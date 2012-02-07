Raidmax yeni kasa modeli Seiran'ı Avrupa pazarına sundu

Raidmax ilk tanıtımını Ekim ayında yaptığı mid-tower formundaki yeni kasa modeli Seiran'ı Avrupa pazarına sundu. 490 x 205 x 485 mm boyutlarında olan Raidmax Seiran, ATX ve Micro ATX form fatktörüne sahip olan anakartlarla kullanılabiliyor. Tasarım özellikleri itibariyle ağırlıklı olarak oyuncuların hedeflendiği kasa, siyah, beyaz ve kırmızı olmak üzere üç renk seçeneğine sahip.

Ön kısma konumlandırılan giriş-çıkış panelinde iki adet USB 2.0, USB 3.0, iki adet ses portu ve entegre fan kontrolcüsüne yer verilen Seiran'da altı adet 3.5-inç sürücü yuvası bulunuyor ve bu sürücüler alet gerektirmeden hızlı ve kolay bir şekilde sisteme dahil edilebiliyor. Kasa içi soğutma için biri LED aydınlatmaya (Siyah ve Kırmızı renkli versiyonlarda kırmızı, Beyaz renkli versiyonda ise Mavi) sahip iki adet 120mm fanın kullanıldığı Raidmax Seiran, 69.90 Avro tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatıyla sunuluyor ancak Avrupa'da 62 Avro'dan başlayan fiyatlarla bulunabiliyor.