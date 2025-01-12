Linux el bilgisayarı ile tanışın

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Tam Boyutta Gör Ele sığan ancak oyun oynatabilecek kadar da güçlü bilgisayar rüyası Asus ROG Ally X ve türevlerinin seviyesine kadar inebilmiş durumda ancak daha ileriye gitmesi biraz zor. Ancak hobi ya da mühendislik amaçlı sistemlerin avuç içine kadar indiğini görüyoruz.

The Comet ele sığan bilgisayar

CES 2025 fuarında sergilenen The Comet adındaki mini sistem Linux tabanlı bir el bilgisayarı. Daha çok öğrenciler, mühendisler, robotik kodlamalar ve sanatçılar için geliştirilmiş. Değiştirilebilir parçaları sayesinde esnek kodlamaya imkân tanıyor.

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3.4 inçlik IPS LCD ekranı olan sistem 1.8 GHz ARM64 dört çekirdekli bir işlemciden gücünü alıyor. 4GB RAM ve 32GB arttırılabilir depolama ile destekleniyor. 5MP kamera, mikrofon, hoparlör, USB-A portları, Ethernet girişi, Bluetooth 5.0, Wi-Fi ile aslında barebone bir kasa diyebiliriz. Kullanıcılar kasayı dahi kolayca açıp içerisini keşfedebiliyor.

Gamepad, 40 pinli GPIO panel, ABS tuşlu klavye gibi genişlemelerle kullanıcılar ihtiyaçlarına göre özelleştirebilecekler. Debian tabanlı Mechanix OS işletim sistemi sayesinde minik ekran oldukça akıcı bir dokunmatik tecrübesi sunuyor. Pek çok uygulamanın şimdiden hazır olduğu The Comet ilk etapta Kickstarter üzerinde fonlanacak.



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The Comet bilgisayar avuca sığabiliyor