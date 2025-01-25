MSI, RTX 5080'li PC'sini satışa sundu: Dokunmatik ekranlı kasayla geliyor

MEG VISION X AI 2. nesil, 8 çekirdekli Intel Core Ultra-9 285K işlemci, NVIDIA GeForce RTX 5080 ekran kartıyla donatılmış. 48GB DDR5 RAM ve 12000MB/s’ye kadar aktarım hızı sunan M.2 PCIe 5.0 SSD (2TB) ile geliyor. 8 pimli PCIe güç konektörü, zorlu uygulamalar için GPU'ya güç sağlıyor.
MSI'ın Silent Storm Cooling AI sistemi, ısıyı etkili bir şekilde yönetmek için özel hava odası, yapay zeka tarafından düzenlenen fanlar ve SSD sıcaklık takibi kullanıyor. Glacier Armor soğutucuları, bileşen sıcaklıklarını %25 oranında düşürerek yoğun iş yükü sırasında performansı koruyor. Masaüstü bilgisayar, 5.8 Gbps’e kadar aktarım hızı sunan Wi-Fi 7 bağlantısını destekliyor.
MSI MEG VISION X AI 2. nesil fiyatı
MEG VISION X AI ikinci nesil, Çin’de 4000 doların üzerinde fiyatla satışa çıktı, küresel olarak ne zaman gelecek belli değil.Kaynakça https://www.msi.com/Desktop/MEG-Vision-X-AI-2nd/Overview https://www.gizmochina.com/2025/01/25/msi-meg-vision-x-ai-phantom-pc-launched-china/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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