A101 marketler yarış simülatörü satacak

27 Şubat A101 aktüel teknoloji ürünleri
27 Şubat A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında bugüne kadar görmediğimiz türde bir yarış simülatör seti yer alıyor. Thull markasına ait sette iskelet kokpit 29999TL fiyat etiketine sahip. Logitech G25, G27, G29, G920, G923 yarış setleri ve Thrustmaster T248, T150, T300, T500, T80 setleri ile CSL direksiyonu hariç tüm FANATEC setleri ile uyumlu.
Kokpit için oyuncu direksiyon, pedal ve vites seti 9999TL, 34 inçlik 180Hz tazeleme hızına sahip 3440x1440 piksel çözünürlükte oyuncu monitörü 9999TL iken GeForce RTX 3050 ekran kartı ve Core i5-12400F işlemcisi olan oyuncu kasası ise 26999TL. Yani komple set 77000TL civarına gelmiş oluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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