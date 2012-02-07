Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Kasa ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Raidmax yeni kasa modeli Seiran'ı Avrupa pazarına sundu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
12,5b
1
15
Kasa
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Raidmax yeni kasa modeli Seiran'ı Avrupa pazarına sundu
Tam Boyutta Gör
Raidmax ilk tanıtımını Ekim ayında yaptığı mid-tower formundaki yeni kasa modeli Seiran'ı Avrupa pazarına sundu. 490  x 205 x 485  mm boyutlarında olan Raidmax Seiran, ATX ve Micro ATX form fatktörüne sahip olan anakartlarla kullanılabiliyor. Tasarım özellikleri itibariyle ağırlıklı olarak oyuncuların hedeflendiği kasa, siyah, beyaz ve kırmızı olmak üzere üç renk seçeneğine sahip.
Ön kısma konumlandırılan giriş-çıkış panelinde iki adet USB 2.0, USB 3.0, iki adet ses portu ve entegre fan kontrolcüsüne yer verilen Seiran'da altı adet 3.5-inç sürücü yuvası bulunuyor ve bu sürücüler alet gerektirmeden hızlı ve kolay bir şekilde sisteme dahil edilebiliyor. Kasa içi soğutma için biri LED aydınlatmaya (Siyah ve Kırmızı renkli versiyonlarda kırmızı, Beyaz renkli versiyonda ise Mavi) sahip iki adet 120mm fanın kullanıldığı Raidmax Seiran, 69.90 Avro tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatıyla sunuluyor ancak Avrupa'da 62 Avro'dan başlayan fiyatlarla bulunabiliyor. 
Raidmax yeni kasa modeli Seiran'ı Avrupa pazarına sundu
Tam Boyutta Gör
Raidmax yeni kasa modeli Seiran'ı Avrupa pazarına sundu
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Markhov 7 yıl
Ufff tasarım süper.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lapry 7 yıl
ben hiç beğenmedim tasarım falan yok tasarım yapacağız diye batırmışlar.Makyajı çok kaçırmışlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
venom.X 7 yıl
ben beğenmedim ön tarafı ve üstü çok kötü gözüküyor belki beğenen olur ama üstte fan yerinin olmaması yeni kasalar için büyük bir eksi bence
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Battlecryea 7 yıl
Kasanın tasarımı gayet güzel.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 7 yıl
Oh oh çok iyi konforlu bir kasa tasarm harikabence :)) oYUN severler için muazzam :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
crower74 7 yıl
oyunseverler ve serverseverler için....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Recharged 7 yıl
Fiyatına bakmadan sadece resimleri incelediğimde en az 90€'dur her halde derken fiyatını 60€ civarlarında görünce şaşırdım açıkcası.Kasanın özellikle iç tasarımı güzel.Fiyatına görede piyasada ki bilinen markalarla yarışabilecek seviyede.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bocekgrafik 7 yıl
saintroyo
fiyatı pahalı. ülkemize geleceği fiyatı tahmin ederek sixth element ve haf 912 gibi 2 büyük rakibi için pek bir artısı yok.

Bu fiyata bundan daha iyi ne bekliyordun ki? Kasa, fiyatına göre bence gayet özellikli olmuş.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
saintroyo 7 yıl bocekgrafik
bocekgrafik

saintroyo

fiyatı pahalı. ülkemize geleceği fiyatı tahmin ederek sixth element ve haf 912 gibi 2 büyük rakibi için pek bir artısı yok.


Bu fiyata bundan daha iyi ne bekliyordun ki? Kasa, fiyatına göre bence gayet özellikli olmuş.

62 euro diyoruz. yani 150 lira, o da en iyi ihtimalle.. ben bu fiyata bunu alacağıma aerocool sixth element ya da haf 912 alırım 170 liraya.. hadi olmadı madem ucuzcuyum gider 100 liraya sharkoon rebel alırım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xagdas 7 yıl
Kırmızı kasa "bence" iğrenç, çok çiğ duruyo.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
saintroyo 7 yıl
fiyatı pahalı. ülkemize geleceği fiyatı tahmin ederek sixth element ve haf 912 gibi 2 büyük rakibi için pek bir artısı yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
12523 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Kasa
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Corsair Force GT 60GB Sata3 SSD video inceleme 7 yıl PowerColor HD7950 PCS+ ekran kartı video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim