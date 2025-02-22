A101 marketler yarış simülatörü satacak

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör A101 marketler zincirinde, yarış oyunu simülatörü kurmak isteyen oyuncular için komple sistem satışı yapılıyor. Kokpitten yarış direksiyonuna, oyuncu monitörüne ve oyuncu kasasına kadar komple sistem bulmak mümkün.

27 Şubat A101 aktüel teknoloji ürünleri

27 Şubat A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında bugüne kadar görmediğimiz türde bir yarış simülatör seti yer alıyor. Thull markasına ait sette iskelet kokpit 29999TL fiyat etiketine sahip. Logitech G25, G27, G29, G920, G923 yarış setleri ve Thrustmaster T248, T150, T300, T500, T80 setleri ile CSL direksiyonu hariç tüm FANATEC setleri ile uyumlu.

20 Şubat A101 Ekstra kataloğunda neler var? 16 sa. önce eklendi

Kokpit için oyuncu direksiyon, pedal ve vites seti 9999TL, 34 inçlik 180Hz tazeleme hızına sahip 3440x1440 piksel çözünürlükte oyuncu monitörü 9999TL iken GeForce RTX 3050 ekran kartı ve Core i5-12400F işlemcisi olan oyuncu kasası ise 26999TL. Yani komple set 77000TL civarına gelmiş oluyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Kasa Haberleri

27 Şubat A101 aktüel kataloğunda neler var?