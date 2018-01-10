Qualcomm’un yeni Bluetooth yongası daha güçlü ve daha tasarruflu

Son dönemde kablosuz olarak kullanılan kulaklık modelleri daha fazla öne çıkmaya başladı ve haliyle temel alınan Bluetooth teknolojileri de önem taşıyor. Segmentin önemli isimlerinden Qualcomm bu amaçla çok verimli bir yonga geliştirdi.

Daha da geliştirildi

QCC5100 model numarasına sahip Bluetooth yongası, segmentin iki önemli sorununa çare buluyor. Bilindiği üzere kablosuz kulaklıkların kullanım süreleri nispeten kısa ve sinyal kalabalığının olduğu yerlerde çakışma yaşanabiliyor.

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Yeni yonga ilk olarak enerji verimliliğini ön planda tutuyor. Bu sayede önceki yongaya göre enerji tüketiminde yüzde 65’e kadar tasarruf sağlayabiliyor. Bu da elbette kablosuz kulaklıklarda bataryaya göre günlere varan kullanım süreleri anlamına geliyor.

Yonga ikinci olarak çok daha güçlü bir sinyal verici ile donatılmış. Böylece kesintilerin en aza indirilmesi amaçlanmış. Üçüncü olarak işlem kapasitesi iki katına çıkarılmış. Bu sayede daha iyi gürültü engelleme yapılıyor ve örneğin dışarıda bir anons başladığında kulaklık sesi biraz kısılarak anonsun anlaşılması sağlanıyor. Son olarak en iyi standart olan Bluetooth 5.0 destekleniyor.

Qualcomm’un önceki yongası Jabra Sport Elite ve Bose Free Sport gibi popüler modellerde yer alıyordu. Yeni yonga için de büyük üreticilerle çalışmalar başlamış durumda.