalara geçerlidir.