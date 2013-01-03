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Raidmax, full tower bilgisayar kasası Vampire'ı duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,3b
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Kasa
knight
Haber Editörü
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Raidmax, full tower bilgisayar kasası Vampire'ı duyurdu
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Şık tasarımlarıyla ön plana çıkan bilgisayar kasaları hazırlayan Raidmax, ''full tower'' segmentinde konumlandırdığı yeni modeli Vampire'ın duyurusunu gerçekleştirdi. Teknik özelliklere geçmeden önce, yeni bilgisayar kasasının, ocak ayının ortasına doğru 129.99$'lık tavsiye edilen perakende satış fiyatıyla ABD ve Kanada'da satışa sunulacağını belirtelim.

Fotoğraflarda görüleceği üzere sol tarafına şeffaf panel yerleştirilen ve 510 mm x 246 mm x 545 mm boyutlarında tasarlanan Vampire'da, Micro-ATX, ATX, Flex ATX, XL-ATX, SSICEB, SSIEEB formundaki anakartlara, maksimum 265 mm uzunluğunda güç kaynaklarına, maksimum 195 mm yüksekliğinde işlemci soğutucularına, su soğutma çözümlerine ve maksimum 330 mm uzunluğunda ekran kartlarına destek veriliyor. Bir diğer deyişle Nvidia ve AMD firmalarının üst seviye ekran kartlarını ya da Noctua NH-D14, Thermalright Silver Arrow SB-E gibi büyük işlemci soğutucularını bilgisayar kasasıyla yer sorunu yaşamaksızın kullanabiliyorsunuz.
İşlemcinizi, hepsi bir arada su soğutma sistemiyle soğutmayı düşünüyorsanız, bilgisayar kasasının üst tarafına 240 mm uzunluğunda radyatör montajı yapılabiliyor. Eğer daha gelişmiş, karmaşık yapıda bir su soğutma sistemi kurmayı planlıyorsanız, bilgisayar kasasının arkasındaki 4 adet su hortumu çıkışı devreye giriyor.
İç kısmında kauçuklu kablo saklama kanalları, 5 adet 5.25-inç'lik sürücü bölmesi, 7 adet 3.5-inç / 2.5-inç'lik sürücü bölmesi ve 10 adet PCI, PCI Express genişletme slotu bulunan Vampire'da, sürücülerin montajında herhangi bir alete (tornavida, vida vs) gereksinim duyulmuyor. Ayrıca güç kaynağının hemen altında, çıkarılabilir ve temizlenebilir toz filtresi esgeçilmemiş.
2.5-inç'lik 1 adet sabit disk için hot-swap desteği sunan Vampire'ın ön tarafına 1 adet 200 mm'lik fan, şeffaf paneline 2 adet 120 mm'lik fan, arka tarafına 1 adet 140 mm'lik fan, üst tarafına ise 2 adet 120 mm'lik fan / 2 adet 140 mm'lik fan  / 1 adet 200 mm'lik fan eklenebiliyor. Fanlardan üç tanesini, bilgisayar kasasının fan kontrolcüsüyle kontrol altına alabiliyorsunuz.
Son olarak Vampire'ın üzerinde 2 adet USB 2.0 portu, 2 adet USB 3.0 portu, kulaklık çıkışı ve mikrofon girişi var. Bu bağlantıları kullanmadığınız zamanlarda, minik kapaklarla kapatabiliyorsunuz. Böylece bağlantı noktalarına toz kaçmıyor. Küçük ancak ince düşünülmüş bir detay. Vampire'ın daha detaylı görsellerini, aşağıdaki fotoğraf galerimizden inceleyebilirsiniz.
Raidmax, full tower bilgisayar kasası Vampire'ı duyurdu
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Raidmax, full tower bilgisayar kasası Vampire'ı duyurdu
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http://raidmax.com/chassis/vampire.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Genesys 6 yıl
Sağlamlığını bilemem ama çok agresif görünüyor vallahi
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komando57 6 yıl
gayet başarılı bir model gördüğüm kadarıyla
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Sevincim Gözyaşım Kadar 6 yıl
Raidmax görüntü olarak şık kasalar üretiyor fakat sağlamlık olarak bazı olumsuz eleştiriler var.
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Olivier Mira Armstrong 6 yıl
o fiyata daha iyi kasalar bulabilirsiniz
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MxFxOx 6 yıl
yandaki pencereli kısmı beğendim o dışında idare eder.
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carter 6 yıl
Güzel kasa yapmışlar. Bize göre pahalı ancak satışa sunulan yerlerde peynir ekmek parası gibi gelir.
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Stansflower 6 yıl
Güzel kasa...
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ZFT 6 yıl
Güzel kasa ama çok pahalı gibi.
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