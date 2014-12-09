Qualcomm Türkiye Genel Müdürü Barış Ruacan ile Türkiye'de 4G, Yerli telefon üretimi konuştuk

haciyusu valla bizim köyde 3g bile doğru dürüst çek miyor 3 g yakalabilmek için köyün her tarafını gezmen gerekiyor bu türkcell avea vodofone hepsinde aynı yani 3 gyi türkiye nin her köşesinde ulaşamadıktan sonra 4g değil 1000g olsa ne fayda
4g gelse nolurmuş ? 5g gelse ne olurmuş ? biri gelmiş bizim köyde daha 3g çekmiyor demiş öteki gelmiş önce fiyatları düşürün demiş.
köyde çekmiyormuş ? adı üzerinde KÖY. Mobil internet şehirlerde kullanılacak şekilde baz istasyonu yerleşimi yapılır. kimse senin köyüne mobil internet getirmek zorunda değil. artiste bak köyüne mobil istasyon istiyor
Beyler ne 4g'sinden bahsediyorsunuz yemin ediyorum bizim köyde telefon çekmiyor.(Edge bile çekmiyor o derece yani 2g bile yok).Siz ne 4g gelir mi gelmez mi diye tartışıyorsunuz boşverin böyle şeyleri köyde 3g mi la bizim köyde edge full çeksin ona razıyım