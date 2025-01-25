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    MSI, RTX 5080'li PC'sini satışa sundu: Dokunmatik ekranlı kasayla geliyor

    MSI, ikinci nesil MEG VISION X AI Phantom PC'sini satışa sundu. Yüksek performanslı masaüstü bilgisayar, meraklıları ve profesyonelleri hedefleyen son teknoloji donanım ve yenilikçi tasarıma sahip.
    MSI MEG VISION X AI 2. nesil Tam Boyutta Gör
    MEG VISION X, MSI'ın yapay zeka uygulamaları için kontrol merkezi görevi gören 13 inç FHD AI HMI dokunmatik ekranıyla dikkat çekiyor. Ekran, dahili hoparlörler ve mikrofona sahip. Kullanıcı, araç takımlarıyla arayüzü özelleştirebilirken, AI özellikleri kullanıma göre ayarları otomatik olarak ayarlıyor.

    MEG VISION X AI 2. nesil, 8 çekirdekli Intel Core Ultra-9 285K işlemci, NVIDIA GeForce RTX 5080 ekran kartıyla donatılmış. 48GB DDR5 RAM ve 12000MB/s’ye kadar aktarım hızı sunan M.2 PCIe 5.0 SSD (2TB) ile geliyor. 8 pimli PCIe güç konektörü, zorlu uygulamalar için GPU'ya güç sağlıyor.

    MSI'ın Silent Storm Cooling AI sistemi, ısıyı etkili bir şekilde yönetmek için özel hava odası, yapay zeka tarafından düzenlenen fanlar ve SSD sıcaklık takibi kullanıyor. Glacier Armor soğutucuları, bileşen sıcaklıklarını %25 oranında düşürerek yoğun iş yükü sırasında performansı koruyor. Masaüstü bilgisayar, 5.8 Gbps’e kadar aktarım hızı sunan Wi-Fi 7 bağlantısını destekliyor.

    MSI MEG VISION X AI 2. nesil fiyatı

    MEG VISION X AI ikinci nesil, Çin’de 4000 doların üzerinde fiyatla satışa çıktı, küresel olarak ne zaman gelecek belli değil.

    Kaynakça https://www.msi.com/Desktop/MEG-Vision-X-AI-2nd/Overview https://www.gizmochina.com/2025/01/25/msi-meg-vision-x-ai-phantom-pc-launched-china/
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