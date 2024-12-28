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    ŞOK marketler Asus Zenscreen taşınabilir monitör ve bilgisayar kasaları satıyor

    28 Aralık ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Asus markasına ait ZenSecreen taşınabilir monitör modeli ve Asus ürünleriyle donatılmış oyuncu kasaları yer alıyor. 
    28 Aralık ŞOK aktüel Tam Boyutta Gör
    ŞOK marketlerin hafta sonu aktüel kampanyasında oyuncu kasalarından ofis kasalarına, taşınabilir monitörlerden projeksiyon cihazlarına, oyuncu ekipmanlarına kadar farklı ürünler bulmak mümkün olacak. 

    28 Aralık ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

    28 Aralık ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Asus markasına ait ZenSecreen taşınabilir monitör yer alıyor. 15.6 inçlik Full HD ekran, USB Tip-C bağlantısı, IPS panel, 60Hz tazeleme hızı, 5ms tepki süresi gibi özellikleri olan monitör 5299TL fiyat etiketine sahip. 

    Oyuncu sistemi toplamak isteyenler için Intel Core i5-13400F işlemci, GeForce RTX 4070 Super 1GB ekran kartı, 16GB DDR5 RAM, 512GB M2 SSD özellikleri olan üst seviye sistem 45999TL olarak satılacak. 

    Gündelik kullanım için Intel Celeron N4500 işlemci, 8GB RAM, 256GB SSD özellikleri olan miniPC 6299TL iken Intel Celeron J4005 işlemci, 8GB DDR4 RAM, 256GB SSD özellikleri olan miniPC modeli ise 4999TL. 
     

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