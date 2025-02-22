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    A101 marketler yarış simülatörü satacak

    27 Şubat A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Thull markasına ait yarış simülatörü yer alıyor. Komple sistem oldukça yüksek bir fiyata alıcılarını bekliyor olacak.
    27 Şubat A101 aktüel Tam Boyutta Gör
    A101 marketler zincirinde, yarış oyunu simülatörü kurmak isteyen oyuncular için komple sistem satışı yapılıyor. Kokpitten yarış direksiyonuna, oyuncu monitörüne ve oyuncu kasasına kadar komple sistem bulmak mümkün.

    27 Şubat A101 aktüel teknoloji ürünleri

    27 Şubat A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında bugüne kadar görmediğimiz türde bir yarış simülatör seti yer alıyor. Thull markasına ait sette iskelet kokpit 29999TL fiyat etiketine sahip. Logitech G25, G27, G29, G920, G923 yarış setleri ve Thrustmaster T248, T150, T300, T500, T80 setleri ile CSL direksiyonu hariç tüm FANATEC setleri ile uyumlu. 

    Kokpit için oyuncu direksiyon, pedal ve vites seti 9999TL, 34 inçlik 180Hz tazeleme hızına sahip 3440x1440 piksel çözünürlükte oyuncu monitörü 9999TL iken GeForce RTX 3050 ekran kartı ve Core i5-12400F işlemcisi olan oyuncu kasası ise 26999TL. Yani komple set 77000TL civarına gelmiş oluyor. 

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    Elektrikli ticari araç BIG.e'nin üretimi başladı

    X
    xsw 1 gün önce

    Kargo şirketleri için güzel bir alternatif olabilir.

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