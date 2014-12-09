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Qualcomm Türkiye Genel Müdürü Barış Ruacan ile Türkiye'de 4G, Yerli telefon üretimi konuştuk

4 yıl
17,8b
1
Cep Telefonu Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Qualcomm Türkiye Genel Müdürü Barış Ruacan ile Türkiye'de 4G, Yerli telefon üretimi konuştuk
Qualcomm Türkiye Genel Müdürü Barış Ruacan ile Türkiye'de 4G, Yerli telefon üretimi hakkında konuştuk.
 

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1 Avatar
okan_cehapelioglu 4 yıl
fiyatlar önemli bide şu int paketi fiyatlrına değinseydiniz
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kesbi 4 yıl
Kotalarımız artık birkaç dakika yerine birkaç saniyede dolacak, yaşasın!
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ø 4 yıl
Çürük Vodafone İstanbul Tuzla'da daha çarşı ortasında bile 3G çekmiyor. Bu 4g getirirse vay halimize.
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MyWorldLife 4 yıl
ne kadar aptalca cahil cahil yorumlar var ya...
4g gelse nolurmuş ? 5g gelse ne olurmuş ? biri gelmiş bizim köyde daha 3g çekmiyor demiş öteki gelmiş önce fiyatları düşürün demiş.
köyde çekmiyormuş ? adı üzerinde KÖY. Mobil internet şehirlerde kullanılacak şekilde baz istasyonu yerleşimi yapılır. kimse senin köyüne mobil internet getirmek zorunda değil. artiste bak köyüne mobil istasyon istiyor
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haciyusu 4 yıl MyWorldLife
lan allahın akıldan yoksun mahluk sen şehirliysen ben köylüysem aramazızda ne fark var lan 3 g bi her yerde çeksinde öyle 4 g yi sonra koy geri zekalı ben köyde üretmesem sen karnını neyle doyurcan al 4 gyle karnını doyur allahın m @MyWorldLife alı
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Aaron Paul 4 yıl
Dünyada heenüz oturmamış 4g'yi yapsanız ne olur yapmasanız ne olur ??? Kaç kişi aktif 3g kullanıyor bunu sorgulayın.
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General. 4 yıl
Biz 3g'ye para yetiştiremiyoruz 4g nedir inşl gelmez.
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haciyusu 4 yıl
valla bizim köyde 3g bile doğru dürüst çek miyor 3 g yakalabilmek için köyün her tarafını gezmen gerekiyor bu türkcell avea vodofone hepsinde aynı yani 3 gyi türkiye nin her köşesinde ulaşamadıktan sonra 4g değil 1000g olsa ne fayda
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Bilgisayar Bağımlısı 4 yıl haciyusu
haciyusu

valla bizim köyde 3g bile doğru dürüst çek miyor 3 g yakalabilmek için köyün her tarafını gezmen gerekiyor bu türkcell avea vodofone hepsinde aynı yani 3 gyi türkiye nin her köşesinde ulaşamadıktan sonra 4g değil 1000g olsa ne fayda

Beyler ne 4g'sinden bahsediyorsunuz yemin ediyorum bizim köyde telefon çekmiyor.(Edge bile çekmiyor o derece yani 2g bile yok).Siz ne 4g gelir mi gelmez mi diye tartışıyorsunuz boşverin böyle şeyleri köyde 3g mi la bizim köyde edge full çeksin ona razıyım
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Nehalem 4 yıl
GSM Operatörleri daha Türkiye'nin her yerinde 3G'yi aktif olarak sunamazken turkcell'de dahil 4G çalışmalarına başlasalar ne olur.
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Sabrina_ 4 yıl
Şu gelecek sene bir gelmedi gitti.
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RhiFaT 4 yıl
3 gb kota olacağı için 4g teknolojisi hiç bir anlam ifade etmiyor.
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kpln04 4 yıl
biraz acele be 3g yetmiyor bana
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