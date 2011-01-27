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QNAP VioStor VS-2008 video inceleme [ileri düzey video güvenlik sistemi]

8 yıl
47,8b
1
Zamazingo
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Ülkemizde ağ depolama sunucularıyla tanınan QNAP, VioStor markası altında ağ video kamera kayıt sunucuları da üretmekte. Bu videomuzda giriş seviyesi güvenlik sistemi VS-2008'i inceliyoruz.


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hyasing40 7 yıl
Acaba video streaming server olarakta kullanılabilirmi?
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DH Misafiri 8 yıl
Nasıl gerekmismiş bakayım neymiş o programların adı hep sallıyon.
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aspirin_00 8 yıl
o ürüne o kadar para verenekadar nette onca ip came programları var onları kullanırım. fuzuli resmen o parayla tb alırsınız yazık gerçekten ne camerası var nede başka birşey boş kasa hdd yide biz alacaz olduuu..
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hyasing40 7 yıl
aspirin_00

o ürüne o kadar para verenekadar nette onca ip came programları var onları kullanırım. fuzuli resmen o parayla tb alırsınız yazık gerçekten ne camerası var nede başka birşey boş kasa hdd yide biz alacaz olduuu..


hoca bi kere en basiti hangi programı kurarsan kur windows en fazla 16 kullanıcının bağlanmasına izin vercektir ayrıca kıymetli verilerini bir kere kaybetsen böyle düşünmezsin sanırım:)
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daysleeperxp 8 yıl
webdenal.com/...
model ismi farklı ama görüntü aynı, buysa fiyat pahalı.
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oasisngn 7 yıl

daysleeperxp

webdenal.com/...

model ismi farklı ama görüntü aynı, buysa fiyat pahalı.

maalesef o baska bir modeli,
bahsi gecen model ve fiyati icin
teknolojiadresim.com/...
:) 2200 TL civarinda fiyati.

qnap iyidir guzeldir. bu aletin nas'tan farki IP uzerinden alacagi 8 videoyu isleyerek hareket var mi bakabilmesi, encode ederek diske yazabilmesi ve yazilimi.
pahali bir video oynatici ve kaydedici olarak dusunebilirsiniz. fiyati... ucuk.
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JrMaster 8 yıl
bu ürünlerin 400-500tl den aşağı olan fiyatı yok fiyatlandırmalarına deli oluyorum bi nas sistem alayım dedim adam akıllı ürün yok biri sınırlı disk kapasitesi destekler biri ikitane disk alır sınırlı destekler önr:1tb 1tbx2disk gibi ikitane 2tb alan ürün 500tl den fazla bunun 3-4 tane alanı ise 800tl ve üzeri
bu ve bu gisi sistemleri BOŞ kutuyu cok iyi satıyorlar heralde bukadar pahalı olduguna göre
*
Sözüm bu markaya değil tüm markalara geçerlidir.
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xdorukx 8 yıl
Güzel ürünmüş fiyatı nedir acaba ?_
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