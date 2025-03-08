Tecno dünyanın en küçük sıvı soğutmalı oyuncu kasası ile ödül aldı

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Tam Boyutta Gör MWC 2025 fuarının en çok konuşulan isimlerinden birisi şüphesiz Tecno oldu. Harici ekran kartı desteği sunan dizüstü bilgisayar, microLED ekranlı akıllı gözlük, ilk akıllı telefon kamera sensörü derken şimdi de oyuncu bilgisayarı ile karşımızda.

Tecno Mega Mini Gaming G1 geliyor

Tecno Mega Mini Gaming G1 adıyla geliştirilen bilgisayar, dünyanın en küçük sıvı soğutmalı oyuncu kasası iddiasında. Intel Core i9-13900H işlemcisinden ve Nvidia GeForce RTX 4060 ekran kartından güç alan kasada 6888 milimetrekare bakır ısı borusu barındıran çift fanlı soğutma sistemi kullanılmış.

TECNO mini bilgisayarı ve yeni ürünleriyle vites yükseltti! 5 ay önce eklendi

15 farklı portu olan kasa Thunderbolt 4 desteği de sunuyor. İlk kez MWC 2024 fuarında görüntülenen kasa, IFA 2024 fuarında ise ödül almıştı. MWC 2025 fuarında başarısını yeni ödüllerle pekiştirdi. Kickstarter üzerinde 32GB RAM ve 2TB depolama ile 1799$ fiyat etiketi ile destek bulan kasa bu hafta Avrupa’nın pek çok ülkesinde satışa çıktı. Tecno daha düşük konfigürasyonlar da sunacak.

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Tecno Mega Mini Gaming G1 satışa başladı