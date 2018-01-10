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Qualcomm’un yeni Bluetooth yongası daha güçlü ve daha tasarruflu

Qualcomm QCC5100 adındaki Bluetooth yongası önceki nesillere göre kablosuz kulaklıkların kullanım sürelerini 3 kata kadar arttırabiliyor. Ayrıca önemli özellikleri de var.
1 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde kablosuz olarak kullanılan kulaklık modelleri daha fazla öne çıkmaya başladı ve haliyle temel alınan Bluetooth teknolojileri de önem taşıyor. Segmentin önemli isimlerinden Qualcomm bu amaçla çok verimli bir yonga geliştirdi.

Daha da geliştirildi

QCC5100 model numarasına sahip Bluetooth yongası, segmentin iki önemli sorununa çare buluyor. Bilindiği üzere kablosuz kulaklıkların kullanım süreleri nispeten kısa ve sinyal kalabalığının olduğu yerlerde çakışma yaşanabiliyor.

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Yeni yonga ilk olarak enerji verimliliğini ön planda tutuyor. Bu sayede önceki yongaya göre enerji tüketiminde yüzde 65’e kadar tasarruf sağlayabiliyor. Bu da elbette kablosuz kulaklıklarda bataryaya göre günlere varan kullanım süreleri anlamına geliyor.

Yonga ikinci olarak çok daha güçlü bir sinyal verici ile donatılmış. Böylece kesintilerin en aza indirilmesi amaçlanmış. Üçüncü olarak işlem kapasitesi iki katına çıkarılmış. Bu sayede daha iyi gürültü engelleme yapılıyor ve örneğin dışarıda bir anons başladığında kulaklık sesi biraz kısılarak anonsun anlaşılması sağlanıyor. Son olarak en iyi standart olan Bluetooth 5.0 destekleniyor.

Qualcomm’un önceki yongası Jabra Sport Elite ve Bose Free Sport gibi popüler modellerde yer alıyordu. Yeni yonga için de büyük üreticilerle çalışmalar başlamış durumda. 

 

https://www.tweaktown.com/news/60468/qualcomms-new-bluetooth-chip-up-65-more-battery-life/index.html Yorum Yaz
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meego 1 yıl
fiyatların ucuzlaması lazım 800TLlere bluettoh kulaklık mı olur ya
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hotgam 1 yıl
Kafalar mikrodalga fırın, beyinler haşlanmış et :)
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marsk35 1 yıl
habere tıklamadan önceki resimdeki kulaklık piyasada olan bir kulaklık mı? acaba bileniniz var mı? çok güzel bir şeye benziyor
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interwap 1 yıl
İletişimdeki her iki yonganın da aynı olması mı gerekiyor?
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Ciginix 1 yıl
Kulaklığı zaten dış dünya ile bağı kesmek için kullanıyoruz ki müziği hissedelim. Dışarıdan gelen ses için müziği kısması! Ama artıları da var o tartışılmaz.
"Bu sayede daha iyi gürültü engelleme yapılıyor ve örneğin dışarıda bir anons başladığında kulaklık sesi biraz kısılarak anonsun anlaşılması sağlanıyor."
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the flying dutchman 1 yıl
Haberin sonundaki cümleyi okumadın sanırım. Henüz daha bu yongayı kullanan bir kulaklık yok piyasada.
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SeKSandDoRT 1 yıl

ne zamandır bu haberi bekliyordum, yalnız bu aksesuarlar telefon fiyatına satılıyor,
bt 5 destekli ucuz kulaklık var mı ?
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maximus8282 1 yıl SeKSandDoRT
Bluetooth 5 destekli kulaklık var mı şuan piyasada. Hangi marka ve model?
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