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Raidmax Aeolus kasa video inceleme

7 yıl
91,8b
1
Kasa
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Raidmax'in dikkat çekici tasarıma sahip ve adını Yunan mitolojisindeki rüzgarların efendisi Aeolustan alan kasasını inceliyoruz.
Güncelleme: Raidmax'den aldığımız bilgiye göre kasım sonu gelecek olan Aeolus modellerinde ön panelde 1 adet usb 3.0 portu, kasa içerisinde ise kablo toplama özelliği olacak. 
 

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sabe 7 yıl en beğenilen
Slogana göre vasat bir ürün.
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safe-e 7 yıl
bence raidmax malzeme kalitesi bakımından sınıfta kalıyor
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DH Misafiri 6 yıl
Gosh, it's great to know what your gifts are, and to enjoy exercising them. You go, girl. Give them caprems hell! Oh, wait That's probably not the goal here .
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qwers07 7 yıl
oo sıcaklıga bak yanıyo yanıyo Aeolus yerıne lucifer deselermiş olurmuş
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__Tyler Durden__ 7 yıl
Fiyatına göre düşünülebilir ama normalde tercih edilmeyecek bir ürün.
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dhizm 7 yıl
İnceleme için çok teşekkür ederim resmen duvardan döndüm
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captaincato 7 yıl
ssd yuvası da olmalıydı....
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saintroyo 7 yıl
damn2u

katılıyorum. kablo saklama kanalları o kadar da az değil.160 lira fiyatı ile belkikalite olarak olmasa da görünüm bakımından o fiyat segmentindeki kasalar ile yarışa girebilir. elbette aldığınız zaman fanları ve yan kapağı değiştirmek kaydı ile :)
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tolgabes64 7 yıl
yanlız 2-3 derece diyosununzda ordaki o fark kasa&uzay mondaj. kaç kişi uzay montaj (parçalar açıkta masaüstünde) kullanıyor :) herkez genel olarak kasa kullanıyodur. farklı kasalarla karşılaştırma olabilirdi
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clover2011 7 yıl
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jackal___61 7 yıl
raidmaxın kasaları gittikçe gelişiyor .beğenmediğim yönü genelde fanıdır.molextir ve ledli fanları çok dandik ledsizleri ise güzel sessiz çalışıyor
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DH Misafiri 7 yıl
bayağı güzelmiş o ekran kartıda neymiş öle bnimkinin 5 katı kadar:))
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rofiteta 7 yıl
Cümlelerin sonunu Mesut Çevik gibi bitiriyor :D
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alpa07 7 yıl
raidmax sadece dış görünüme önem veriyor galiba.kablo düzenleme diyor ama videoda gösterilmemiş.benim ufacık rc335 kasamda bıle kablolar bukadar dagınıkdeil :D
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