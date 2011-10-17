Raidmax Aeolus kasa video inceleme

Haber Editörü
Raidmax'in dikkat çekici tasarıma sahip ve adını Yunan mitolojisindeki rüzgarların efendisi Aeolustan alan kasasını inceliyoruz.
Güncelleme: Raidmax'den aldığımız bilgiye göre kasım sonu gelecek olan Aeolus modellerinde ön panelde 1 adet usb 3.0 portu, kasa içerisinde ise kablo toplama özelliği olacak.
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katılıyorum. kablo saklama kanalları o kadar da az değil.160 lira fiyatı ile belkikalite olarak olmasa da görünüm bakımından o fiyat segmentindeki kasalar ile yarışa girebilir. elbette aldığınız zaman fanları ve yan kapağı değiştirmek kaydı ile :)